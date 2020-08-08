 Візит глави МОЗ США на Тайвань: Пекін обурений | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2020

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Візит глави МОЗ США на Тайвань: Пекін обурений

Міністр охорони здоров'я США Алекс Азар під час історичного візиту на Тайвань зустрівся з президенткою острівної держави. Пекін різко розкритикував візит, вбачаючи в ньому "загрозу миру і стабільності" в Східній Азії.

Міністр охорони здоров'я США Алекс Азар на зустрічі з президенткою Тайваню Цай Інвень

Міністр охорони здоров'я США Алекс Азар на зустрічі з президенткою Тайваню Цай Інвень

Міністр охорони здоров'я США Алекс Азар під час триденного візиту на Тайвань у понеділок, 10 серпня, зустрівся із президенткою острівної держави Цай Інвень.

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Це - перший візит американського високопосадовця такого рангу на Тайвань з моменту встановлення дипломатичних відносин між Вашингтоном та Пекіном у 1979 році.

На зустрічі із президенткою Цай Інвень глава МОЗ США назвав дії влади Тайваню щодо стримування пандемії коронавірусу "одними із найуспішніших у світі", повідомляє інформагентство AFP. Завдяки жорсткому прикордонному контролю та послідовному відстеженню ланцюгів зараження, станом на 10 серпня на Тайвані зафіксовано менше 500 випадків зараження та сім померлих з коронавірусом.

Пекін обурений

Уряд Китаю ще до початку візиту розкритикував його, заявивши, що він є "загрозою миру та стабільності" в Східній Азії. Пекін "рішуче відкидає офійний обмін між США та Тайванем", заявило міністерство закордонних справ Китаю, закликавши Вашингтон дотримуватися політики "єдиного Китаю".

Утім, Азар відкинув критику Пекіном свого візиту. За його словами, цим візитом він хотів підкреслити "глибоке партнерство" між США та Тайванем у сфері безпеки, торгівлі та охорони здоров'я, а також наголосити на спільних цінностях, таких як демократія, ринкова економіка та свобода.

Нагадаємо, з 1949 року на острові Тайвань, куди після своєї поразки від комуністів в громадянській війні в Китаї відступила партія "Гоміньдан", діє окрема адміністрація. Уряд КНР, однак, вважає острів частиною своєї території.

Офіційно США не визнають незалежність Тайваню. Утім неофіційно упродовж останніх десятиліть Сполучені Штати підтримують дружні відносини з Тайванем.

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