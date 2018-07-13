Відкриті питання після саміту Трампа і Путіна у Гельсінкі

Зустріч президентів США та Росії у фінській столиці тривала понад дві години - довше запланованого. За власним зізнанням, обидва президенти провели цей час за розмовою тет-а-тет, обговорюючи найнагальніші проблеми у відносинах між США та Росією та намагаючись нормалізувати між двома атомними наддержавами контакти, що зайшли у глухий кут. Президент Росії Володимир Путін назвав першу зустріч зі своїм американським колегою змістовною та говорив про "партнерську атмосферу". "У цілому ми задоволені нашою першою повномасштабною зустріччю. Нагадаю, що до цього ми тільки коротко спілкувались на міжнародних форумах. Ми добре поговорили з президентом Трампом. Сподіваюсь, ми стали краще розуміти одне одного. Я йому за це вдячний", - сказав Путін і додав, що зацікавлений у продовженні діалогу.

"США нерозумно поводяться"

Погіршення відносин було зумовлено анексією Росією українського півострова Крим, через що США та західні союзники наклали на РФ санкції. Трамп зазначив, що вбачає і провину попередньої адміністрації Барака Обами. Адже діалог з Москвою міг бути відновлений раніше, сказав Трамп, стоячи під позолоченими люстрами у залі президентського палацу у Гельсінкі. "США нерозумно поводяться. Ми мали почати діалог давно", - сказав Трамп і вчергове розкритикував розслідування американського спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливого хакерського втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року.

Трамп сумнівається у власних спецслужбах

Обидва президенти категорично наполягали, що жодної співпраці між штабом кандидата Дональда Трампа та владою Росії не велося. Російський президент вкотре відкинув і закиди у тому, що російські хакери вплинули на результати виборів у США. При цьому американські спецслужби, у тому числі ФБР та прокуратура, упевнені, що 12 офіцерів російських спецслужб здійснили хакерську атаку на сервер Демократичної партії та Виборчої комісії. Утім Трамп сказав, що він у це не вірить. "Звернулись до мене і сказали, що вони думають, ніби це Росія, але президент Путін щойно сказав, що це не Росія. Я хочу сказати наступне: в мене немає причин припускати, чому це мала бути Росія. Я хочу побачити сервер", - сказав Трамп.

Схоже, що російський президент, який чув закиди щодо втручання у виборчі кампанії та хакерські атаки також і від європейських лідерів, у підсумку зміг переконати президента США. Той, утім, зазначив: "Я довіряю своїй розвідці, але хочу сказати, що президент Путін дуже сильно спростовував сьогодні (втручання у вибори - Ред.), і він зробив прекрасні пропозиції", - продовжив Трамп.

"Прекрасна" пропозиція Путіна полягає у тому, що спецпрокурор Мюллер міг би бути присутнім на допиті 12-ти обвинувачених офіцерів російських спецслужб. У відповідь російські слідчі могли б допитати американця і критика Путіна Вільяма Броудера, якого Москва звинувачує в ухиленні у сплаті податків.

"Кому вірити, кому не вірити і чи можна взагалі вірити? Нікому не можна вірити. З чого ви взяли, що президент Трамп довіряє мені, а я - йому? Він захищає інтереси Сполучених Штатів Америки, а я захищаю інтереси Російської Федерації", - сказав Путін і з усмішкою додав, що як колишній співробітник КДБ добре знає, як складаються досьє. Разом з тим, він заперечив збір компромату на Трампа чи його родину. Під час відвідин Трампом Москви та Санкт-Петербурга ще у бутність підприємцем, Путін навіть не знав про його перебування в країні і ним не цікавився, пояснював російський президент. Трампу теж довелося торкатися неприємної теми імовірного компромату на нього. Однак він зауважив, що "якби у них був (компромат - Ред.), він би вийшов уже давно".

Зустріч без конкретних результатів

Щодо проблеми Криму та воєнних дій на Донбасі обидві сторони залишились при своєму, повідомив президент Путін: Дональд Трамп вважає анексію Криму незаконною. Сам Путін вважає "референдум" у березні 2014 року легітимним. Росія би вітала спробу Трампа вплинути на український уряд задля виконання мінських угод. Американський президент із теми "зістрибнув" і не став її коментувати. Щодо Сирії сторони домовилися співпрацювати активніше. Зокрема, це стосується співпраці на рівні військових, а також посилення гуманітарної допомоги біженцям. Без якоїсь конкретики. За підсумками цієї непересічної зустрічі не було підписано жодних документів.

Меланія Трамп з подарованим м’ячем

Російський президент обмовився, що на переговорах йшлося і про подовження угод щодо скорочення атомних озброєнь та супутні оборонні теми. Трамп знову промовчав. "Це хороший початок", - охарактеризував він зустріч у цілому.

На пам'ять про Гельсінкі Трамп зможе забрати із собою подарований російським президентом футбольний м'яч. Його він кинув першій леді Меланії Трамп, яка сиділа у першому ряду. "Це для нашого сина Беррона", - пояснив Трамп.

Перші реакції з Вашингтона на зутрсіч у Фінляндії були негативними. Лідер опозиційних Демократів у Сенаті Чарльз Шумер зазначив, що Трамп поводив себе "бездумно, слабко і небезпечно". Республіканець Пол Раян теж упевнений, що Трамп мав би зайняти жорсткішу позицію у питанні російського впливу на вибори. "Росія нам не союзник", - додав він.

Останніми ж словами Трампа на прес-конференції було те, що у США проти нього триває "полювання на відьом".

Дивитись відео 01:38 Now live 01:38 хв Поділитись Зустріч Трампа і Путіна: що вони заявили про Україну і Крим? (16.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/31Z7q Зустріч Трампа і Путіна: що вони заявили про Україну і Крим? (16.07.2018)