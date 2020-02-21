Відставка Гончарука: чому Зеленський незадоволений урядом? (відео)

Кабмін Олексія Гончарука пропрацював лише пів року, але роботою прем'єр-міністра незадоволені ані українці, ані президент Володимир Зеленський. Яка політика уряду викликала найбільше нарікань і до чого тут коронавірус?
Ще у вересні 2019-го, відразу після призначення, уряду Олексія Гончарука, згідно з опитуваннями, довіряли майже дві третини українців. А вже наприкінці лютого 2020-го понад дві третини громадян Гончаруку і його кабміну НЕ довіряють. У чому ж причина? І які саме дії уряду зазнали найбільшої критики усього за півроку роботи?
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відзвітував у парламенті про роботу уряду за останні півроку та похвалився проведеним "аудитом держави". Опозицію ж вразили в звіті лише слова прем'єра "жесть" та "круто". (21.02.2020)
Україна розпочинає наймасштабніший у своїй історії розпродаж державного майна. DW проаналізувала, в чому особливість великої та малої приватизації за версією уряду Олексія Гончарука. (13.02.2020)
За результатами опитування Центру Разумкова, за нинішнього президента України Володимира Зеленського готові проголосувати 40 відсотків українців, на другому місці - Юрій Бойко, а на третьому - Петро Порошенко. (24.02.2020)