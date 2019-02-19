Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій (фотогалерея)

Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

Провісник Оксамитової революції

І знову радянські танки - цього разу на Вацлавській площі у Празі. 24 дивізії країн Варшавського договору були введені в ніч з 20 на 21 серпня 1968 року в Чехословаччину, щоб придушити "празьку весну" - період ліберальних реформ у тоді ще соціалістичній ЧССР. На цій же площі через 21 рік пражани святкували перемогу Оксамитової революції. Комуністи були усунуті від влади.