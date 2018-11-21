Відень різко критикує заборону на в'їзд в Україну австрійському журналісту

Відень різко розкритикував рішення української влади заборонити голові київського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіну Вершютцу (Christian Wehrschutz) в'їзд до країни терміном на один рік. Австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) підтримав позицію міністерки закордонних справ країни Карін Кнайссль (Karin Kneissl). "Канцлер поділяє думку міністерки закордонних справ у цьому питанні", - повідомили у п'ятницю, 8 березня, у відомстві канцлера, цитує австрійська агенція APА.

Напередодні ввечері Кнайссль назвала заборону "актом цензури, що є неприйнятним в Європі". "Ми засуджуємо цей крок, який є повністю несумісним з фундаментальними європейськими цінностями, і вимагаємо негайного скасувати заборону", - написала міністерка у своєму Twitter.

Українського посла у Відні викличуть в австрійське МЗС наступного тижня для пояснень, повідомив агентству AFP речник міністерства.

Тим часом посол України в Автрії Олександр Щерба в коментарі австрійській радіостанції Ö1 8 березня заявив, що Вершютц "демонстративно" порушив закон, коли він та його команда робили репортажі з анексованого Росією Криму. За його даними, журналіст потрапив на півострів мостом з Росії, що Київ розглядає як порушення законів.

Окрім того, Вершютц в'їжджав до контрольованих проросійськими сепаратистами районів на Донбасі з Росії, щоб уникнути проходження через українські контрольно-пропускні пункти, повідомила перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова. За її словами, СБУ заборонила Вершютцу в'їзд в Україну через "загрозу, яку він становить для національної безпеки".

Сам Вершютц заперечив усі обвинувачення на свою адресу. "Я припускаю, що нинішнє українське керівництво шукало виправдання, аби не впускати мене, оскільки вони незадоволені критичними репортажами щодо свободи медіа та скандалів навколо оборонних закупівель під час війни", - заявив він в ефірі радіостанції Ö1. Вершютц додав, що оскаржить це рішення після того, як офіційно отримає відмову у в'їзді, він боротиметься проти нього "усіма правовими засобами".

Водночас, за інформацією посла Щерби, оскаржити дане рішення навряд чи можливо. Посол назвав його ще "м'яким", оскільки таке порушення тягне за собою заборону в'їзду, як правило, на три роки.

Різко розкритикував заборону і генеральний директор суспільно-правового мовника ORF Александер Врабец (Alexander Wrabetz). Він назвав закиди української спецслужби "абсурдними", а заборону - "неприйнятним втручанням у виконання журналістом своєї роботи, прти чого ми різко протестуємо".

У Брюсселі знають про рішення українського уряду заборонити в'їзд австрійському журналісту, повідомив прес-секретар ЄС, передає агенція "Інтерфакс-Україна". "Ми очікуємо, що будь-які такі рішення передбачатимуть ретельний розгляд прав на свободу вираження поглядів. Ми також очікуємо, що українська влада утримається від введення будь-яких непотрібних обмежень на вільний потік інформації та свободу ЗМІ", - констатував співрозмовник агентства.

Крістіан Вершютц - один з найвідоміших австрійських журналістів, які висвітлюють події у Східній Європі та на пострадянському просторі.