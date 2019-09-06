 Від урагану ″Доріан″ на Багамах загинули вже 43 людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Від урагану "Доріан" на Багамах загинули вже 43 людини

Сотні людей вважаються зниклими безвісти після того, як Багамські острови накрив потужний ураган. Евакуювати постраждалих допомагають берегова охорона та круїзні лайнери.

Зниклими безвісти внаслідок урагану вважають сотні людей

Зниклими безвісти внаслідок урагану вважають сотні людей

Кількість жертв урагану "Доріан" на Багамських островах продовжує зростати. Станом на суботу, 7 вересня, були виявлені тіла щонайменше 43 загиблих, повідомив офіс прем'єр-міністра країни.

При цьому сотні чи навіть тисячі людей до цього часу вважаються зниклими безвісти, тому чиновники побоюються, що кількість загиблих зростатиме. У підсумку кількість загиблих "буде приголомшливою", припустив міністр охорони здоров'я Дуейн Сандс, передає агенція AFP.

Наслідки урагану на острові Абако

Наслідки урагану на острові Абако

Загалом на островах Гранд-Багама та Абако він урагану постраждали десятки тисяч людей. Вони потребують харчових продуктів та даху над головою. Багато з них намагаються за допомогою соціальних мереж знайти своїх близьких. Сильним вітром були зруйновані тисячі будинків та інфраструктура.

В евакуації людей з Абако задіяні пасажирські літаки, вертольоти, приватні та урядові кораблі, а також круїзні лайнери. Допомогу людям надають берегова охорона США, Королівський військово-морський флот Великобританії та приватні організації. У порту міста Фріпорт на Гранд-Багамі тисячі людей сподіваються сісти на круїзний лайнер, який пропонує безкоштовне перевезення у Флориду.

Доріан зруйнував тисячі будинків на Багамських островах

"Доріан" зруйнував тисячі будинків на Багамських островах

Раніше повідомлялось, що "Доріан" завдав Багамам збитків приблизно на сім мільярдів доларів США. За даними ООН, 70 тисяч людей потребують негайної допомоги. Зокрема, не вистачає питної води, продуктів харчування та житла через масові руйнації.

Дивитись відео 01:46

Як Німеччина оговтується від урагану "Фрідеріке" (19.01.2018)

DW.COM

Ураган "Доріан" вирує у США, а на Багамах кількість жертв зросла до 30

У той час, як ураган "Доріан" перемістився до США, на Багамських островах шукають зниклих безвісти людей, кількість жертв на островах вже зросла до 30 осіб. (06.09.2019)  

Наслідки урагану "Доріан": на Багамах кількість жертв зросла до 20 осіб

Кількість загиблих унаслідок урагану "Доріан", що кілька днів лютував на Багамах, зросла до 20, однак уряд острівної держави побоюється, що жертв побільшає. (05.09.2019)  

На Багамах зросла кількість жертв урагану "Доріан"

Багамські острови й досі не можуть оговтатися від наслідків буревію "Доріан". Підтверджено вже сім смертельних випадків унаслідок урагану, але влада побоюється, що число жертв і надалі зростатиме. (04.09.2019)  

Аудіо й відео до теми

Як Німеччина оговтується від урагану "Фрідеріке" (19.01.2018)  

Також за темою

Bildergalerie: USA - Hurricane Dorian

Ураган "Доріан" вирує у США, а на Багамах кількість жертв зросла до 30 06.09.2019

У той час, як ураган "Доріан" перемістився до США, на Багамських островах шукають зниклих безвісти людей, кількість жертв на островах вже зросла до 30 осіб.

USA Bahamas Hurrikan Dorian Luftbild

На Багамах зросла кількість жертв урагану "Доріан" 04.09.2019

Багамські острови й досі не можуть оговтатися від наслідків буревію "Доріан". Підтверджено вже сім смертельних випадків унаслідок урагану, але влада побоюється, що число жертв і надалі зростатиме.

USA Bahamas Schäden nach dem Hurrikan Dorian in Marsh Harbour

Наслідки урагану "Доріан": на Багамах кількість жертв зросла до 20 осіб 05.09.2019

Кількість загиблих унаслідок урагану "Доріан", що кілька днів лютував на Багамах, зросла до 20, однак уряд острівної держави побоюється, що жертв побільшає.

Реклама

Докладно

Звільнених у Росії українців у Борисполі зустрічали їхні рідні та близькі

Як Україна зустрічала колишніх бранців Кремля (фоторепортаж)

Київ та Москва обмінялися ув'язненими за формулою "35 на 35". Серед звільнених Олег Сенцов і затримані моряки.  

В США починається розслідування щодо Facebook

У США почали антимонопольне розслідування щодо Facebook

Генпрокурори кількох штатів почали розслідування щодо можливого зловживання Facebook монопольним становищем на ринку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  