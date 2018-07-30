Відставка мера Ірпеня, вирубка дерев і забудова: що спільного? (відео)

Після відставки мера Ірпеня Володимира Карплюка скандали навколо знищення зелених зон в місті під житлову забудову не припиняться, вважають активісти.
Громадські активісти і частина громади вважають: знищення зелених зон стало мижливим через те, що землі незаконно передали з комунальної власності у приватну. І що відповідати за це має мер міста Володимир Карплюк. Дивіться репортаж про ситуацію в місті:
Спилювання здорових дерев - новий "тренд" у Кропивницькому. Надія Паливода з ГО "Озеленення Кропивницький" бореться за кожен зелений шматочок у місті і змогла врятувати не один парк. (02.08.2018)
Карпати потерпають від незаконного вирубування лісів. Активіст проекту Всесвітнього фонду дикої природи в Україні "Лісова варта" Іван Платок зміг це зупинити. Як - дізнавайтеся в проекті DW #LocalHeroes. (13.07.2018)
Екологи звертають увагу на високі темпи знищення лісу в Україні. Ситуація погіршується ще й через нелегальну вирубку. Аби зупинити порушників, на їхню думку, слід запровадити значно жорсткіші покарання. (29.07.2016)
За словами Володимира Гройсмана, під виглядом паливної деревини з України вивозять якісні лісоматеріали. У середині вересня урядовець пообіцяв опублікувати звіт щодо контрабанди української деревини. (23.07.2018)