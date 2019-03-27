Від гомеопатії до сімейного лікаря: як лікуються німці (відео)

Багато німців не п'ють пігулок при головному болі або температурі. Вони воліють радше вдаватися до старих-добрих народних методів. Наприклад, прикладати мішечок з цибулею до вуха або обертати литки холодним вологим рушником. Такі медичні народні мудрості передаються з покоління в покоління. Ось кілька прикладів того, що німці вважають шкідливим для здоров'я. Не можна запивати вишню водою. Протяг - це вкрай шкідливо. А ще не можна їсти сирі боби або сиру картоплю. Натомість сирий свинячий фарш німці наминають за обидві щоки. Пропонуємо вам 10 кумедних фактів про те, як лікуються німці: