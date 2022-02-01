Візит Шольца до США: чи затьмарить його конфлікт навколо України?

Перший офіційний візит Олафа Шольца (Olaf Scholz) на посаді канцлера ФРН до Вашингтона, запланований на 7 лютого, проходитиме в особливій атмосфері.

Удома главу уряду Німеччини вже давно критикують за його стриману позицію у конфлікті навколо України. І політична опозиція ФРН, і союзники по НАТО не втомлюються висловлювати своє розчарування небажанням Берліна постачати озброєння Україні, не бракує критики і у соцмережах, так, один із користувачів у Twitter написав, що Шольц, судячи з усього, відключив звук ("has switched to mute").

Водночас німецькі ЗМІ запитують: чи не виникла тріщина в трансатлантичних відносинах? Наприкінці січня журнал Der Spiegel написав, що Шольц нібито не знайшов часу для зустрічі із президентом США Джо Байденом, пославшись на зайнятість. Тоді ця історія була швидко та рішуче спростована Білим домом.

Внесок Німеччини в НАТО

Сам Шольц 2 лютого у вечірньому ефірі суспільно-правового телеканалу ZDF заявив, що не вважає свою поведінку пасивною і не вважає, що інші країни НАТО перестали бачити в Німеччині надійного партнера. При цьому політик нагадав, що не лише проводить інтенсивну роботу всередині НАТО, а й збирається особисто поговорити із президентом Росії Володимиром Путіним. Візит Шольца до Москви має відбутися 15 лютого. Днем раніше, 14 лютого, канцлер Німеччини збирається відвідати Київ.

"Наші союзники точно знають, що вони мають в особі Німеччини", - наголосив Шольц в ефірі ZDF. - Ми робимо дуже великий внесок у рамках оборонного альянсу НАТО. Усі точно знають, що для континентальної Європи Німеччина є країною, яка несе дуже, дуже великі витрати щодо цього". Він додав, що за останні кілька років жодна європейська країна не запропонувала Україні більше економічної допомоги, ніж ФРН.

Однак деякі політичні аналітики вважають, що канцлеру Німеччини доведеться показати Байдену, на чиєму боці він перебуває. "Справа в тому, що Шольц не може приїхати до Вашингтона з порожніми руками, - пояснює в розмові з DW заступник директора берлінського бюро "Фонду Маршалла" Зудха Давид-Вільп (Sudha David-Wilp). На його переконання, замість того, щоб залишатися небалакучим, що відповідає його стилю, "Шольц має приїхати до Вашингтона з чітким посланням, чому Німеччина підтримує західний альянс у кризі навколо України".

У СДПН розраховують на "зустріч друзів"

Тим часом у Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН), яку представляє Шольц, не бачать приводу хвилюватися через відносини ФРН та США. "Олаф Шольц - переконаний прихильник тісних трансатлантичних зв'язків, і наші американські друзі знають це, так що це буде зустріч друзів", - каже експерт СДПН із зовнішньої політики Нільс Шмід (Nils Schmid). "Йому (Шольцу. - Ред.) не потрібно нічого виправляти", - додає він.

Нільс Шмід

На думку експерта, в ситуації навколо України тісні трансатлантичні зв'язки проявилися більшою мірою, ніж у ході іншої міжнародної кризи - під час безладного виведення військ НАТО з Афганістану.

Тієї ж точки зору дотримується і Міхаель Верц (Michael Werz) - німецький аналітик у вашингтонській організації Центр американського прогресу (Center for American Progress). "Не думаю, що Олафу Шольцу треба знову завойовувати довіру. Його добре знають у США ще від часу його роботи на посаді міністра фінансів ФРН", - розмірковує він.

За всіх очевидних розбіжностей щодо відправлення озброєнь в Україну уряд Шольца дає США те, чого не давала попередня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), а саме: загальну позицію з більш важливих поточних питань, таких як політика щодо Китаю або захист клімату, вказує Верц.

Боротьба зі зміною клімату як основа співпраці

Багато експертів вважають, що у питанні боротьби зі зміною клімату позиції Джо Байдена ближчі поглядам Шольца, ніж Меркель. Адже і Байден, і Шольц частково завдячують своєю перемогою на виборах голосам молодих виборців, які дуже серйозно ставляться до загрози кліматичної катастрофи.

Як зазначає Нільс Шмід, і Байден, і Шольц наголосили на захисті клімату у сфері економічної політики, поставивши на передній план потенціал створення нових робочих місць в екологічних галузях. Це було розумно з огляду на те, що і Німеччина, і США - країни, економіка яких залежить від сучасної конкурентоспроможної промисловості.

Не виключено, що питання про загальні цілі щодо скорочення обсягу викидів парникових газів стане важливою темою обговорення для двох лідерів під час їхньої зустрічі у Вашингтоні. "Нові технології належать до сфери спільних інтересів, - зазначає Шмід. - Чи йдеться про водень, сонячні батареї або технології зберігання енергії, загальною метою є спільне просування шляхом досліджень і розвитку".

На переговорах ітиметься і про суперечливий проєкт газопроводу "Північний потік-2"

Проблема газопроводу "Північний потік - 2"

Можливо, на переговорах Байдена та Шольца буде порушено і тему введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік - 2". Вашингтон уже давно критикує цей трубопровід, заявляючи, що він посилить залежність Європи від російського газу. Натомість Олаф Шольц називає проект економічним і не пов'язаним із геополітикою.

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Деякі спостерігачі вважають, що причина, через яку Байден закликав Конгрес утриматися від подальших санкцій проти "Північного потоку - 2", полягає саме в тому, що президент США не хоче псувати стосунки з Берліном. "Байден вважає Німеччину ключовим гравцем у трансатлантичних відносинах, і не лише у питанні боротьби зі зміною клімату, а й у тому, що стосується відносин із Китаєм", - підтверджує і Давид-Вільп із "Фонду Маршалла".

Водночас Міхаель Верц висловлює думку, що у Вашингтоні з розумінням ставляться до ситуації Шольца, навіть якщо й не кажуть це відверто. "Думаю, приховано тут розуміють, що, по-перше, Шольцу доводиться мати справу з меншістю всередині своєї партії, яка ставиться до Росії дружелюбніше, ніж декому з нас хотілося б, а по-друге, саме завдяки цій традиції СДПН він користується великою довірою як переговірник із Росією", - зазначає експерт.

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