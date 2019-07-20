Від початку доби на Донбасі почало діяти нове перемир'я - обстрілів не було

З початку неділі, 21 липня, розпочався "режим тиші" в районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Станом на 7 ранку за київським часом, обстрілів бойовиків не було, повідомили у штабі ООС.

"На виконання рішення ухваленого у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи, з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року уздовж всієї лінії розмежування в районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях встановлюється "режим тиші", що передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння", - йдеться у повідомленні пресслужби ООС.

Водночас у штабі наголошують, якщо бойовики порушуватимуть режим припинення вогню і вестимуть обстріли позицій ООС чи мирних населених пунктів, "підрозділи об'єднаних сил адекватно на них відповідатимуть". "Відповідно до чинного законодавства України, об'єднані сили мають право і зобов'язані забезпечити збереження життя і здоров'я військовослужбовців, цивільного населення, не допустити втрати території", - зазначили у штабі.

Станом на 7-му ранку 21 липня у штабі не зафіксували обстрілів позицій ООС. Водночас, за цими даними, упродовж минулої доби бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів з боку сепаратистів двоє українських військовослужбовці отримали поранення, зазначається у повідомленні.

Представники сепаратистів з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" також заявили, що режим припинення вогню дотримується по всій лінії розмежування, передає агентство "Інтерфакс".

Нагадаємо, раніше представники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання ситуації на Сході України домовилися про безстрокову заборону на обстріли, що починається з 00:01 21 липня.