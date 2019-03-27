 Від гомеопатії до сімейного лікаря: як лікуються німці (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.03.2019

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Політика й суспільство

Від гомеопатії до сімейного лікаря: як лікуються німці (відео)

Німецька медицина має добру славу. Але чи чули ви коли-небудь про "біопогоду" або про гомеопатичні "глобулі"? Пропонуємо вам 10 кумедних фактів про те, як лікуються німці.

BdT Rostocker Glasaugen-Sammlung (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

10 кумедних фактів про німецьку медицину

Багато німців не п'ють пігулок при головному болі або температурі. Вони воліють радше вдаватися до старих-добрих народних методів. Наприклад, прикладати мішечок з цибулею до вуха або обертати литки холодним вологим рушником. Такі медичні народні мудрості передаються з покоління в покоління. Ось кілька прикладів того, що німці вважають шкідливим для здоров'я. Не можна запивати вишню водою. Протяг - це вкрай шкідливо. А ще не можна їсти сирі боби або сиру картоплю. Натомість сирий свинячий фарш німці наминають за обидві щоки. Пропонуємо вам 10 кумедних фактів про те, як лікуються німці:

 

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