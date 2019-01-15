Відкриття науковців: засіб проти раку діє також проти небезпечних вірусів?

Група мікробіологів під керівництвом Юена Квока Юнга повідомила, що медикамент проти раку AM580, очевидно, може також допомогти в боротьбі з вірусами. Як заявив науковець у розмові з інформагенцією AFP, діюча речовина продемонструвала "дуже високу потентність" під час дослідів із мишами та в стані "перервати життєвий цикл різноманітних вірусів". Дослідники оприлюднили своє відкриття у фаховому журналі Nature Communications 10 січня.

Дієвий проти багатьох типів вірусів

Згідно з даними науковців, AM580 діє як проти поширених типів вірусу грипу H1N1, H5N1 та H7N9, так і проти набагато небезпечніших вірусів. Сюди належать, приміром, тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS), близькосхідний респіраторний синдром (MERS), передаваний комарами вірус Зіка чи ентеровірус-71, що викликає ентеровірусний везикулярний стоматит. Таким чином, медикамент у разі допуску на ринок може "відіграти важливу роль у своєчасній боротьбі з епідеміями", каже Юен Квок Юнг.

Через те що віруси здатні пристосовуватися до нових умов та швидко виробляти резистентність, медики намагаються не прямо боротися з ними, а, образно кажучи, забирати в них їжу. Це можливо, якщо, приміром, не давати вірусам доступ до певних жирних кислот чи ліпідів, які потрібні їм для розмноження. Так працює і AM580.

Віруси на кшталт MERS і SARS передаються дуже швидко, тому важливо дуже швидко придушити їхнє розповсюдження

Медикамент пошкоджує клітини

Але існує при цьому і одна проблема: ліпіди зустрічаються у клітинах, які заражені вірусами та в яких відбувається їхнє розмноження. Тож це може призвести до пошкодження самих клітин та інших побічних дій.

Після лікування клітини мають у будь-якому разі бути відновлені. "Якщо це не відбуватиметься дуже обережно, то небезпека побічних ефектів викликає неабиякі занепокоєння", - попереджає медик.

Наступним кроком науковці хочуть протестувати медикамент на свинях та мавпах, перед тим як вони проведуть перші експерименти на людях. До цієї стадії дійде щонайменше через вісім років.