Відпочинок та відпустка у ФРН: що радять німці (відео)

Відпочинок і дозвілля надзвичайно важливі для німців: вони готові багато працювати, але потім і відпочивають на повну силу. Принаймні так каже третина опитаних. Як саме у Німеччині знімають стрес, кореспондент DW спостерігав у літній відпускний сезон 2019-го року.