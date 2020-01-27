Відновлення Афганістану: за 17 років загинули понад 2 тисячі людей

Під час відновлювальних робіт, спрямованих на стабілізацію ситуації в розореному війною Афганістані, загинули або були поранені більше п'яти тисяч осіб. Про це йдеться у звіті Спеціального генерального інспектора США з відновлення Афганістану (SIGAR), оприлюдненому у вівторок, 11 лютого.

У звіті зазначається, що від 2002 року загальні втрати, пов'язані з відновлювальними роботами на території Афганістану, становили 2214 убитих. Поранення дістала 2921 людина. За даними SIGAR, 1182 людини були викрадені або зникли безвісти.

За даними звіту, понад 70 відсотків вбитих та близько 86 відсотків поранених є афганцями, здебільшого цивільними. Також під час виконання місій з відновлення ситуації у Афганістані загинули щонайменше 284 громадянина США, більшість з яких - військові, 100 солдатів коаліції і 124 громадянина третіх країн.

Втрати пов'язані з реалізацією заходів з посилення безпеки, зокрема таких, як навчання афганських сил безпеки. Дані охоплюють також втрати, які сталися під час будівництва доріг та розбудови інфраструктури - шкіл та лікарень, або під час надання медичних та освітніх послуг.

Найбільша кількість втрат прийшлася на період між 2008 та 2011 роками, коли інтенсивність відновлювальних робіт в Афганістані була значно збільшена.

У звіті наголошується, що наведені дані не включають втрати, що сталися внаслідок бойових дій або під час нападів на урядові чи військові об'єкти.

Дивитись відео 01:46 Поділитись Вибух в Кабулі: війна ісламістів проти західної дипломатії (31.05.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2dsYH Вибух в Кабулі: війна ісламістів проти західної дипломатії (31.05.2017)

Загалом США витратили на кампанію в Афганістані майже один трильйон доларів. Більша частина цієї суми була витрачена на ведення військових дій. Майже 137 мільярдів доларів використали на відновлювальні проєкти.

Звіт SIGAR оприлюднений на тлі нового раунду мирних переговорів в Катарі між ісламістським рухом "Талібан", бойовики якого на даний час контролюють майже половину території Афганістану, та представниками адміністрації США.

Зменшення насильства в Афганістані може відкрити шлях до підписання фінальної угоди між талібами та США про припинення вогню. Підписання угоди, своєю чергою, може дозволити американцям почати підготовку до виведення військ і завершення найдовшої війни в історії США.

Війна в Афганістані, про яку ідеться у звіті, почалася у жовтні 2001 року після вторгнення на територію країни американських та британських військ у відповідь на терористичні атаки 11 вересня 2001 року. Вона вважається одним із етапів збройного конфлікту, який триває в Афганістані з 1978 року.