Відпустка як випробування: туристи стали заручниками ненадійних операторів

Відпустка для тисяч українців виявилися випробуванням. Туристи виявилися заручниками суперечок між одним з найбільших туроператорів країни і авіаперевізником і застрягли в аеропортах. Столичні летовища "Жуляни" та "Бориспіль" на декілька днів перетворилися на місця прихистку ошуканих туристів. "Ми мали вилетіти о 5-й ранку. Потім рейс перенесли на кілька годин. Потім взагалі змінили аеропорт, потім знов повернули перший. Цей безлад тривав близько доби. Так сталося з туристами з різних напрямків - Туніс, Чорногорія, Албанія. Усі купували путівки в одного туроператора", - скаржиться Олег, що прямував до Чорногорії. Разом з тим, кілька сотень українських туристів застрягли в аеропортах Грузії та Тунісу в очікуванні на повернення додому. Станом на 3 липня останні три сотні постраждалих через скандал відпочивальників повернулися до України, а міністерство інфраструктури розпочало термінову перевірку турагентів, туроператорів та авіаперевізників.

Авіакомпанія відмовилася від рейсів

Основною причиною кризової ситуації стала відмова авіакомпанії BravoAirways здійснювати перельоти. Як 3 липня пояснив представник авіакомпанії Bravo Airways Ігор Логвиненко, вони не отримали грошовий транш від туроператора Oasis (який відправив туристів у Туніс – Авт.) за надання послуг, а борг перед перевізником у червні склав 25 мільйонів гривень. У цей час туроператори, зокрема Oasis, переконують, що усі рахунки було сплачено і винуватцем ситуації є саме авіаперевізник. В Oasis закидають BravoAirways низький технічний стан багатьох літаків, що привело до систематичних затримок рейсів та аварійних посадок, а також заборгованість перед аеропортами, зокрема й у Тунісі.

Виліт у відпустку для багатьох сильно затримався

Доки дискусії між авіаперевізником та туроператором тривали, кількість українських туристів, що стали заручниками аеропортів, стрімко зростала. Люди жалілися через соціальні мережі, що кілька діб змушені чекати на рейси у зоні прильоту без їжі, що готелі не надавалися вчасно, а гарячі лінії ані авіаперевізника, ані туроператора не відповідали. "Це був жах та безвихідь. Ми не мали жодної інформації. Серед тих, хто очікував, було багато дітей та хворих людей", - розповідає Олена про свій відпочинок у Батумі.

Туристи погрожують судом

Хоч авіакомпанія та туроператор переконують, що відшкодують усім потерпілим збитки, чимало обурених відпочивальників, що вже повернулися додому, планують об'єднуватись та подавати колективні позови до суду. Як от Ольга Кривотько зі Львова: "Факт залишається фактом - над людьми просто знущаються, заробляючи на них гроші. Це стосується як туроператорів, їхніх агентів, так і авіакомпаній. Всі факти я подаватиму до суду", - заявила жінка. Звертатись до суду українців закликають також і у міністерстві закордонних справ. "Допоки не буде колективних позовів від ошуканих туристів, регуляція вільного туристичного ринку в Україні не відбудеться", - заявили у відомстві.

Після того, як міністерство інфраструктури втрутилося в ситуацію, гостру фазу кризи подолали за кілька днів. За словами міністра Володимира Омеляна, вдалося переконати авіаперевізника Bravo Airways повернути усіх туристів додому - компанія здійснила дев’ять "гуманітарних" рейсів з Тунісу до України за власний рахунок.

Ринок зростає, якість послуг - ні

Водночас експерти у сфері авіаперевезень вказують на ще одну причину кризової ситуації на ринку. За офіційними даними, за останні два роки ринок туристичних послуг та чартерних авіаперевезень виріс вдвічі. Це, на думку експертів, стимулювало недобросовісні компанії у гонитві за заробітком нехтувати відповідальністю. Так колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава вважає, що українські компанії заради економії часто використовують зношену техніку. Це, за його словами, стає причиною тривалих затримок та скасування рейсів.

У Державній авіаслужбі заявили, що протягом наступних двох тижнів проведуть перевірку авіакомпаній та нерегулярних перевізників з вимогою обмежити використання літаків, яким понад 20 років. А в міністерстві інфраструктури пообіцяли, що скандал між Bravo Airways та Oasis стане предметом судової справи. Також у міністерстві запевнили, що складуть рейтинг авіаперевізників та туроператорів, який зобов’язуються оновлювати щомісяця. "Так українці зможуть отримувати актуальну інформацію та самостійно обирати відповідальних туроператорів", - зазначив міністр Омелян.