Відомого німецького екс-велогонщика затримали за напад на повію

Знаменитий німецький екс-велогонщик, колишній переможець Tour de France Ян Ульріх (Jan Ullrich) був затриманий у п'ятницю, 10 серпня, поліцією у Франкфурті-на-Майні за підозрою у завданні серйозних тілесних ушкоджень. Інформацію про затримання, яку першим повідомило німецьке видання Bild, агентству SID підтвердили в поліції та прокуратурі.

44-річний Ульріх у одному з місцевих готелів спочатку розпочав суперечку, а потім напав і завдав ушкоджень жінці. За повідомленням видання, жінка займалася в готелі наданням ескорт-послуг. Як повідомила представниця прокуратури агентству SID про стан розслідування, Ульріх, зокрема, почав душити жінку, поки в тої не потемніло в очах.

Працівники готелю викликали правоохоронців, котрі затримали зіркового хулігана і доправили до відділку. Постраждала після нападу потребувала медичної допомоги, зазначили в поліції. Пізніше її також допитали щодо інциденту. Речниця правоохоронного відомства підтвердила, що Ульріх перебував під дією алкоголю та наркотичних речовин.

Утім, у прокуратурі зазначили, що навряд чи домагатимуться арешту затриманого, оскільки на даний момент не існує підозри щодо спроби навмисного вбивства.

Нагадаємо, що минулого тижня Ульріха затримувала поліція на острові Майорка через те, що він вдерся до маєтку свого сусіда, знаного в Німеччині актора і режисера Тіля Швайґера (Til Schweiger), почав хуліганити і погрожувати гостям Швайґера.

Сам Ульріх пояснював складний період у своєму житті розлученням з дружиною Сарою та тим, що він позбавлений можливості часто бачити своїх дітей.

Ян Ульріх - поки що єдиний представник Німеччини, котрий виграв велогонку Tour de France у 1997 році. У 2000 році Ульріх став переможцем Олімпіади в Сіднеї. У 2007 році він завершив спортивну кар'єру.