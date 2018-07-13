 Відкриті питання після саміту Трампа і Путіна у Гельсінкі | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 17.07.2018

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Світ

Відкриті питання після саміту Трампа і Путіна у Гельсінкі

Обидва президенти шукали спільні точки дотику. Щодо Сирії домовилися тісніше співпрацювати, а от в питанні Криму та Донбасу розбіжностей не подолали. DW про підсумки зустрічі у Гельсінкі.

Підсумкова прес-конференція Путіна і Трампа

Підсумкова прес-конференція Трампа і Путіна

Зустріч президентів США та Росії у фінській столиці тривала понад дві години - довше запланованого. За власним зізнанням, обидва президенти провели цей час за розмовою тет-а-тет, обговорюючи найнагальніші проблеми у відносинах між США та Росією та намагаючись нормалізувати між двома атомними наддержавами контакти, що зайшли у глухий кут. Президент Росії Володимир Путін назвав першу зустріч зі своїм американським колегою змістовною та говорив про "партнерську атмосферу". "У цілому ми задоволені нашою першою повномасштабною зустріччю. Нагадаю, що до цього ми тільки коротко спілкувались на міжнародних форумах. Ми добре поговорили з президентом Трампом. Сподіваюсь, ми стали краще розуміти одне одного. Я йому за це вдячний", - сказав Путін і додав, що зацікавлений у продовженні діалогу.

"США нерозумно поводяться"

Погіршення відносин було зумовлено анексією Росією українського півострова Крим, через що США та західні союзники наклали на РФ санкції. Трамп зазначив, що вбачає і провину попередньої адміністрації Барака Обами. Адже діалог з Москвою міг бути відновлений раніше, сказав Трамп, стоячи під позолоченими люстрами у залі президентського палацу у Гельсінкі. "США нерозумно поводяться. Ми мали почати діалог давно", - сказав Трамп і вчергове розкритикував розслідування американського спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливого хакерського втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року.

Трамп сумнівається у власних спецслужбах

Обидва президенти категорично наполягали, що жодної співпраці між штабом кандидата Дональда Трампа та владою Росії не велося. Російський президент вкотре відкинув і закиди у тому, що російські хакери вплинули на результати виборів у США. При цьому американські спецслужби, у тому числі ФБР та прокуратура, упевнені, що 12 офіцерів російських спецслужб здійснили хакерську атаку на сервер Демократичної партії та Виборчої комісії. Утім Трамп сказав, що він у це не вірить. "Звернулись до мене і сказали, що вони думають, ніби це Росія, але президент Путін щойно сказав, що це не Росія. Я хочу сказати наступне: в мене немає причин припускати, чому це мала бути Росія. Я хочу побачити сервер", - сказав Трамп. 

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Президент США Дональд Трамп дотримувався української позиції під час переговорів з Володимиром Путіним, вважає президент України Петро Порошенко. Він також переконаний, що Україна є пріоритетним питанням для НАТО і США. (17.07.2018)

Президент США демонструє на зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним явну слабкість. Трампу не місце на світовій арені, вважає Бернд Ріґерт. (17.07.2018)

Обвинуваченим, які є співробітниками ГРУ РФ, закидають втручання у комп'ютерну мережу Демократичної партії та штабу Гілларі Клінтон. (13.07.2018)

Схоже, що російський президент, який чув закиди щодо втручання у виборчі кампанії та хакерські атаки також і від європейських лідерів, у підсумку зміг переконати президента США. Той, утім, зазначив: "Я довіряю своїй розвідці, але хочу сказати, що президент Путін дуже сильно спростовував сьогодні (втручання у вибори - Ред.), і він зробив прекрасні пропозиції", - продовжив Трамп.

"Прекрасна" пропозиція Путіна полягає у тому, що спецпрокурор Мюллер міг би бути присутнім на допиті 12-ти обвинувачених офіцерів російських спецслужб. У відповідь російські слідчі могли б допитати американця і критика Путіна Вільяма Броудера, якого Москва звинувачує в ухиленні у сплаті податків.

