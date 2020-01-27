 Відновлення Афганістану: за 17 років загинули понад 2 тисячі людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2020

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Новини

Відновлення Афганістану: за 17 років загинули понад 2 тисячі людей

За час відновлювальних робіт в Афганістані з 2002 року загинули або дістали поранень понад 5 тисяч осіб, підрахували у США.

Afghanistan Herat Provinz Baustelle Krankenhaus (DW/ H Hashemi)

Під час відновлювальних робіт, спрямованих на стабілізацію ситуації в розореному війною Афганістані, загинули або були поранені більше п'яти тисяч осіб. Про це йдеться у звіті Спеціального генерального інспектора США з відновлення Афганістану (SIGAR), оприлюдненому у вівторок, 11 лютого.

DW.COM

Кількість загиблих та поранених мирних жителів в Афганістані з 2009 року перевищила 100 тисяч, повідомили в місії ООН. Голова місії закликав до конкретних кроків для мирного розв'язання конфлікту. (26.12.2019)

США мають почати виведення своїх військових з Афганістану до наступних президентських виборів, повідомив держсекретар Майк Помпео. Зараз у цій країні перебувають близько 14 тисяч американських солдатів. (29.07.2019)

У звіті зазначається, що від 2002 року загальні втрати, пов'язані з відновлювальними роботами на території Афганістану, становили 2214 убитих. Поранення дістала 2921 людина. За даними SIGAR, 1182 людини були викрадені або зникли безвісти.

За даними звіту, понад 70 відсотків вбитих та близько 86 відсотків поранених є афганцями, здебільшого цивільними. Також під час виконання місій з відновлення ситуації у Афганістані загинули щонайменше 284 громадянина США, більшість з яких  - військові, 100 солдатів коаліції і 124 громадянина третіх країн.

Втрати пов'язані з реалізацією заходів з посилення безпеки, зокрема таких, як навчання афганських сил безпеки. Дані охоплюють також втрати, які сталися під час будівництва доріг та розбудови інфраструктури - шкіл та лікарень, або під час надання медичних та освітніх послуг.

Найбільша кількість втрат прийшлася на період між 2008 та 2011 роками, коли інтенсивність відновлювальних робіт в Афганістані була значно збільшена.

У звіті наголошується, що наведені дані не включають втрати, що сталися внаслідок бойових дій або під час нападів на урядові чи військові об'єкти.

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Загалом США витратили на кампанію в Афганістані майже один трильйон доларів. Більша частина цієї суми була витрачена на ведення військових дій. Майже 137 мільярдів доларів використали на відновлювальні проєкти. 

Звіт SIGAR оприлюднений на тлі нового раунду мирних переговорів в Катарі між ісламістським рухом "Талібан", бойовики якого на даний час контролюють майже половину території Афганістану, та представниками адміністрації США.

Зменшення насильства в Афганістані може відкрити шлях до підписання фінальної угоди між талібами та США про припинення вогню. Підписання угоди, своєю чергою, може дозволити американцям почати підготовку до виведення військ і завершення найдовшої війни в історії США.

Війна в Афганістані, про яку ідеться у звіті, почалася у жовтні 2001 року після вторгнення на територію країни американських та британських військ у відповідь на терористичні атаки 11 вересня 2001 року. Вона вважається одним із етапів збройного конфлікту, який триває в Афганістані з 1978 року.

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