 Від Парижа до Ужгорода: як Кремль ″пригодовує″ ультраправих (відео) | Усе про вибори в ключових країнах Європи | DW | 07.06.2019

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Вибори в Європі

Від Парижа до Ужгорода: як Кремль "пригодовує" ультраправих (відео)

Європейські ультраправі особливо прихильні до Кремля: вони не лише вимагають зняття санкцій з Москви, а й стають у лави сепаратистів на Донбасі. Що отримують взамін? Ексклюзивний репортаж DW.

Karikatur von Sergey Elkin Marine Le Pen und Ukraine

Ми вирушаємо у подорож кількома європейськими містами. Deutsche Wellе спільно з партнерським телеканалом France 24 вирішила з'ясувати, який вплив на ультраправих у Європі має Росія.

Французький праворадикал Віктор Лента перебрався із охопленої війною Східної України на вулиці Парижа. Але в обох випадках він - найманець, який захищає інтереси Володимира Путіна. Тим часом президент Росії відкрито налагоджує відносини з лідерами праворадикальних партій Європи. Приміром, з Марін Ле Пен з "Національного зібрання".

DW.COM

Коментар: Вибори в ЄС - революції не сталося

Традиційні великі партії скорочують свою присутність в ЄП. "Зелені" та ліберали - у виграші. Власне, як і правопопулісти. Європарламент стає строкатішим, що ускладнить пошук компромісів, вважає Бернд Ріґерт. (27.05.2019)  

Що результати виборів до Європарламенту означають для України

Вибори до Європарламенту суттєво змінять його склад, адже ключові фракції втрачають спільну більшість. Попередні результати голосування у ЄС дозволяють робити висновки, які наслідки очікують на Україну. (27.05.2019)  

Що треба знати про результати виборів до Європарламенту

Порівняно висока явка, втрати найбільших європейських фракцій і посилення інших груп в Європарламенті. DW про те, що треба знати про результати голосування в ЄС. (27.05.2019)  

Аудіо й відео до теми

Праві популісти рвуться до влади в ЄС (24.05.2019)  

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Європейські ультраправі особливо прихильні до Кремля: вони не лише вимагають зняття санкцій з Москви, а й стають у лави сепаратистів на Донбасі, сіють ворожнечу на Закарпатті. Що отримують взамін? Ексклюзивний репортаж DW.

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Докладно

Karikatur von Sergey Elkin Marine Le Pen und Ukraine

Париж-Ужгород: як Кремль "пригодовує" ультраправих (відео)

Європейські ультраправі особливо прихильні до Кремля і стають у лави сепаратистів на Донбасі. Що отримують взамін?  

Нелегальне працевлаштування

У ФРН посилюють боротьбу з нелегальним працевлаштуванням

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