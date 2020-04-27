 Відкриття продовольчих ринків: МОЗ розробило вимоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2020

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Відкриття продовольчих ринків: МОЗ розробило вимоги

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило пропоновані вимоги щодо роботи продовольчих ринків в умовах карантину. Роботу ринків щодня контролюватиме Держслужба з безпеки харчових продуктів.

МОЗ розробило вимоги до роботи ринків (на фото: на Галицькому ринку у Львові, березень 2020 року)

МОЗ розробило вимоги до роботи ринків (на фото: на Галицькому ринку у Львові, березень 2020 року)

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України розробило постанову щодо відновлення роботи агропродовольчих ринків в умовах карантину, запровадженого через поширення нового коронавірусу. Як зазначається у повідомленні на сайті відомства, опублікованому в понеділок, 27 квітня, документ містить вимоги до роботи ринків. Постанову винесуть на розгляд Кабінету Міністрів 29 квітня. 

Згідно з вимогами, працівники, продавці та відвідувачі ринку мають одягати медичні маски або респіратори та проходити безконтактний температурний скринінг; на кожному вході або в'їзді на територію ринку мають встановити диспенсери з антисептиком; кожні три години на ринках мають дезинфікувати контактні поверхні, а наприкінці кожного робочого дня - прибирати та дезинфікувати усі приміщення.

Крім того, кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не повинна перевищувати з розрахунку один покупець на 10 квадратних метрів торговельної площі ринку. Також заборонена стихійна торгівля на прилеглій до ринку території.

Відстань між робочими місцями продавців має становити не менше трьох метрів, а місця торгівлі повинні бути обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями із плівки або пластику.

Також ринки мають постійно інформувати відвідувачів ринку про встановлені обмеження та інформацію про профілактику COVID-19. Працівники ринків повинні контролювати дотримання вимог щодо профілактики поширення COVID-19 та оперативно усувати порушення.

Ринки контролюватиме Держслужба з питань безпеки харчових продуктів

Роботу продовольчих ринків після їхнього відкриття щодня контролюватиме Держслужба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Про це ввечері 27 квітня повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Буде гарантовано щоденне інспектування представниками Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і щоденна видача дозволу на відкриття або заборона на відкриття ринку", - сказав Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "якщо ринок порушить норми, то наступного разу він зможе відкритися не раніше, ніж через сім днів після того, як усуне порушення". "Буде контроль з боку держави без залучення органів місцевого самоврядування", - зазначив Ляшко.

Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд 29 квітня розгляне питання про відновлення роботи деяких продовольчих ринків.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко рекомендував місцевим органам влади заборонити роботу продовольчих, непродовольчих і змішаних ринків. Він підписав відповідну постанову 16 квітня. 31 березня Ляшко підписав іншу постанову, якою дозволив роботу ринків. Утім, її скасували через недотримання ринками відповідних санітарних норм.

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