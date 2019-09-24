 Від підозр до арештів: проти яких топ-чиновників ведуться справи в Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.10.2019

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Україна

Від підозр до арештів: проти яких топ-чиновників ведуться справи в Україні

В Україні порушили низку кримінальних проваджень проти експрезидента Петра Порошенка і його оточення. Проти кого нині ведуть розслідування правоохоронці - в огляді DW.

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"Весна прийде - саджати будемо" - було одним із передвиборчих гасел чинного президента Володимира Зеленського. На початку вересня генпрокурор Руслан Рябошапка анонсував "вишукані посадки вже незабаром". Зараз розслідування ведуться проти низки колишніх високопосадовців. Огляд DW.

13 проваджень Порошенка

Ексглава держави Петро Порошенко фігурує одразу у кількох справах. Нещодавно стало відомо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) зареєструвало кримінальне провадження через можливу службову недбалість. Розслідування у НАБУ проводять за рішенням Вищого антикорупційного суду. Водночас Держбюро розслідувань (ДБР) з'ясовує подробиці 12 справ стосовно колишнього президента. Вони стосуються інциденту у Керченській протоці, можливого ухиляння від сплати податків, неправомірного втручання у роботу суддів щодо націоналізації "Приватбанку" тощо. 

Демонстранти у Києві з вимогою затримання Гладковського, березень 2019

Демонстранти у Києві з вимогою затримання Гладковського, березень 2019

Затримання Гладковського

17 жовтня в аеропорту "Бориспіль" затримали одного із найближчих партнерів Порошенка Олега Гладковського (у минулому Свинарчука - Ред.), який був заступником секретаря РНБО та фігурував у резонансному розслідуванні про корупцію. Ексчиновника підозрюють у зловживанні владою і недостовірному декларуванні та порушенні законодавства під час здійснення тендерних закупівель. Справу розглядав новий Вищий антикорупційний суд. Після внесення десяти мільйонів гривень застави Гладковського випустили із СІЗО, одягнувши електронний браслет стеження і заборонивши покидати межі Київської області.

Пашинський за ґратами

Підозра, висунута Гладковському, має деякі зв'язки з екснардепом Сергієм Пашинським, заявив генпрокурор Рябошапка. Прізвище колишнього парламентарія засвітилося у кількох корупційних скандалах, включаючи справу "Укроборонпрому". Однак затримали Пашинського за зовсім інший епізод, а саме за стрілянину у 2016 році. Тоді Пашинський, ще будучи нардепом, із нагородної зброї під час перепалки на дорозі поранив чоловіка. Так звану "справу Хімікуса" (прізвище постраждалого- Ред.), яку закрила ГПУ, вирішили поновити. Ексдепутата залишили під вартою до 4 грудня без права внесення застави. Тим часом у ГПУ повідомили про три нові провадження, у яких фігурує Пашинський.

Втеча Кононенка?

Ігор Кононенко

Ігор Кононенко у стінах Верховної Ради (архівне фото)

Невдовзі після гучного затримання Олега Гладковського з'явилася інформація про ймовірне затримання ще одного близького соратника Порошенка - ексдепутата Ігоря Кононенка. Його нібито не хотіли випускати із аеропорту "Бориспіль". Сам Кононенко спростував цю інформацію, але підтвердив, що він зараз за межами країни. Прізвище колишнього парламентарія також фігурує у низці кримінальних справ, кажуть в ГПУ. Зокрема, детективи НАБУ відкрили справу проти Кононенка через недостовірні дані в декларації.

"Держзрада" Бровченка

22 жовтня співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка. В уряді Володимира Гройсмана він відповідав за оборонну сферу. СБУ і прокуратура підозрюють його у державній зраді. Колишньому чиновнику закидають підписання завідомо збиткового контракту з іноземною компанією на виготовлення і поставку промислової лінії великокаліберних артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів. За версією слідства, посадовець разом з чиновниками ДП "Український центр "Безпека" та заводу "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії. Окрім того правоохоронці перевіряють можливу роботу Бровченка на російські спецслужби. 23 жовтня Бровченка заарештували з можливістю вийти під заставу 3,4 мільйона гривень.

Гримчак та хабарництво

Гучна справа трапилася влітку довкола заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака. У НАБУ заявили, що урядовця разом із заступником спіймали "на гарячому" під час отримання частини хабара в 480 тисяч доларів. Усього, за даними слідства, чиновник зі спільниками отримав 1,1 мільйон доларів.  Спочатку Гримчаку інкримінували шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, а нещодавно змінили підозру на зловживання впливом. Посадовець залишатиметься під арештом щонайменше до 14 листопада. За словами тодішнього генпрокурора Юрія Луценка, Гримчак з помічниками вимагали хабар за вплив на рішення судів та чиновників міністерства культури. "Соромно за нього. Але це наочно показує, що в ГПУ - закон один для всіх", - писав у серпні Луценко.

Хто проти Луценка

Після звільнення у вересні цього року з посади генпрокурора, Луценко і сам потрапив у немилість до нинішньої влади. Його підозрюють у сприянні незаконному гральному бізнесу. Відповідне кримінальне провадження відкрили у ДБР за заявою голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Ще одне провадження відкрили у НАБУ за статтею Кримінального кодексу щодо зловживання владою або службовим становищем. За словами самого ексгенпрокурора, ця справа нібито стосується того, що він не виніс догану заступнику. Сам Луценко нині перебуває у Лондоні, де за даними ЗМІ, вивчає англійську мову в одній із престижних шкіл.

Тиск на Гонтареву

Як відомо, у Лондоні зараз проживає ексголова Нацбанку Валерія Гонтарева, яка неодноразово заявляла про тиск і напади на неї з боку олігарха Ігоря Коломойського. Колишня очільниця також перебуває у полі уваги українських правоохоронців. Неодноразово повідомлялося про кримінальні провадження стосовно неї. Так, у вересні цього року співробітники Держбюро розслідувань проводили обшук у київській квартирі Гонтаревої у рамках справи про зловживання службовим становищем посадових осіб правління НБУ у 2016 році.

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Від підозр до арештів

Проти яких топ-чиновників ведуться справи в Україні. Огляд DW.  

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