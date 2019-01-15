 Відкриття науковців: засіб проти раку діє також проти небезпечних вірусів? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 17.01.2019

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Світ

Відкриття науковців: засіб проти раку діє також проти небезпечних вірусів?

Медики з Гонконгу встановили, що медикамент проти раку діє також проти низки вірусів, таких як грип, SARS, близькосхідний респіраторний синдром та Зіка. Утім, діюча речовина може мати також складні побічні ефекти.

Медикамент AM580 може, по суті, висушувати такі віруси в клітинах, на фото - вірус SARS

Медикамент AM580 може, по суті, висушувати такі віруси в клітинах, на фото - вірус SARS

Група мікробіологів під керівництвом Юена Квока Юнга повідомила, що медикамент проти раку AM580, очевидно, може також допомогти в боротьбі з вірусами. Як заявив науковець у розмові з інформагенцією AFP, діюча речовина продемонструвала "дуже високу потентність" під час дослідів із мишами та в стані "перервати життєвий цикл різноманітних вірусів". Дослідники оприлюднили своє відкриття у фаховому журналі Nature Communications 10 січня.

Дієвий проти багатьох типів вірусів

Згідно з даними науковців, AM580 діє як проти поширених типів вірусу грипу H1N1, H5N1 та H7N9, так і проти набагато небезпечніших вірусів. Сюди належать, приміром, тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS), близькосхідний респіраторний синдром (MERS), передаваний комарами вірус Зіка чи ентеровірус-71, що викликає ентеровірусний везикулярний стоматит. Таким чином, медикамент у разі допуску на ринок може "відіграти важливу роль у своєчасній боротьбі з епідеміями", каже Юен Квок Юнг.

Через те що віруси здатні пристосовуватися до нових умов та швидко виробляти резистентність, медики намагаються не прямо боротися з ними, а, образно кажучи, забирати в них їжу. Це можливо, якщо, приміром, не давати вірусам доступ до певних жирних кислот чи ліпідів, які потрібні їм для розмноження. Так працює і AM580.

Віруси на кшталт MERS і SARS передаються дуже швидко, тому важливо дуже швидко придушити їхнє розповсюдження

Віруси на кшталт MERS і SARS передаються дуже швидко, тому важливо дуже швидко придушити їхнє розповсюдження

Медикамент пошкоджує клітини

Але існує при цьому і одна проблема: ліпіди зустрічаються у клітинах, які заражені вірусами та в яких відбувається їхнє розмноження. Тож це може призвести до пошкодження самих клітин та інших побічних дій.

Після лікування клітини мають у будь-якому разі бути відновлені. "Якщо це не відбуватиметься дуже обережно, то небезпека побічних ефектів викликає неабиякі занепокоєння", - попереджає медик.

Наступним кроком науковці хочуть протестувати медикамент на свинях та мавпах, перед тим як вони проведуть перші експерименти на людях. До цієї стадії дійде щонайменше через вісім років.

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