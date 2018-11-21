 Від голоду в Ємені померли, ймовірно, до 85 тисяч дітей - гуманітарна організація | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2018

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Новини

Від голоду в Ємені померли, ймовірно, до 85 тисяч дітей - гуманітарна організація

Упродовж останніх трьох років війни в Ємені внаслідок голоду в цій країні померло, за оцінками, до 85 тисяч дітей, кажуть у гуманітарній організації Save the Children.

Голод є Ємені

Кількість жертв серед дітей віком до п'яти років внаслідок спричиненого війною голоду в Ємені  може становити близько 85 тисяч за останні три з половиною роки. Такі висновки оприлюднила в середу, 21 листопада, гуманітарна організація Save the Children. Аналітики організації зазначають, що їхні оцінки спираються на дані ООН та є досить консервативними.

Наведена Save the Children оцінка кількості померлих від голоду дітей стосуються періоду з квітня 2015 по жовтень 2018 року. "На кожну дитину, яка загинула від бомб та куль, припадають десятки інших, котрі стали жертвами голоду та хвороб, і всьому цьому можна було запобігти", - зазначається в повідомленні Save the Children, яке наводить агенція новин Reuters.

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Встановити кількість загиблих за час війни в Ємені досить складно. Востаннє ООН повідомляла про понад 10 тисяч загиблих 2016 року. Нещодавно в ООН також застерігали від масшабного голоду в Ємені, що може охопити близько 14 мільйонів громадян країни, тобто майже половину населення.

Зазвичай Ємен імпортує близько 90 відсотків продуктів харчування. Але бойові дії істотно ускладнили доставку харчів та гуманітарної допомоги, що надходила через порт Ходейда. До цього призвела також блокада з моря учасниками коаліції арабських країн під проводом Саудівської Аравії, котра втрутилася в війну в Ємені весною 2015 року.

Нині тривають інтенсивні бої за місто Ходейда між підтримуваними Саудівською Аравією урядовими силами Ємену та повстанцями-хуситами. Збройні сутички вже точаться на вулицях міста.

Мирні переговори відбудуться в грудні

Тим часом міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив 21 листопада про домовленість між повстанцями-хуситами та урядовими силами Ємену сісти за стіл переговорів. Мирні перемовини мають відбутися в грудні цього року в Швеції, сказав глава Пентагону, повідомляє агенція новин AFP.

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