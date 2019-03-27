Від гомеопатії до сімейного лікаря: як лікуються німці (відео)

Німецька медицина має добру славу. Але чи чули ви коли-небудь про "біопогоду" або про гомеопатичні "глобулі"? Пропонуємо вам 10 кумедних фактів про те, як лікуються німці.
Багато німців не п'ють пігулок при головному болі або температурі. Вони воліють радше вдаватися до старих-добрих народних методів. Наприклад, прикладати мішечок з цибулею до вуха або обертати литки холодним вологим рушником. Такі медичні народні мудрості передаються з покоління в покоління. Ось кілька прикладів того, що німці вважають шкідливим для здоров'я. Не можна запивати вишню водою. Протяг - це вкрай шкідливо. А ще не можна їсти сирі боби або сиру картоплю. Натомість сирий свинячий фарш німці наминають за обидві щоки. Пропонуємо вам 10 кумедних фактів про те, як лікуються німці:
Через відмову батьків від вакцинації дітей у багатьох країнах, серед яких і Україна, спостерігаються спалахи таких інфекційних хвороб, як кір. Дітей треба захистити навіть проти волі батьків, вважає Фабіан Шмідт. (14.03.2019)
Уляну Супрун не раз намагалися усунути з посади через медичну реформу в Україні. DW перевірила, як медреформа втілюється в провінції та чому одні лікарі задоволені, а інші - категорично проти нововведень. (26.02.2019)
Медичне страхування за кошт роботодавця з одночасним зменшенням податків пообіцяла Юлія Тимошенко. Уляна Супрун назвала це "популістським міфом" і навела приклад Німеччини. То як саме працює медичне страхування у ФРН? (14.03.2019)
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В Україні триває дискусія навколо легалізації медичного канабісу. Відповідна петиція на сайті Ради набрала понад 25 тисяч підписів. Тепер вона має бути розглянута. Що ж таке канабіс і як його використовують? (13.03.2019)
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Випав молочний зуб? Чи щойно видалили корінний зуб? Ними залюбки займеться група дослідників, які переконані, що зуби можуть багато розповісти про власника - зокрема, передбачити захворювання. (11.03.2019)