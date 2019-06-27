Від спеки в Європі загинуло вже восьмеро осіб

Тривала спека з рекордними температурами, що накрила південно-західну Європу, спричинила вже щонайменше вісім смертей. Станом на суботу, 29 червня, органи влади нарахували чотири смертельних випадки від спеки у Франції, а також по два - в Іспанії та Італії, передає агенція новин AFP.

У Франції про перший смертельний випадок повідомили ще 27 червня. Тоді загинув 33-річний покрівельник, який працював при температурі повітря 35 градусів за Цельсієм. Крім того, лікарі намагаються врятувати життя ще кільком особам, котрі через спеку опинилися в лікарнях.

А 28 червня принесло у Франції одразу кілька абсолютних температурних рекордів за всю історію спостережень. Найвище стовпчик термометра піднявся в комуні Галларг-ле-Монтьо, розташованій у південному департаменті Гар. Тут метеорологи зафіксували температуру повітря в 45,9 градуса за Цельсієм.

Численні лісові пожежі

Нестепна спека спричинили не лише смертельні випадки через тепловий удар. У багатьох регіонах Франції та Італії нині вирують масштабні лісові пожежі. Служба захисту населення від надзвичайних ситуацій повідомила про 30 випадків займань та пожеж у департаменті Гар. Від вогню незначні тілесні ушкодження отримало троє осіб. Вогонь винищив понад 300 гектарів лісу та пошкодив з десяток будинків.

Наслідки лісової пожежі в Каталонії

У французькому департаменті Воклюз сталася пожежа на одному з місцевих підприємств. Унаслідок дії вогню вкупі з сильною спекою 10 пожежників отримали тепловий удар, тож їх мусили госпіталізувати. Згодом пожежа перекинулася на чагарник поблизу фабрики. Через цю пожежу довелося тимчасово закрити автомобільний рух на автомагістралі, що з'єднує Авіньйон з містом Оранж.

Утім, значно більше проблем з лісовими пожежами мають вогнеборці Іспанії. Повідомляється, зокрема, про знищені вогнем 1,6 тисячі гектарів лісу поблизу міста Альморокс, розташованому за 60 кілометрів від Мадрида. Стихію підсилює не лише спека, а й сильні пориви вітру. Ще одну масштабну лісову пожежу зафіксували поблизу Толедо. Там влада була змушена евакуювати близько 20 осіб. А от сильну лісову пожежу в Каталонії, що вирувала протягом останніх кількох днів, пожежникам вдалося локалізувати.

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