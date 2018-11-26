Візитівку Амстердама демонтували за пропозицією "зелених"

В Амстердамі на площі перед Державним музеєм (Rijksmuseum) у понеділок, 3 грудня, демонтували популярні червоно-білі літери "I amsterdam". Демонтаж відбувся за рішенням міської ради за пропозицією партії "Зелені ліві" (GroenLinks), повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеве видання Het Parool.

На думку "зелених", відома інсталяція, що з англійської перекладається як "Я Амстердам", є проявом "надмірного індивідуалізму". Попри різку критику пропозиції, за демонтаж інсталяції проголосувала більшість депутатів міської ради.

Утім, як заявила речниця компанії Amsterdam Marketing, слова "I amsterdam" залишаються офіційним гаслом для туристичної реклами міста. Ні її думку, ця інсталяції символізує саме "відкритість і толерантність Амстердама".

Інсталяцію встановили в Амстердамі в 2004 році, туристи вважали її однією з цікавинок міста, біля якої часто фотографувалися. Цього року влада кількох європейських міст почала працювати над обмеженням потоку туристів - зокрема, у Венеції, Барселоні, та Амстердамі. Так, у столиці Нідерландів заборонили відкривати нові готелі і туристичні крамниці в центрі міста.