 Відставка Гончарука: чому Зеленський незадоволений урядом? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.03.2020

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Політика й суспільство

Відставка Гончарука: чому Зеленський незадоволений урядом? (відео)

Кабмін Олексія Гончарука пропрацював лише пів року, але роботою прем'єр-міністра незадоволені ані українці, ані президент Володимир Зеленський. Яка політика уряду викликала найбільше нарікань і до чого тут коронавірус?

Олексій Гончарук (Reuters/G. Garanich)

Ще у вересні 2019-го, відразу після призначення, уряду Олексія Гончарука, згідно з опитуваннями, довіряли майже дві третини українців. А вже наприкінці лютого 2020-го понад дві третини громадян Гончаруку і його кабміну НЕ довіряють. У чому ж причина? І які саме дії уряду зазнали найбільшої критики усього за півроку роботи?

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