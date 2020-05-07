Війна в Лівії: Хафтар готовий до перемир'я, Триполі відмовляється

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі в суботу, 6 червня, оголосив про так звану "Каїрську ініціативу" щодо Лівії, що передбачає припинення вогню в цій країні з 8 червня з 6:00 за місцевим часом, повідомив телеканал "Аль-Арабійя".

Заява єгипетського лідера прозвучала після його зустрічі з командувачем Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфою Хафтаром, який веде боротьбу з урядом національної єдності Лівії, передає агенція "Інтерфакс".

За словами ас-Сісі, "Каїрська ініціатива" прокладе шлях до відновлення нормального життя в Лівії і до формування в країні шляхом виборів президентської ради. Ас-Сісі при цьому підкреслив, що військового вирішення кризи в Лівії немає, і що формування ради запобіжить переходу ресурсів Лівії під контроль екстремістів.

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Він зазначив, що сторони лівійського конфлікту отримають запрошення приєднатися до ініціативи. Президент Єгипту закликав до міжнародної підтримки проєкту і запропонував ООН запросити владу на заході і на сході країни за стіл переговорів.

Ас-Сісі додав, що відповідно до умов режиму припинення вогню всі іноземні бійці повинні бути виведені з Лівії. Ас-Сісі також закликав розпустити збройні формування в Лівії, а їх зброю передати ЛНА, яка продовжить виконувати роль військової сили і сил безпеки.

Триполі відкидає "Каїрську ініціативу"

Влада в Триполі тим часом вже відкинула висунуту Каїром ініціативу політичного врегулювання. Як заявив телеканалу Al Jazeera голова діючої спільно з урядом національної єдності Вищої державної ради Халед аль-Мішрі, будь-яка мирна ініціатива, що не базується на Схіратській політичній угоді, буде відкидатися. "Лівійцям не потрібно більше ніяких ініціатив. Хафтар хоче повернутися за стіл переговорів після своїх поразок, і ми відкидаємо це", - заявив він.

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За його словами, "Хафтар повинен здатися і постати перед військовим трибуналом", передає агенція ТАСС.

"Ми здивовані, що Хафтар ставить умови, перебуваючи в програшному у військовому плані становищі. Він не користується народною підтримкою, - вказав аль-Мішрі.

Схіратська політична угода

"Схіратська політична угода", підписана в грудні 2015 року в марокканському місті Схірат, заснована на мирному плані ООН, що передбачає створення в Лівії органів влади, зокрема уряду національної єдності і президентської ради (виконує функції глави держави). Обидві ці структури базуються в Триполі і очолюються прем'єр-міністром Фаїзом Сарраджем. 27 квітня Хафтар оголосив про визнання недійсною Схіратської угоду, яка, за його словами, "зруйнувала країну і поставила її в небезпечне становище".

Конфлікт в Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ. Хафтар намагається захопити Триполі з квітня 2019 року. Наприкінці лютого цього року сторони домовилися про режим припинення вогню, але потім бойові дії відновилися.

За даними ЗМІ, сили Хафтара підтримують Росія, Франція, Саудівська Аравія, ОАЕ та Єгипет. На боці уряду в Тріполі, у свою чергу, виступають Туреччина, Катар та Італія.