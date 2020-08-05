Від вибухів у Бейруті кілька українців дістали незначних травм - посол

Під час потужних вибухів у Бейруті, внаслідок яких загинули щонайменше 100 людей, постраждали також українці, проте серед них обійшлось без серйозних травм. Про це у середу, 5 серпня, повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ.
"Є деякі сім'ї, у яких постраждало майно, будинки, квартири. Є також незначні травми, порізи, забої, але постраждалих серйозних зараз немає (…) Поки що йдеться про допомогу у відновленні будинків або квартир. На сьогодні серйозних проблем, пов'язаних із загрозою життя, для українців немає", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".
Після вибухів у Бейруті
Кораблі з Маріуполя у Бейруті
Під час вибуху в порту Бейрута перебували два судна, які прибули туди з порту Маріуполя, повідомляється на сайті MarineTraffic. Зокрема, на борту судна Mero Star, яке ходить під прапором Сьєрра-Леоне, були п'ять тисяч тонн української пшениці.
Як повідомив директор компанії-оператора, що управляє судном, Фарід Хашем, вантаж не постраждав, передає агенція Reuters. Інший корабель - Raouf H - також прийшов до Бейрута з Маріуполя.
Руйнування на вулицях ліванської столиці після вибухів у порту Бейрута
Знищено зерно для Бейрута
Тим часом стало відомо, що вибухи в порту Бейрута завдали колосальної шкоди продовольчій безпеці міста, оскільки саме там розміщувалися заповнені пшеницею зерносховища. За словами міністра економіки й торгівлі Лівану Рауля Нехме, уся пшениця, що зберігалася на об'єктах у порту, заражена й не може бути використана. За даними агенції AP, у зруйнованих унаслідок вибухів сховищах зберігалося близько 85 відсотків запасів зерна для Бейрута.
Нагадаємо, 4 серпня у порту Бейрута сталися два потужних вибухи, які забрали життя щонайменше 100 осіб, понад чотири тисячі були поранені. За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, здетонували 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної в якості компонента вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Однак точна причина вибуху поки залишається нез'ясованою.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Паніка в Бейруті
Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Вибухи відчули далеко від епіцентру
Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Жителі Кіпру теж відчули вибухи
Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Десятки загиблих, тисячі поранених
Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Тонни аміачної селітри
За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Наввипередки з часом за порятунок людських життів
Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Люди розшукують одне одного
Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Зона лиха і триденний траур
Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн.
Автор: Дарко Яневич