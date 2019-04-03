Візит політиків до Москви: уряд України заборонив нерегулярні авіарейси до РФ

Кабінет міністрів України у середу, 3 квітня, заборонив нерегулярні авіарейси між Україною та Росією, за винятком рейсів, необхідних для забезпечення діяльності місій міжнародних організацій, інформує "Інтерфакс-Україна". Виняток, зокрема, робитиметься для польотів, пов'язаних із виконанням місій ООН, ОБСЄ та Червоного Хреста, йдеться у відповідній пропозиції глави МВС Арсена Авакова, яку підтримав уряд.

Аваков зазначив, що відповідне рішення ухвалене на підставі аналізу польоту до Росії кандидата в президенти Юрія Бойка, якого підтримала партія "Опозиційна платформа - За життя". "Пан Бойко скористався лазівкою в нашому законодавстві, отримав відповідне добро ФСБ РФ на такий прямий переліт", - додав міністр. Зокрема, йдеться про те, що раніше ухвалені заборони не поширювалися на нерегулярні рейси між Україною та РФ, які здійснювали не зареєстровані в Росії повітряні судна.

Рішення уряду було прийнято наступного дня після того, як візит Бойка до Москви потрапив у поле зору Державного бюро розслідувань (ДБР). Там з'ясовують, чи були в діях посадових осіб Держприкордонслужби та Державіаслужби зловживання при наданні дозволів на перетин повітряного кордону України в російському напрямку.

У розпал передвиборної кампанії, 22 березня, Бойко та лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук напряму вилетіли з України до Москви, де зустрілися з російським прем'єром Дмитром Медвєдєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером. Темою зустрічей, за даними з Москви, були газові питання у відносинах між Україною та Росією.

У вересні 2015 року український уряд заборонив польоти в Україну більшості російських авіакомпаній. У відповідь Росія запровадила повну заборону на використання свого повітряного простору авіакомпаніями з України. У листопаді того ж року Державіаслужба України повідомила російській стороні про заборону транзиту через Україну для авіакомпаній РФ.