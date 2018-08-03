Відень визнано найкомфортнішим для життя містом у світі

Столицю Австрії Відень визнали найкомфортнішим для проживання містом світу. До такого висновку дійшли автори рейтингу комфортності міст планети Global Liveability Index 2018, що проводиться виданням The Economist. Рейтинг оприлюднено в вівторок, 14 серпня.

На другому місці в списку міст з найкращими умовами для життя - австралійський Мельбурн, який очолював рейтинг сім останніх років поспіль. Третє місце посіла японська Осака, на четвертому - Калгарі в Канаді. Ще одне австралійське місто Сідней опинилося на п'ятій позиції у рейтингу. В першу десятку списку також потрапили Ванкувер, