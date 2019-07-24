"Відпускаючи - Допускай": як минув мітинг опозиції в Москві

У центрі Москви в суботу, 10 серпня, пройшла акція протесту проти недопуску незалежних кандидатів до виборів до Московської міської думи та арештів учасників демонстрацій 27 липня та 3 серпня. Мітинг на проспекті Академіка Сахарова був узгоджений московською владою. У ньому взяли участь від 30 тисяч (за оцінками правохоронців) до 60 тисяч людей (дані "Белого счетчика"). Потім сотні людей вирушили на "прогулянку" в бік адміністрації президента. У результаті було затримано понад 300 осіб. Кореспондентка DW провела день разом з протестувальниками.

ОМОН - головний хіпстер Москви

На мітинг, призначений на другу годину дня за місцевим часом, люди почали приходити за годину, а то й дві. Під дощем, який почав лити ще з першої години, організатори монтували сцену, на якій було написано "Відпускай - Допускай".

У цей час муніципальний депутат і журналіст Ілля Азар - у футболці з автозаком та кепці "Іван Голунов" - готувався вийти на сцену як ведучий, а видавець "Медіазони" Петро Верзілов, як він сам пояснив, відповідав за музичну частину програми й заводив під шатро то репера Face, то гурт IC3PEAK. У якусь мить у супроводі камер з'явився репер Оксимірон у футболці з написом "Свободу Єгору Жукову". Так він підтримав заарештованого у кримінальній справі про так звані масові безлади учасника протестної акції, що відбулася в Москві 27 липня. Виступати Оксимірон не став - дав кілька інтерв'ю та пішов за огорожу в натовп. Поруч із парасолею чекав своєї черги на виступ журналіст Леонід Парфьонов. Письменниця Любов Улицька - без парасолі - стояла поряд і мовчки курила електронну сигарету.

Данило Поперечний на сцені

Але проблеми були зовсім не через дощ, а через неналагоджену техніку. Спочатку звук мікрофона уривався, потім виявилося, що на величезний проспект працює лише пара колонок і виступи чують тільки кількасот людей у перших рядах. Організатори припустили, що глушать не лише інтернет-зв'язок - що стало вже звичним для мітингів опозиції, але й сигнали мікрофонів.

Леонід Парфьонов виступав одним з перших. Він зізнався, що йому й справи не було до виборів до Мосміськдуми. Але справа не у виборчій кампанії, а в тому, що час покласти край "всеросійській політичній брехні". Він також висловив обурення арештом студента Єгора Жукова й окремо пройшовся по діях ОМОНу (загону спецпризначення. - Ред.), який "стоїть, ходить, паркується, де хоче, і ще метелить усіх інших". "Тепер ОМОН - головний хіпстер Москви, яка так розквітла за Собяніна", - резюмував Парфьонов.

Далі на сцену виходили незареєстровані кандидати до Мосміськдуми, мама заарештованого в справі "про масові безлади" 22-річного студента Данила Конона, дружина заарештованого опозиціонера Дмитра Гудкова та інші. Всі вони говорили про неспаведливість та дякували за підтримку.

Також на сцену вийшов відомий YouTube-блогер та комік Данило Поперечний. "Декотрі можуть знати, що я переважно маю справу з гумором. Але сьогодні якось не до жартів. При владі люди, котрі так багато та довго крадуть, що ми до цього вже начебто звикли", - почав він свій виступ. Поперечний сказав, що чесних кандидатів, які намагалися піти на вибори, "відбрили як школярів". "Але в результаті вони відбрили всіх нас - людей, які сподівалися, що тут у теорії могли бути чесні вибори. Це якось дуже неприємно", - сказав він.

Потім репер Face заспівав три пісні й викликав бурхливі оплески. "Я не буду просити галасу для себе та говорити реперські слова, - сказав він зі сцени. - Я би ніколи не пішов на вибори, але я тут виступаю заради того, щоб у мого народу була свобода і було право вибору". Музичну частину продовжив гурт IC3PEAK, виконавши пісню "Смерти больше нет". Останнім виступав гурт "Кровосток", який подякував усім сміливцям, які вийшли на цей мітинг.

На сцені не було головних облич літнього протесту - Олексій Навальний, Ілля Яшин та Дмитро Гудков залишалися під арештом, а юристку Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь затримали просто перед мітингом.

"Не як на Болотній"

У людей, які прийшли на проспект Сахарова і були не в перших рядах біля сцени, у певному сенсі, був свій мітинг. Без музики і гучних промов, яких майже не було чутно, але з плакатами, знайомствами і власними трансляціями в Instagram.

37-річний Володимир каже, що його зовсім не цікавило, хто виступав і що говорили зі сцени. "Важливо тільки, скільки людей прийшли. Було б нас 200 тисяч, то завтра ми б голосували за кандидатку Любов Соболь. Я в цьому не сумніваюся", - говорить він.

"Добре було чутно тільки Данила Поперечного, - сміються три дорослі подруги з району Москви Хамовники, від якого висувалася Любов Соболь. - Ми взагалі мало чого зрозуміли, тому будемо дивитися в інтернеті пізніше. Головне - ми висловили свою думку". За їхніми словами, основна відмінність цього мітингу - величезна кількість молоді, яка вийшла усвідомлено, а не просто заради "двіжухи".

"Тоді, на Болотній, був карнавал, відчуття, що ми зараз скажемо все і нас почують. Креативили, приходили в якихось костюмах, з кульками. Був піднесений настрій. А зараз виходять зі злістю, я б навіть сказала - з ненавистю. Все стало серйозніше", - сказала 55-річна москвичка Марина.

Силовики уважно стежать за акцєю протесту

Протестна прогулянка у Китай-городі

"Прогулятися" після мітингу до адміністрації президента РФ в районі Китай-города зі сцени запропонував прихильник Навального Борис Золотаревський. Пізніше його затримали. Але заклик був почутий: ближче до п'ятої години вечора сотні активістів перемістилися на площу біля пам'ятника героям Плевни на метро і таксі. Приїхало підкріплення, поліція в гучномовець просила всіх розійтися. Почалися вибіркові затримання. У якийсь момент учасники протесту протиснулися на вулицю Маросейка, омонівці кинулися за ними. Хто міг, ховався в кафе, магазинах або в храмі Святителя Миколая в Кленниках. Через вузькі тротуари все швидко перетворилося на хаос: під церковний дзвін омонівці стискали людей з двох сторін, вибірково затримували і забирали в автозаки.

Силовики затримують учасників протестної прогулянки

Тоді протестувальники і журналісти повернулися в Іллінський сквер. У відповідь представники Росгвардії та ОМОНу вишикувалися суцільною шеренгою поперек скверу і пішли на людей. Спочатку вони витискали протестувальників до пам'ятника Кирилу і Мефодію, а потім до входу до станції метро "Китай-город". "Санкціоновані мітинги - це, звичайно, круто. Але такі ось ходи приносять більше користі", - міркували вголос дівчина і хлопець.

Всього, за даними проекту "ОВД-Инфо", до кінця 10 серпня на протестній прогулянці затримали більше трьохсот осіб.