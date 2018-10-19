 Відкривай Німеччину: що робити зі старим одягом і батарейками (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.10.2018

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Політика й суспільство

Відкривай Німеччину: що робити зі старим одягом і батарейками (відео)

У Німеччині, щоб впоратися з потоком старого текстилю та електроприладів, будують нові станції переробки. Кількість відходів вже така, що до перерозподілу сміттєвих потоків підключаються навіть кримінальні елементи.

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У Німеччині 182 тисяч тонн батарейок та акумуляторів переробили у 2017 році

Отриману сировину, яка нагадує різнокольорову бавовну, пресують і виготовляють з неї шумоізоляціні панелі для автомобілів, а також наповнювачі для автомобільних крісел. Це лише один з прикладів...
Виготовити, наприклад, зі старої футболки нову - неможливо. Як показує цей експеримент, нитка, отримана  з переробленої футболки, легко рветься, і з неї неможливо зіткати нову міцну тканину. Це можливо лише у пропорції 50 на 50 з новою бавовною. 

Інші подробиці - у новій серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".

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