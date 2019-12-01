 Від початку року на Донбасі загинули 18 мирних громадян - ОБСЄ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2019

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Новини

Від початку року на Донбасі загинули 18 мирних громадян - ОБСЄ

Більша частина випадків загибелі цивільних була пов’язана з мінами та вибуховими пристроями, вказують в ОБСЄ.

СММ ОБСЄ оприлюднила статистику загиблих мирних жителів на Донбасі

Як повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, оприлюдненому у четвер, 5 грудня, від початку 2019 року на Донбасі загинули 18 мирних громадян. При чому 11 із 18 підтверджених на перші 10 місяців 2019 року випадків загибелі цивільних осіб на Донбасі були пов'язані з мінами та іншими вибухонебезпечними об'єктами, інформує "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, за цей період 124 особи з числа мирних жителів дістали поранень, при цьому міни та вибухонебезпечні предмети спричинили поранення 28 цивільних осіб. 75 відсотків жертв припало на Донецьку область. "Хоча втрати внаслідок обстрілів і стрільби зі стрілецької зброї відбуваються майже виключно поблизу лінії зіткнення, цивільні особи дістали поранень від мін та боєприпасів на відстані 60 кілометрів від лінії зіткнення", - йдеться в тексті звіту.

За даними СММ ОБСЄ, міни та інші вибухонебезпечні об'єкти спричинили 133 з 380 жертв від початку 2018 року (34 убитих і 99 поранених) - 87 у 2018 році та 46 у перші десять місяців 2019 року - і є причиною більшої кількості жертв, ніж обстріли й вогонь зі стрілецької зброї разом узяті.

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