 Від снігу в Альпах загинуло щонайменше семеро осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2019

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Новини

Від снігу в Альпах загинуло щонайменше семеро осіб

Сильні опади призвели до частих лавин в Альпах в Австрії, Італії, Швейцарії та Німеччині. Жертвами негоди вже стали щонайменше семеро осіб.

Від лавин в Альпах загинуло щонайменше семеро осіб

Кількість жертв сходження лавин та падіння снігу в Альпах сягнула семи осіб. У понеділок, 7 січня, в Австрії рятувальники витягли з-під снігу ще два тіла - 23-річної жінки та 28-річного чоловіка. Загиблі виявилися мисливцями, котрі проводили огляд місць годівлі диких звірів, повідомляє агенція новин dpa. Рятувальникам вдалося виявити їх завдяки локалізації сигналів мобільного телефону.

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За даними рятувальників, лавина накрила дев'ятьох людей. П'ятьох із них шукають. Їхні шанси на виживання - не дуже великі. (13.02.2017)

В Афганістані жертвами лавин стали щонайменше 37 осіб, у Пакистані - дев'ятеро. Країни потерпають від сильних снігопадів. (05.02.2017)

Напередодні внаслідок сходження велетенських снігових мас загинули також двоє німецьких лижників. Від снігу загинув і 35-річний громадянин Словенії. Крім того, в списку жертв опинився й 44-річний чоловік, який загинув внаслідок падіння на нього вершечка дерева, що зламався під вагою товщі снігу, котра накопичилася на ньому, передає інформагенція AFP. 

У Баварії в горах Тайзенберг сніг накрив молоду жінку. Рятувальники не змогли повернути її до життя. Ще двоє туристів вважаються зниклими безвісти. Рятувальники поки що припинили їхні пошуки через несприятливі погодні умови.

Тим часом товща снігу в деяких регіонах Альп уже досягла близько двох метрів, а місцями й того більше. Синоптики прогнозують подальші сильні опади. В окремих района Австрії, а також сусідньої німецької землі Баварія влада оголосила найвищий ступінь небезпеки сходження лавин. Через це в Австрії закрили гірськолижний курорт Гохкар (Hockkar). У деяких районах Баварії припинено навчання в школах.

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