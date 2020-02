Візит єврокомісара Варгеї: гроші на цифровізацію та нові перспективи для Києва

"Промисловий безвіз", угода про спільний авіапростір, права нацменшин, декарбонізація української енергетики, перегляд угоди про зону вільної торгівлі, боротьба з корупцією і європейська допомога в переході Києва до цифрової економіки - такими стали головні теми переговорів з українським урядом комісара ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів про розширення Олівера Варгеї, який перебуває з візитом в Україні 11-12 лютого.

Київ за підсумками переговорів розраховує на підписання кількох угод з ЄС вже цього року.

Візит до "важливої" країни

Візит Олівера Варгеї до Києва став першим його візитом до держав-учасниць "Східного партнерства" після призначення на посаду і зміни складу Єврокомісії. "Це свідчить про важливість, яку ми надаємо Україні", - сказав Варгеї. Він додав, що реформи в Україні тривають успішно і відзначив прогрес у втіленні Угоди про асоціацію України з ЄС. Адже за останні роки товарообіг між сторонами, нагадав єврокомісар, збільшився на 60 відсотків.

Подальша підтримка України з боку Єврокомісії, за словами Варгеї, триватиме. Її метою є зростання економіки і збільшення робочих місць зокрема в галузях, які охоплює Європейська зелена угода: в енергетиці, транспорті, сфері зв'язку, освіті. На його думку, підтримка ЄС має сприяти надходженню прямих іноземних інвестицій в Україну. "Ми будемо спільно працювати над покращенням бізнессередовища, забезпеченням верховенства права, викоріненням корупції й олігархічного впливу", - додав Варгеї.

Прискіплива увага Єврокомісії при співпраці з Києвом, за його словами, буде прикута до синхронізації технічних стандартів, свободи преси та дотримання прав нацменшин. Незмінною залишається позиція ЄК щодо підтримки державного суверенітету і територіальної цілісності України, зазначив Варгеї. "Ми не готові до жодних компромісів з цієї проблеми", - наголосив єврокомісар.

Перший результат

Прем'єр України Олексій Гончарук своєю чергою повідомив, що конкретним підсумком візиту Варгеї стало підписання угоди про надання європейської допомоги на нову програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні на 25 мільйонів євро. "Мета нашого уряду - оцифрувати 100 відсотків державних послуг до 2024 року. А вже у 2020 році - перевести в цифру 80 відсотків найпопулярніших державних послуг", - сказав Гончарук.

Він висловив сподівання на підписання з ЄС угоди про спільний авіаційний простір до кінця цього року, а також пообіцяв докласти зусиль з відмови від "брудної енергетики", що є одним з пріоритетів держав Євросоюзу.

Значною частиною переговорів з єврокомісаром Гончарук назвав підготовку до підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, ACAA. - Ред.), більш відомої як "промисловий безвіз". Український прем'єр заявив, що останніми роками Київ зробив досить багато для гармонізації технічних стандартів та сертифікації промислової продукції за європейськими правилами. "Ми розраховуємо на серйозний прогрес щодо АСАА вже цього року і вийти на підписання найближчими роками", - сказав Гончарук.

Утім, єврокомісар Варгеї зазначив, що спершу слід вивчити, наскільки українські стандарти сумісні з європейськими, а вже потім виходити на процедури формального підписання угоди. "Законодавство ЄС щодо технічних стандартів є найбільшою і найскладнішою частиною європейського законодавства. (…) Я сподіваюся перейти на цю наступну стадію вже цього року. Але це, повірте мені, буде дуже і дуже успішний результат, бо це дуже і дуже складні речі", - зауважив єврокомісар.