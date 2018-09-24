Відеозвернення Гандзюк: вона досі не знає, хто її замовив

Радниця мера Херсона, активістка Катерина Гандзюк, на яку було скоєно напад наприкінці липня, у середу, 26 вересня, записала відеозвернення до громадськості та української влади, в якому заявляє, що не знає імені замовника цього замаху. "Я знаю, що виглядаю зараз погано. Але, принаймні, мене лікують. Мене лікують добре українські лікарі. І я точно знаю, що виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Тому що їх сьогодні не лікує ніхто", - йдеться у зверненні Гандзюк.

Вона наголосила, що її прізвище стоїть у списку з багатьма іншими постраждалими від нападів в Україні за рік. "За останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів. Замовники жодного з них не були названі. Найгірше - половину з цього списку я знаю особисто" - наголосила Гандзюк.

При цьому вона висловила впевненість у тому, що "всіх винних буде знайдено, покарано й засуджено".

Нагадаємо, 31 липня радницю мера Херсона Катерину Гандзюк зловмисник облив великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. Наступного дня постраждалу літаком доставили на лікування до Києва. Затримано кількох підозрюваних у замаху на неї. На початку вересня Служба безпеки України засекретила інформацію справи про замовників нападу на Катерину Гандзюк. У середині вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що можливий організатор замаху заявив про готовність давати свідчення.