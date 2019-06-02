Відставка лідерки соціал-демократів ФРН загрожує коаліції канцлерки Меркель

Лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреа Налес (Andrea Nahles) йде у відставку з посад голови партії та фракції СДПН у Бундестазі ФРН. Про це стало відомо з її заяви, опублікованої в неділю, 2 червня. "Обговорення всередині фракції і численні партійні відгуки дали мені зрозуміти, що підтримки, необхідної для виконання моїх обов'язків, більше немає", - заявила Налес. Найближчими днями Налес роз'яснить свою позицію колегам у партії, спочатку в правлінні СДПН, а потім в парламентській фракції партії.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що, за даними джерел в оточенні Налес, вона має намір також відмовитись від мандата депутатки Бундестагу і таким чином повністю залишити політичну діяльність.

Загроза правлячій у ФРН коаліції

Соціал-демократична партія входить у правлячу в ФРН коаліцію разом з блоком консервативних партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС). Цей альянс спочатку викликав великі дискусії в лавах німецької соціал-демократії. Ліве крило партії дедалі голосніше вимагає розриву коаліції з консерваторами. Тому, вважають оглядачі, відставка Налес може мати далекосяжні та непередбачувані наслідки для коаліційного уряду, який очолює канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel). Розвал коаліції може обернутись достроковими виборами у ФРН.

Андреа Налес була обрана головою СДПН в квітні 2018 року. Фракцію в Бундестазі вона очолювала з вересня 2017 року. На виборах в Європарламент 2019 року СДПН показала рекордно низький результат, вперше після закінчення Другої світової війни опинившись на третьому місці за підсумками загальнореспубліканського голосування. Соціал-демократи набрали 15,8 відсотка голосів і поступилися не лише блоку ХДС/ХСС, а й партії "Союз 90/Зелені". "Результати занадто розчаровують", - заявила тоді Налес.

Крах рейтингу СДПН в опитуваннях

Напередодні відставки Налес були опубліковані результати соцопитування, проведеного соціологічним інститутом Forsa на замовлення німецьких телекомпаній RTL і n-tv. Згідно з цим дослідженням, соціал-демократи показали рекордно низький результат. Якщо за тиждень до виборів в Європарламент рейтинг СДПН становив 17 відсотків, то на поточному тижні він знизився до 12 відсотків, що є найнижчим показником, коли-небудь продемонстрованим партією на федеральному рівні.

Результати опитування, проведеного соціологічним інститутом Insa і опублікованого газетою Bild am Sonntag 2 червня, мають дещо кращу картину для СДПН - у соціал-демократів 16 відсотків підтримки (на 1 відсоток менше, ніж в попередньому опитуванні).

При цьому напередодні виборів в Бундестаг 2017 року рейтинг СДПН становив 24 відсотки, а на самих виборах соціал-демократи показали результат 20,5 відсотка. Чотирма роками раніше, перед виборами 2013 року, опитування віддавали соціал-демократам 27 відсотків голосів, а на виборах вони набрали 25,7 відсотка голосів виборців.