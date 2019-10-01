Відпочинок та відпустка у ФРН: що радять німці (відео)

Відпочинок на природі, богемні вечірки, любительський спорт і, звісно ж, мандри, зокрема кемпінг. Як саме німці полюбляють проводити вільний час, журналіст DW спостерігав упродовж усього літа.
Відпочинок і дозвілля надзвичайно важливі для німців: вони готові багато працювати, але потім і відпочивають на повну силу. Принаймні так каже третина опитаних. Як саме у Німеччині знімають стрес, кореспондент DW спостерігав у літній відпускний сезон 2019-го року.
До 50 тисяч євро штрафу можуть виписати німцю, якщо він самовільно зрубає дерево. Якщо ж дерево аварійне, потрібен окремий дозвіл. Про стосунки німців з їхніми деревами - у новій серії проекту "Відкривай Німеччину". (28.05.2019)
Пенсія - час німецькій бабусі сідати на мотоцикл! Чим вабить блошиний ринок дипломатів на пенсії? Чи вистачає вчителю мистецтва пенсії на утримання галереї? Дивіться відеоблог "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим". (07.03.2019)
Наступна серія відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" розповідає про швидкий, зручний, але не ідеальний громадський транспорт у ФРН. (12.04.2019)
Авто в Німеччині тривалий час був символом статусу і достатку. Однак дизельний скандал і поява електромобілів змінюють ставлення німців до авто. (12.07.2019)
Рівень довіри німців до поліції росте і вже сягнув 89% населення. Дивіться у спецпроекті DW "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" подробиці роботи правоохоронців міста Бонн. (25.04.2018)
У чому секрет якості та чистоти водопроводної води в Німеччині? Дивіться у відеоблозі "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим". (05.06.2018)