 Відставка мера Ірпеня, вирубка дерев і забудова: що спільного? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.08.2018

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Україна

Відставка мера Ірпеня, вирубка дерев і забудова: що спільного? (відео)

Після відставки мера Ірпеня Володимира Карплюка скандали навколо знищення зелених зон в місті під житлову забудову не припиняться, вважають активісти.

Cкандали навколо знищення зелених зон під житлову забудову в Ірпіні не вщухають

Cкандали навколо знищення зелених зон під житлову забудову в Ірпіні не вщухають

Громадські активісти і частина громади вважають: знищення зелених зон стало мижливим через те, що землі незаконно передали з комунальної власності у приватну. І що відповідати за це має мер міста Володимир Карплюк. Дивіться репортаж про ситуацію в місті:

 

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МАФи замість парків - як з цим борються у Кропивницькому (відео)

Спилювання здорових дерев - новий "тренд" у Кропивницькому. Надія Паливода з ГО "Озеленення Кропивницький" бореться за кожен зелений шматочок у місті і змогла врятувати не один парк. (02.08.2018)  

Вирубка лісів у Карпатах: як це зупинити? (відео)

Карпати потерпають від незаконного вирубування лісів. Активіст проекту Всесвітнього фонду дикої природи в Україні "Лісова варта" Іван Платок зміг це зупинити. Як - дізнавайтеся в проекті DW #LocalHeroes. (13.07.2018)  

Куди зникає карпатський ліс

Екологи звертають увагу на високі темпи знищення лісу в Україні. Ситуація погіршується ще й через нелегальну вирубку. Аби зупинити порушників, на їхню думку, слід запровадити значно жорсткіші покарання. (29.07.2016)  

Гройсман: Контрабанда українського лісу становить 6-8 мільярдів гривень

За словами Володимира Гройсмана, під виглядом паливної деревини з України вивозять якісні лісоматеріали. У середині вересня урядовець пообіцяв опублікувати звіт щодо контрабанди української деревини. (23.07.2018)  

На Закарпатті знищують ліси, внесені до списку спадщини ЮНЕСКО

На Закарпатті вирубують букові праліси, внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Робиться це цілком легально, адже не всі ліси формально перебувають на балансі заповідників. (03.09.2015)  

Аудіо й відео до теми

Мільярд дерев для порятунку лісу (03.07.2018)  

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