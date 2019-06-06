Від Парижа до Ужгорода: як Кремль "пригодовує" ультраправих (відео)

Європейські ультраправі особливо прихильні до Кремля: вони не лише вимагають зняття санкцій з Москви, а й стають у лави сепаратистів на Донбасі. Що отримують взамін? Ексклюзивний репортаж DW.
Ми вирушаємо у подорож кількома європейськими містами. Deutsche Wellе спільно з партнерським телеканалом France 24 вирішила з'ясувати, який вплив на ультраправих у Європі має Росія.
Французький праворадикал Віктор Лента перебрався із охопленої війною Східної України на вулиці Парижа. Але в обох випадках він - найманець, який захищає інтереси Володимира Путіна. Тим часом президент Росії відкрито налагоджує відносини з лідерами праворадикальних партій Європи. Приміром, з Марін Ле Пен з "Національного зібрання".
Традиційні великі партії скорочують свою присутність в ЄП. "Зелені" та ліберали - у виграші. Власне, як і правопопулісти. Європарламент стає строкатішим, що ускладнить пошук компромісів, вважає Бернд Ріґерт. (27.05.2019)
Вибори до Європарламенту суттєво змінять його склад, адже ключові фракції втрачають спільну більшість. Попередні результати голосування у ЄС дозволяють робити висновки, які наслідки очікують на Україну. (27.05.2019)