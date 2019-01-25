 Від помилкового нежитю до голки в паху: лікарські помилки в Німеччині | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 26.01.2019

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Культура й стиль життя

Від помилкового нежитю до голки в паху: лікарські помилки в Німеччині

Лікарі - теж люди, вони також помиляються. Зокрема і німецькі лікарі. Але чи не занадто багато таких помилок?

Лікар та пацієнтка (символічне фото)

Офіційної статистики лікарських помилок у Німеччині не ведуть. Але дані, які вдається зібрати, оприлюднюють Медична служба лікарняного страхування (MDK), створена медичними страховими компаніями, та арбітражні комісії лікарських палат федеральних земель. До цих організацій зазвичай звертаються пацієнти, які вважають, що в їхньому випадку лікарі припустилися помилки: поставили неправильний діагноз, не так лікували, не ті медикаменти виписали, не той зуб вирвали тощо. Справа не лише в тому, що в цих організаціях скарги розглядають авторитетні експерти, а й у тому, що вони, як правило, надають експертну та правову підтримку безкоштовно.

Група ризику: пенсіонери з артрозом

У 2017 році (це останні дані) німецька Медична служба лікарняного страхування склала 13500 експертних висновків за скаргами пацієнтів. У 3337 випадках експертиза, яку проводили профільні фахівці, судмедексперти та юристи, підтвердила, що лікарі дійсно припустилися помилок. На щастя, лише близько половини таких помилок призвели до наслідків для здоров'я пацієнтів.

Федеральна лікарська палата Німеччини наводить інші цифри, ніж лікарняні каси. До неї протягом року звернулися зі скаргами трохи більше 11 тисяч людей. 2213 випадків визнано дійсно лікарськими помилками. 62 з них призвели до смерті.

Три чверті всіх лікарських помилок було припущено в лікарнях, причому винними в них найчастіше виявлялися хірургічні та ортопедичні відділення. Мова тут, в основному, про літніх людей, які страждали на остеохондроз, артроз колінних і тазостегнових суглобів або потрапили в лікарню після переломів. Причому помилки дуже часто робили не лікарі, а медичний персонал.

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Майже половина зафіксованих Медичною службою лікарняного страхування лікарських помилок належить до сфери догляду за хворими. Саме тому, судячи з усього, підрахунки MDK і лікарських палат так сильно відрізняються. До речі, і та, і інша організація фіксують лікарську помилку у тому числі й тоді, коли лікар недостатньо детально чи зрозуміло пояснив пацієнтові ризик від операційного втручання чи терапевтичної процедури або побічні дії ​​виписаних йому ліків.

Яких помилок припускаються лікарі

Що ж стосується догляду за хворими, то тут показовий, наприклад, випадок у Майнці, де пацієнтку після виписки з лікарні повезли додому в кареті швидкої допомоги, посадивши в інвалідний візок, а не лежачи, як треба було б. У неї почався біль. Серйозних наслідків це, на щастя, не мало, але в лікарню пацієнтці довелося повернутися ще на кілька днів. А службу невідкладної допомоги суд зобов'язав виплати їй 10 тисяч євро в якості компенсації за "фізичні й моральні страждання".

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Лікарі - живі люди, вони теж помиляються. Є серед випадків, які потрапили до статистики лікарських помилок, і абсолютно не страшні - коли, наприклад, терапевт переплутав застудний ранковий нежить із алергічною реакцією. Взагалі-то відсоток лікарських помилок у Німеччині відносно малий, адже щороку німці роблять мільярд візитів до лікаря і 20 мільйонів разів потрапляють до лікарні. Крім цього, кількість лікарських помилок у Німеччині з кожним роком поступово знижується. Але віце-директора MDK Штефана Ґронемаєра (Stefan Gronemeyer) це тішить лише частково. Із прикрістю він говорить про те, що деякі помилки, "які не можна пробачати", повторюються з року в рік. Це забуті в тілі пацієнта під час хірургічного втручання операційні тампони, хірургія замість терапевтичного лікування, плутанина з пацієнтами...

В однієї жінки під час операції забули в ділянці паху... інфузійну голку. Вона, до речі, їй зовсім не заважає, і пацієнтка сама відмовилася від безкоштовної операції, під час якої голку повинні були витягти. Однак суд присудив їй компенсацію в розмірі 13 тисяч євро.

Яку компенсацію платять у разі лікарської помилки

Чи завжди лікарі й лікарні в Німеччині виплачують компенсацію за зроблені ними помилки? Не завжди. Частина випадків, які наводяться у статистиці служби лікарняного страхування і лікарської палати, - це так звані "об'єктивні" помилки. Лікар або медперсонал могли помилитися, наприклад, через атипову картину захворювання. Але такі ситуації рідкісні. Найчастіше німецькі суди (а якщо сторонам не вдалося дійти згоди, постраждалі звертаються до суду) навіть у таких випадках стають на бік пацієнта.

Так було, наприклад, у Дортмунді, де загалом нешкідлива операція з видалення гланд у 50-річного чоловіка призвела до кровотечі. Лікарка, яка чергувала у неділю ввечері, не відразу розпізнала, що згусток крові потрапив у дихальні шляхи. Пацієнт почав задихатися. Зрештою, лікарка вирішила зробити трахеотомію, якої, до речі, ніколи ще в житті не робила. Але запізнилася. Пацієнт помер.

Що стосується більш очевидних прикладів серйозних лікарських помилок, то наведемо тут тільки один, про який багато писали німецькі ЗМІ. Лікар-гінеколог із міста Хамма, незважаючи на тривожні (хоча й не надто очевидні) ознаки, не побачив, що із плодом вагітної жінки, яка прийшла до нього на прийом, уже майже народжуючи, щось не так. У подібних випадках лікар зобов'язаний проаналізувати результати обстеження щонайпізніше через 20 хвилин після його проведення. Але гінеколог взявся за це лише через 50 хвилин, тому занадто пізно побачив, що результати вказують на перебої з серцем і кисневе голодування ще ненародженої дитини.

Після цього жінку відразу ж відвезли на "швидкій" до лікарні, але було вже пізно. Дитина народилася інвалідом. Дев'ять років тривала тяганина, і в минулому році суд остаточно зобов'язав лікаря виплатити за допущену ним помилку компенсацію обсягом у 400 тисяч євро.

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