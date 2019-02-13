Відсторонення Супрун: уряд частково розблокував роботу МОЗ

Кабінет Міністрів України в середу, 13 лютого, ухвалив розпорядження, що забезпечує безперервність роботи міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України. Рішення дозволяє в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун, яку суд днями відсторонив від роботи, виконувати свої обов'язки, крім виняткових повноважень міністра як члена Кабміну.

У МОЗ повідомили, що це рішення дозволяє розблокувати найбільш критичні питання роботи міністерства. Зокрема, розпорядження уряду дозволяє затвердити розподіл вакцин і ліків у регіони, відправити на закордонне лікування 44-ьох українців, продовжити процес будівництва дитячої лікарні "Охматдит" та закупівлю обладнання, реалізовувати інші рішення, що потребують негайного затвердження.

Уляна Супрун у Twitter повідомила, що 14 лютого підпише усі розпорядження щодо доставки ліків, вакцин та інших питань, які були заблоковані через її відсторонення.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адміністративний суд Києва заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра. Рішення ухвалене за позовом народного депутата Ігоря Мосійчука з фракції Радикальної партії. Суд в ухвалі про забезпечення позову мотивував своє рішення тим, що Супрун має подвійне громадянство та є виконувачкою обов'язків міністра більше одного місяця, що є протиправним. Сам позов буде розглянутий 15 лютого.

Згодом уряд України оприлюднив заяву, в якій висловив занепокоєння через рішення суду і пообіцяв боротися за збереження посади за Супрун. Про підтримку Уляни Супрун на посаді міністра заявив і президент України Петро Порошенко, зазначивши при цьому, що не має права коментувати судове рішення. Згодом Кабмін вирішив звернутися зі скаргою до Вищої ради правосуддя щодо судді Окружного адміністративного суду Києва Сергія Каракашьяна, який відсторонив Супрун.