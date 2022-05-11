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Відео

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Відео".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коли Україна перейде у контрнаступ і яка подальша стратегія Росії (11.05.2022) 11.05.2022

Остання промова Путіна змусила Захід замислитися над тим, яку нову військову стратегію переслідує Росія, яким буде подальший розвиток війни і коли Україна зможе перейти у контрнаступ. DW зібрала думки західних експертів.

Українські науковиці знайшли прихисток у Франції (11.05.2022) 11.05.2022

До Франції завдяки спеціальній урядовій програмі приїжджають науковці з країн, де є загроза роботі та життю. Біологині з України, що рятувались від російського вторгнення, тепер досліджують рак в університеті Ліона.

Фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами, щоденник хлопчика і помсту "ДНР-івців" (10.05.2022) 10.05.2022

Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.

Глава МЗС ФРН Бербок в Бучі: "Це могли б бути ми" (10.05.2022) 10.05.2022

Міністерка закордонних справ Німеччини ФРН Анналена Бербок відвідала Україну. У Бучі вона пообіцяла підтримати міжнародне розслідування воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Пиво солідарності з Україною, зроблене в Угорщині (10.05.2022)

Пиво солідарності з Україною, зроблене в Угорщині (10.05.2022) 10.05.2022

Невеличка пивоварня в Будапешті та київські пивовари об'єднали свої зусилля, аби за допомогою пива привертати увагу до війни в Україні та збирати кошти на допомогу пораненим.

Як Патрон і його власник міни знешкоджують (09.05.2022) 09.05.2022

Пес Патрон уже став символом українського патріотизму та знаменитістю у соціальних мережах. Завдяки собаці вже вдалося знешкодити понад 250 мін на Чернігівщині. За віддану службу пса нагородив сам Зеленський.

Дитинство в нацистській окупації, старість під бомбами Росії (09.05.2022) 09.05.2022

Українці, які у підлітковому віці пройшли Другу світову і нацистську окупацію, на схилі літ знову переживають повномасштабну війну. Кажуть, що нинішня війна жорстокіша…

Чому поліція у Берліні згорнула український прапор (09.05.2022) 09.05.2022

Багато українців у Берліні у день визволення Європи від нацизму вийшли на вулиці із синьо-жовтими прапорами. Проте протримали їх недовго... У Берліні 8 і 9 травня заборонили демонстрацію будь-якої символіки.

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

Весілля медсестри з Лисичанська, про яке дізнався весь світ (09.05.2022) 09.05.2022

Медсестра Оксана Баландіна з Лисичанська втратила ноги, підірвавшись на міні. Її чоловік розповів, що після вибуху дівчина сама координувала надання першої допомоги. Пара зіграла весілля прямо в лікарні, а тепер чекає на протезування в Німеччині.

"Ми самостійні, ми звикли": як війна змінила українських жінок (08.05.2022) 08.05.2022

Тисячі українок воюють на рівні з чоловіками, возять чи сортують гуманітарну допомогу, рятують дітей від ворожих снарядів і працюють, підтримуючи державу. Як війна змінила українських жінок?

Українець, що пережив Другу світову: "Мені вже не страшно" (08.05.2022) 08.05.2022

86-річний Юрій Фукс пережив Другу світову війну у дитинстві. Через вторгнення Росії в Україну він змушений знову проживати жахіття війни.

Вітчим зґвалтованої українки: "Я ненавиджу "русский мир" (07.05.2022) 07.05.2022

Мешканку Бучі Каріну Єршову зґвалтували і вбили під час російської окупації міста. Судмедексперти, що вивчають сотні тіл, знайдених після відступу російської армії, кажуть про масові випадки зґвалтування.

Війна та материнство: українки передчасно стають мамами через стрес (07.05.2022) 07.05.2022

Вагітні українські жінки та породіллі у сховищах - такі світлини побачив увесь світ. Багатьом українкам доводиться народжувати не лише у непридатних для пологів умовах, а й раніше призначеного терміну.

Українки повертаються додому: "Ми маємо продовжувати жити" 07.05.2022

Дедалі більше українців повертаються в країну. Зокрема дизайнерка Лілія Літковська. Вона повернулася з Франції і тепер працює зі своєю командою у Львові.

Чи стане Одеса другим Маріуполем? Геннадій Труханов в інтерв'ю DW (06.05.2022) 06.05.2022

Одеса дедалі частіше стає мішенню для атак військ РФ у війні проти України. В інтерв'ю DW мер Геннадій Труханов розповів про життя міста у воєнних умовах та зміну ставлення одеситів до росіян.
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