"Кому вірити, кому не вірити і чи можна взагалі вірити? Нікому не можна вірити. З чого ви взяли, що президент Трамп довіряє мені, а я - йому? Він захищає інтереси Сполучених Штатів Америки, а я захищаю інтереси Російської Федерації", - сказав Путін і з усмішкою додав, що як колишній співробітник КДБ добре знає, як складаються досьє. Разом з тим, він заперечив збір компромату на Трампа чи його родину. Під час відвідин Трампом Москви та Санкт-Петербурга ще у бутність підприємцем, Путін навіть не знав про його перебування в країні і ним не цікавився, пояснював російський президент. Трампу теж довелося торкатися неприємної теми імовірного компромату на нього. Однак він зауважив, що "якби у них був (компромат - Ред.), він би вийшов уже давно".

Зустріч без конкретних результатів

Щодо проблеми Криму та воєнних дій на Донбасі обидві сторони залишились при своєму, повідомив президент Путін: Дональд Трамп вважає анексію Криму незаконною. Сам Путін вважає "референдум" у березні 2014 року легітимним. Росія би вітала спробу Трампа вплинути на український уряд задля виконання мінських угод. Американський президент із теми "зістрибнув" і не став її коментувати. Щодо Сирії сторони домовилися співпрацювати активніше. Зокрема, це стосується співпраці на рівні військових, а також посилення гуманітарної допомоги біженцям. Без якоїсь конкретики. За підсумками цієї непересічної зустрічі не було підписано жодних документів. 

Меланія Трамп з подарованим м’ячем

Меланія Трамп з подарованим м’ячем

Російський президент обмовився, що на переговорах йшлося і про подовження угод щодо скорочення атомних озброєнь та супутні оборонні теми. Трамп знову промовчав. "Це хороший початок", - охарактеризував він зустріч у цілому.

На пам'ять про Гельсінкі Трамп зможе забрати із собою подарований російським президентом футбольний м'яч. Його він кинув першій леді Меланії Трамп, яка сиділа у першому ряду. "Це для нашого сина Беррона", - пояснив Трамп.

Перші реакції з Вашингтона на зутрсіч у Фінляндії були негативними. Лідер опозиційних Демократів у Сенаті Чарльз Шумер зазначив, що Трамп поводив себе "бездумно, слабко і небезпечно". Республіканець Пол Раян теж упевнений, що Трамп мав би зайняти жорсткішу позицію у питанні російського впливу на вибори. "Росія нам не союзник", - додав він.

Останніми ж словами Трампа на прес-конференції було те, що у США проти нього триває "полювання на відьом".

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Зустріч Трампа і Путіна: що вони заявили про Україну і Крим? (16.07.2018)

  • Твіт Трампа від 11 січня 2017 року

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    "Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене"

    "Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене. Я не маю нічого спільного з Росією - ні угод, ні кредитів, нічого!" Відомий твіт тоді ще новообраного президента США Дональда Трампа від 11 січня 2017 році звучить дуже категорично. Утім, у Вашингтоні не вщухають скандали довкола можливох зв'язків оточення Трампа з Росією, а ЗМІ публікують все нові й нові подробиці.

  • Ляльки Дональда Трампа та Гілларі Клінтон

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Публікація вкраденої переписки

    Перші звинувачення у намаганні Кремля втрутитися в американські вибори пролунали ще влітку 2016 року, у розпал передвиборчої боротьби. Демократична партія закинула спецслужбам РФ злам своїх серверів. Ціллю публікації вкраденої переписки називали підтримку Трампа. Останній відреагував на це прямим зверненням до Росії знайти "втрачені 30 тисяч електронних листів" його опонентки Гілларі Клінтон.

  • Карикатура на Трампа та Путина

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Компромат на Трампа?

    Напередодні першої після його обрання президентом США прес-конференції Дональда Трампа 11 січня американські ЗМІ повідомили, що спецслужби країни поінформували тодішнього главу держави Обаму та самого Трампа про можливу наявність у Кремля компромата на мільярдера. У Кремлі це повідомлення одразу ж заперечили.

