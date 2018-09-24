 Відеозвернення Гандзюк: вона досі не знає, хто її замовив | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2018

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Новини

Відеозвернення Гандзюк: вона досі не знає, хто її замовив

Активістка Катерина Гандзюк розкритикувала якість системи правосуддя в Україні, однак висловила впевненість, що винних у замаху на неї буде "покарано і засуджено".

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

Радниця мера Херсона, активістка Катерина Гандзюк, на яку було скоєно напад наприкінці липня, у середу, 26 вересня, записала відеозвернення до громадськості та української влади, в якому заявляє, що не знає імені замовника цього замаху. "Я знаю, що виглядаю зараз погано. Але, принаймні, мене лікують. Мене лікують добре українські лікарі. І я точно знаю, що виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Тому що їх сьогодні не лікує ніхто", - йдеться у зверненні Гандзюк.

DW.COM

За розслідування нападу на активістку Катерину Гандзюк активно взялися і СБУ, і Генпрокуратура, і поліція. DW перевірила, чим увінчалися розслідування інших резонансних нападів на активістів. (27.08.2018)

За три тижні розслідування нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк з'ясувалось, що його замовили правоохоронці. Четверо затриманих підозрюваних зізнались у нападі. (23.08.2018)

Суд вирішив взяти під варту п'ятого підозрюваного в замаху на активістку Катерину Гандзюк, повідомили в Нацполіції України. Загалом у справі п'ять підозрюваних. (23.08.2018)

Вона наголосила, що її прізвище стоїть у списку з багатьма іншими постраждалими від нападів в Україні за рік. "За останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів. Замовники жодного з них не були названі. Найгірше - половину з цього списку я знаю особисто" - наголосила Гандзюк.

При цьому вона висловила впевненість у тому, що "всіх винних буде знайдено, покарано й засуджено".

Нагадаємо, 31 липня радницю мера Херсона Катерину Гандзюк зловмисник облив великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. Наступного дня постраждалу літаком доставили на лікування до Києва. Затримано кількох підозрюваних у замаху на неї. На початку вересня Служба безпеки України засекретила інформацію справи про замовників нападу на Катерину Гандзюк. У середині вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що можливий організатор замаху заявив про готовність давати свідчення.

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Напади на активістів: безрезультатні розслідування на особливому контролі? (27.08.2018)

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