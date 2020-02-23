Відомство ЄС: Ризик зараження коронавірусом для європейців - від низького до помірного

Після різкого поширення коронавірусу в Італії Європейський центр з питань профілактики та контролю хвороб (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) оцінив ризик зараження ним для європейців на рівні від низького до помірного. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому увечері в неділю, 23 лютого, на сайті центру, який є установою Євросоюзу.

При цьому, як зазначили в ECDC, ризик виникнення подібних осередків зараження як в Італії в інших країнах Європи оцінюється на рівні від помірного до високого. Після "імпортування" вірус може дуже швидко поширюватися, застерігають у центрі з контролю та профілактики хвороб. У центрі пообіцяли надати нову оцінку ризиків упродовж наступних 24 годин.

Директора ECDC Андреа Аммон (Andrea Ammon) зазначила, що слід рахуватися з тим, що протягом наступних днів будуть зафіксовані нові випадки коронавірусу в Італії, а також, можливо, в інших країнах ЄС.

У повідомленні центру зазначається, що ймовірність передачі вірусу всередині ЄС, Європейського Економічного простору та Великобританії вважається низькою, однак її не можна виключати через низку непередбачуваних факторів. Водночас вказується на зростання ризику завезення вірусу з інших країн, окрім Китаю, з огляду на збільшення кількості держав, в яких зафіксовано випадки зараження.

Як повідомлялося, в Італії померла вже третя людина, яка була заражена коронавірусом. У всіх трьох випадках ідеться про літніх людей. Між тим, станом на вечір неділі, в Італії підтверджено вже 152 випадки зараження коронавірусом.

Раніше уряд Італії обмежив пересування у тих районах на півночі країни, де виявили випадки інфікування. Обмеження зачепили 52 тисячі людей. Крім того, у Венеції достроково завершили карнавал, який мав тривати до 25 лютого.