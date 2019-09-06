Від урагану "Доріан" на Багамах загинули вже 43 людини

Кількість жертв урагану "Доріан" на Багамських островах продовжує зростати. Станом на суботу, 7 вересня, були виявлені тіла щонайменше 43 загиблих, повідомив офіс прем'єр-міністра країни.

При цьому сотні чи навіть тисячі людей до цього часу вважаються зниклими безвісти, тому чиновники побоюються, що кількість загиблих зростатиме. У підсумку кількість загиблих "буде приголомшливою", припустив міністр охорони здоров'я Дуейн Сандс, передає агенція AFP.

Наслідки урагану на острові Абако

Загалом на островах Гранд-Багама та Абако він урагану постраждали десятки тисяч людей. Вони потребують харчових продуктів та даху над головою. Багато з них намагаються за допомогою соціальних мереж знайти своїх близьких. Сильним вітром були зруйновані тисячі будинків та інфраструктура.

В евакуації людей з Абако задіяні пасажирські літаки, вертольоти, приватні та урядові кораблі, а також круїзні лайнери. Допомогу людям надають берегова охорона США, Королівський військово-морський флот Великобританії та приватні організації. У порту міста Фріпорт на Гранд-Багамі тисячі людей сподіваються сісти на круїзний лайнер, який пропонує безкоштовне перевезення у Флориду.

"Доріан" зруйнував тисячі будинків на Багамських островах

Раніше повідомлялось, що "Доріан" завдав Багамам збитків приблизно на сім мільярдів доларів США. За даними ООН, 70 тисяч людей потребують негайної допомоги. Зокрема, не вистачає питної води, продуктів харчування та житла через масові руйнації.