  • Трамп на конкурсі Міс Всесвіту 2013 року в Москві

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Компромат на Трампа? Подробиці

    Згідно з досьє, складеним колишнім працівником британської спецслужби, у 2013 році Трамп провів у Москві конкурс "Міс Всесвіт" і ніби влаштував у отелі Ritz-Carlton сексуальну оргію, матеріалами про яку володіють спецслужби РФ. Цей компромат Кремль міг би використати для шантажування президента США. Трамп відкинув цю інформацію як "фейкову". Незалежного підтвердження наведених у досьє даних немає.

  • Майкл Флінн

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Екс-радник Трампа - на російських гонорарах?

    Майкл Флінн займав посаду радника президента США меньше місяця. 13 лютого він був відправлений у відставку після появи інформації про те, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти РФ з послом Росії у США Сергієм Кисляком і приховав це від віце-президента Майка Пенса. Пізніше з'ясувалося, що Флінн отримував від російських компаній гонорари.

  • Джеймс Комі

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Звільнений за активність у розслідуванні зв'язків з Росією?

    Діяльність Флінна стала приводом для розслідувань, одне з яких очолював тоді ще директор ФБР Джеймс Комі. На початку травня він був звільнений Трампом - за те, що "не був здатним ефективно керувати Бюро". Сам же Комі впевнений, що справжня причина має відношення до "російського розслідування". У одному зі своїх інтерв'ю Трамп і сам визнав зв'язок звільнення з цим розслідуванням.

  • Джаред Кушнер

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Зять Трампа теж замішаний?

    Коло тих, кого стосується розслідування зв'язків з Росією постійно розширюється. У кінці травня з'явилися повідомлення, що зять Дональда Трампа і старший радник президента США Джаред Кушнер є фігурантом розслідування можливого втручання Росії у вибори глави американської держави у 2016 році. Його веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер.

  • Зустріч Дональда Трампа з Сергієм Лавровим і Сергієм Кисляком у Білому домі

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Трамп викрив таємну інформацію?

    Сам президент США лише підливає олії у вогонь. Приводом для нового скандалу стала його зустріч з міністром закордоних справ РФ Сергієм Лавровим і послом РФ у США Сергієм Кисляком у Білому домі 10 травня. У ході зустрічі Трамп, як стверджували ЗМІ, розкрив росіянам дані найвищого рівня таємності, отримані від ізраїльської розвідки, наразивши таким чином на небезпеку агентурну мережу ізраїльтян.

  • Графіті Трампа з Путіним

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Кремель заперечує все

    Президент Росії Володимир Путін назвав звинувачення на адресу Трампа про розголошення таємної інформації "політичною шизофренією" і заявив, що Москва готова надати Конгресу США записи розмови президента США з главою МЗС Росії. Що стосується всіх інших звинувачень, то Кремель заперечує своє втручання у виборчу кампанію президента США у 2016 році.

  • Дональд Трамп

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Сам президент теж під слідством?

    Видання The Washington Post опублікувало 14 червня нову вибухову інформацію. А саме, що об'єктом розслідування є дії не лише оточення Трампа, але і сам президент США. Спецпрокурор Роберт Мюллер вирішив визначити, чи не намагався Трамп перешкодити правосуддю в справі російського втручання у вибори в США.

    Автор: Юрій Шейко, Михайло Бушуєв, Вікторія Ковальова


DW.COM

Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

У США не вщухають скандали довкола можливих зв'язків оточення Дональда Трампа з Росією. У ЗМІ лунають все нові й нові викриття, які президент Сполучених Штатів заперечує. DW зібрала найгучніші з них. (16.06.2017)  

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Зустріч Трампа і Путіна: що вони заявили про Україну і Крим? (16.07.2018)  

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Докладно

Підсумкова прес-конференція Путіна і Трампа

Відкриті питання після саміту Трампа і Путіна

DW про підсумки зустрічі у Гельсінкі. 

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