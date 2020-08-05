Від вибухів у Бейруті кілька українців дістали незначних травм - посол

Під час потужних вибухів у Бейруті, внаслідок яких загинули щонайменше 100 людей, постраждали також українці, проте серед них обійшлось без серйозних травм. Про це у середу, 5 серпня, повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ.

"Є деякі сім'ї, у яких постраждало майно, будинки, квартири. Є також незначні травми, порізи, забої, але постраждалих серйозних зараз немає (…) Поки що йдеться про допомогу у відновленні будинків або квартир. На сьогодні серйозних проблем, пов'язаних із загрозою життя, для українців немає", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".

Після вибухів у Бейруті

Кораблі з Маріуполя у Бейруті

Під час вибуху в порту Бейрута перебували два судна, які прибули туди з порту Маріуполя, повідомляється на сайті MarineTraffic. Зокрема, на борту судна Mero Star, яке ходить під прапором Сьєрра-Леоне, були п'ять тисяч тонн української пшениці.

Як повідомив директор компанії-оператора, що управляє судном, Фарід Хашем, вантаж не постраждав, передає агенція Reuters. Інший корабель - Raouf H - також прийшов до Бейрута з Маріуполя.

Руйнування на вулицях ліванської столиці після вибухів у порту Бейрута

Знищено зерно для Бейрута

Тим часом стало відомо, що вибухи в порту Бейрута завдали колосальної шкоди продовольчій безпеці міста, оскільки саме там розміщувалися заповнені пшеницею зерносховища. За словами міністра економіки й торгівлі Лівану Рауля Нехме, уся пшениця, що зберігалася на об'єктах у порту, заражена й не може бути використана. За даними агенції AP, у зруйнованих унаслідок вибухів сховищах зберігалося близько 85 відсотків запасів зерна для Бейрута.

Нагадаємо, 4 серпня у порту Бейрута сталися два потужних вибухи, які забрали життя щонайменше 100 осіб, понад чотири тисячі були поранені. За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, здетонували 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної в якості компонента вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Однак точна причина вибуху поки залишається нез'ясованою.

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