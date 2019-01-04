Відомство кібербезпеки ФРН дізналося про витік даних ще в грудні

Федеральне відомство з безпеки в сфері інформаційних технологый (BSI) дізналося про масштабний витік особистих даних німецьких політиків та інших відомих осіб раніше, ніж повідомлялось. Про це глава відомства Арне Шьонбом (Arne Schönbohm) заявив в інтерв'ю телеканалу Phoenix ввечері у п'ятницю, 4 січня.

"Ми ще раніше, в грудні, розмовляли з окремими депутатами, яких це торкнулось", - розповів Шьонбом. За його словами, були вжиті заходи для протидії та усунення наслідків кібератаки - зокрема, постраждалим почала допомагати спеціальна група фахівців.

Раніше 4 січня на урядовій прес-конференції в Берліні речник МВС ФРН Зьорен Шмідт (Sören Schmidt) заявив, що BSI "тільки кілька годин тому" дізналося про масштабний витік даних сотень німецьких політиків, митців, журналістів, музикантів та інших відомих людей, які почали з'являтися в інтернеті ще перед католицьким Різдвом.

Своєю чергою, Федеральне відомство з кримінальних справ (BKA) заявило, що дізналося про витік даних тільки в ніч на 4 січня. Воно повідомило про це листом депутатів Бундестагу. Зараз посилання на особисті дані публічних людей вже недоступне. Однак існує можливість, що булипоширені їхні копії, повідомило BKA.

Зокрема, були опубліковані особисті дані відомих німців: їхні номера телефонів, дані кредитних карт, адреси, особисті та внутрішньопартійні документи, як от паспорти, рахунки, листи, запрошення, заявки на відвідування партійних з'їздів і навіть вміст чатів депутатів всіх партій, представлених у Бундестазі, а також депутатів земельних ландтагів, німецьких членів Європарламенту і політиків комунального рівня.

Серед відомих політиків, які, ймовірно, стали жертвами такої акції, - канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) та екс-голова СДПН Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel). За словами речниці уряду Німеччини Мартіни Фіц (Martina Fietz), за нинішніми оцінками, конфіденційних даних з відомства федеральної канцлерки оприлюднено не було.