Відродження ірландького віскі: чи потече "вода життя" знову

Віскікурня Teeling Whiskey з'явилась у Дублінському районі Ліберті у 2015 році, ставши першим новим заводом із виробництва цього алкогольного напою в місті за останні 125 років. Щойно зайшовши до приміщення, одразу відчуваєш сильний запах, який, утім, може впізнати лише знавець. Цей запах іде від бродилень, розташованих у сусідньому приміщенні, і змінюється залежно від сорту віскі, який виробляється на віскікурні у той чи інший день.

Колись Дублін був світовою столицею віскі. У роки розквіту в XIX столітті 60 відсотків спожитого в світі віскі були вироблені в Ірландії. Із них більшість - у Дубліні, саме там були розташовані найбільші в світі винокурні.

Але з кінця XIX століття ринок віскі почав переживати період спаду. В 1960-х в Ірландії залишалось лише декілька віскікурень, і їх невдовзі об'єднали в спільну групу Irish Distillers. Таке об'єднання, ймовірно, допомогло зберегти цю галузь в Ірландії як таку.

Кріс Хейс з віскікурні Teeling Whiskey, яка відкрилась у 2015-му і стала першою новою віскікурнею в Дубліні за останні 125 років

У 1970 роках виробництво віскі у Дубліні повністю припинилось, а загальний рівень виробництва напою в Ірландії впав до менш ніж 400 тисяч ящиків (близько п'яти мільйонів пляшок) на рік, скоротившись з пікових 12 мільйонів ящиків (144 мільйонів пляшок) на рік на початку 20 століття.

Нестримний зріст

Від початку 1980-х бренд з'явилися перші ознаки відродження бренду ірландського віскі, а продажі почали помалу йти вгору. Цьому сприяли значні інвестиції від французьких виробників алкогольних напоїв, таких як Pernod Ricard (який у 1988 році придбав Irish Distillers). Але справжнє відродження індустрії віскі Ірландії відбулося лише в останні декілька років. "Протягом останніх десяти років сталося щось феноменальне," - ділиться з DW голова Ірландської асоціації віскі, розташованої у старій винокурні Jameson у самому центрі Дубліна, Вільям Левел.

Він зазначив, що кількість віскікурень з 2010 року виросла з чотирьох до 24 в станом на сьогодні. Те ж саме стосується продажів: їхні обсяги, за прогнозами, до кінця 2020 року мають збільшилися до 12,5 мільйона ящиків - порівняно з шістьма мільйонами на початку десятиліття. "Це десятиліття справді є ренесансом ірландського віскі", - каже Вільям.

Голова Ірландсткої асоціації віскі Вільям Левел у віскікурні Jameson, Дублін

Ці показники вражають. Протягом останніх років частка ірландського віскі на світовому ринку зростала найшвидше та становить на даний момент близько п'яти відсотків. І хоч американський бурбон та шотландський віскі й досі домінують на ринку, продажі напою з Ірландії мають значно швидші темпи зростання. У 2017 році вони зросли майже на 11 відсотків порівняно з показниками попереднього року. Та й загалом світовий попит на віскі також стрімко зростає.

Нові присмаки віскі

Не менше вражають і темпи появи нових віскікурень, як у Дубліні, так і в інших частинах Ірландії. З 2010 року кількість виробників віскі у країні збільшилась у шість разів, і найближчим часом планується відкриття ще близько 20 нових віскікурень.

Особливою подією стала поява віскікурні Teeling чотири роки тому. Її засновники, брати Стівен та Джек Тілінг не були новачками у галузі (їхній батько Джон у 1987 році відкрив винокурню Cooley у графстві Лаут). Але запуск такого виробництва є дуже коштовним, а продавати напій можна лише лише через три роки після відкриття. Крім того, востаннє до цього нову віскікурню в Дубліні відкривали більше століття тому.

І, схоже, рішення ризиковане рішення братів виправдало себе. Нещодавно їхній віскі Vintage Reserve з 24-річною витримкою (зі старих запасів батьківської віскікурні) було визнано найкращим у світі односолодовим віскі на конкурсі World Whiskies Awards. А наприкінці 2018 року брати Тілінг вперше за останні 40 років почали продавати віскі, вироблений у Дубліні.

Пляшка 24-річного Vintage Reserve від Teeling Whiskey, яка перемогла в конкурсі World Whiskies Awards. Ціна - 3300 євро

"Teeling Whiskey став частиною хвилі нових ірландських брендів. Люди прагнуть спробувати їх, коли дізнаються про появу цих нових сортів та відтінків віскі, - пояснює представник Teeling Whiskey Кріс Хейс. - Раніше люди віддавали перевагу одному-двом брендам ірландського віскі, тепер вони схильні трохи поекспериментувати та спробувати нове".

Вода життя

Вільям Левел бачить декілька причин такого пожвавлення індустрії віскі в Ірландії. Однією з них, яку важко переоцінити, є високий рівень інвестицій в галузь протягом останніх 30 років. Інвестиції надходять від іноземних міжнародних компаній, таких як Pernod Ricard. Ця компанія, наприклад, розвинула "супербренд" ірландського віскі Jameson та зробила його одним з найбільш продаваних віскі у світі.

Левел також вказує на сміливіть та підприємницький дух невеликих виробників на кшталт Teelings, адже вони підтримують галузь ірландського віскі. Ці підприємці прагнуть відновити діяльність менших винокурень, що, як багатьом здавалося, уже назавжди зникли в Ірландії.

Процес бродіння починається після додавання дріжджів, це є першим етапом виробництва віскі

Іншу важливу причину відродження галузі голова Ірландської асоціації віскі бачить у маркетинговій стратегії, яка застосовувалася щодо ірландського віскі в останні роки. Віскі-туризм був головним її елементом. Приміром, попри те, що віскі у старій віскікурні Jameson в Дубліні не виробляють вже багато років, вона приваблює більше відвідувачів за рік, ніж подібні об'єкти у Шотландії чи Кентуккі, батьківщині американського віскі, каже Левел.

Та поряд із успіхами у галузі є і багато викликів, зазначає Левел. Серед них - виробники підробного ірландського віскі, присутні на деяких закордонних ринках. Разом з тим, на його думку, нинішній бум у галузі триватиме ще протягом деякого часу.

"Простір для зростання ще залишається. Нас іще немає в Азії, нас ще немає в Африці. У найближчі 10 років розвиток буде йти саме в цих напрямках, - запевняє Левел. - Частка ірландського віскі на ринку буде зростати. У якийсь момент постійна пояна нових віскікурень припиниться. Але зростання розпочалось лише п'ять років тому, тобто ще залишається 10-12 років до того, як темпи зростання почнуть уповільнюватися".

Слово "віскі" - англізація ірландської фрази "uisce beatha", що означає "вода життя". Дивлячись на те, що зараз відбувається в Ірландії у цій галузі, можна сказати, що одна з найстаріших галузей економіки країни справді отримує нове життя.