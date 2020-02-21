Відставка Гончарука: чому Зеленський незадоволений урядом? (відео)

Ще у вересні 2019-го, відразу після призначення, уряду Олексія Гончарука, згідно з опитуваннями, довіряли майже дві третини українців. А вже наприкінці лютого 2020-го понад дві третини громадян Гончаруку і його кабміну НЕ довіряють. У чому ж причина? І які саме дії уряду зазнали найбільшої критики усього за півроку роботи?