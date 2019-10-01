 Відпочинок та відпустка у ФРН: що радять німці (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Відпочинок та відпустка у ФРН: що радять німці (відео)

Відпочинок на природі, богемні вечірки, любительський спорт і, звісно ж, мандри, зокрема кемпінг. Як саме німці полюбляють проводити вільний час, журналіст DW спостерігав упродовж усього літа.

95% німців мають вдома гриль або мангал

95% німців мають вдома гриль або мангал

Відпочинок і дозвілля надзвичайно важливі для німців: вони готові багато працювати, але потім і відпочивають на повну силу. Принаймні так каже третина опитаних. Як саме у Німеччині знімають стрес, кореспондент DW спостерігав у літній відпускний сезон 2019-го року. 

DW.COM

Як німці піклуються про дерева - "Відкривай Німеччину" (відео)

До 50 тисяч євро штрафу можуть виписати німцю, якщо він самовільно зрубає дерево. Якщо ж дерево аварійне, потрібен окремий дозвіл. Про стосунки німців з їхніми деревами - у новій серії проекту "Відкривай Німеччину". (28.05.2019)  

Як живуть німці на пенсії (відео)

Пенсія - час німецькій бабусі сідати на мотоцикл! Чим вабить блошиний ринок дипломатів на пенсії? Чи вистачає вчителю мистецтва пенсії на утримання галереї? Дивіться відеоблог "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим". (07.03.2019)  

Як німці обходяться без маршруток? (відео)

Наступна серія відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" розповідає про швидкий, зручний, але не ідеальний громадський транспорт у ФРН. (12.04.2019)  

Авто і німці: знак статусу чи засіб пересування? Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (відео)

Авто в Німеччині тривалий час був символом статусу і достатку. Однак дизельний скандал і поява електромобілів змінюють ставлення німців до авто. (12.07.2019)  

Чому німецька поліція має високий рейтинг довіри? (відео)

Рівень довіри німців до поліції росте і вже сягнув 89% населення. Дивіться у спецпроекті DW "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" подробиці роботи правоохоронців міста Бонн. (25.04.2018)  

Чому німці п'ють воду з-під крана? (відео)

У чому секрет якості та чистоти водопроводної води в Німеччині? Дивіться у відеоблозі "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим". (05.06.2018)  

Відкривай Німеччину: що робити зі старим одягом і батарейками (відео)

У Німеччині, щоб впоратися з потоком старого текстилю та електроприладів, будують нові станції переробки. Кількість відходів вже така, що до перерозподілу сміттєвих потоків підключаються навіть кримінальні елементи. (22.10.2018)  

Також за темою

Vlog Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi | Folge 17 - Freizeit

Як німці проводять дозвілля? - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (01.10.2019) 01.10.2019

Відпочинок на природі, богемні вечірки, любительський спорт і, звісно ж, мандри, зокрема кемпінг. Як саме німці полюбляють проводити вільний час, журналіст DW спостерігав упродовж усього літа.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Українські зв'язки Трампа - хто ці "неймовірні люди"

У розмові з Зеленським Трамп говорив, що у нього "багато українських друзів". DW з'ясовувала, кого він міг мати на увазі  

Уряд Олексія Гончарука представив програму на п'ять наступних років

Програма Кабміну на п'ять років: основні пункти

Український уряд оприлюднив план дій до 2025 року. Загалом у новій програмі сформульовано 78 цілей.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  