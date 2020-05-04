Від коронавірусу у світі померло вже понад чверть мільйона осіб

Станом на ранок вівторка, 5 травня, у світі внаслідок пандемії COVID-19 померло понад 251 тисяча осіб. Ці дані оприлюднив американський Університет Джонса Гопкінса.

Також, згідно з даними дослідників, загалом у світі підтверджено вже понад 3,5 мільйона випадків інфікування коронавірусом. Водночас від COVID-19 вилікувалися вже майже 1,2 мільйона людей.

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Найбільше жертв SARS-CoV-2 у США

Лідером за статистикою смертності від коронавірусу продовжують залишатися США - у країні внаслідок COVID-19 вже померли 68 922 людей.

Для порівняння, в Італії, яка посідає у цьому сумному рейтингу другу сходинку, хвороба забрада життя 29 079 осіб. Великобританія майже наздогнала Італію із 28 734 жертвами коронавірусу. На четвертому місці перебуває Іспанія - там внаслідок COVID-19 померли 25 428 осіб.

Незвичновисока смертність у Італії

Напередодні стало відомо, що у березні цього року в Італії було зафіксовано збільшення кількості смертей на 49,4 відсотка у порівнянні з середнім показником смертності за цей місяць у 2015-2019 роках. До відповідних висновків дійшли дослідники Національного інституту статистики Італії (Istat) та дослідницький Національний інститут здоров'я (ISS).

Цей показник може вказувати на те, що в Італії внаслідок інфікування новим коронавірусом померло значно більше людей, ніж було офіційно зафіксовано, зазначають вчені.