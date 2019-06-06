Від Парижа до Ужгорода: як Кремль "пригодовує" ультраправих (відео)

Ми вирушаємо у подорож кількома європейськими містами. Deutsche Wellе спільно з партнерським телеканалом France 24 вирішила з'ясувати, який вплив на ультраправих у Європі має Росія.

Французький праворадикал Віктор Лента перебрався із охопленої війною Східної України на вулиці Парижа. Але в обох випадках він - найманець, який захищає інтереси Володимира Путіна. Тим часом президент Росії відкрито налагоджує відносини з лідерами праворадикальних партій Європи. Приміром, з Марін Ле Пен з "Національного зібрання".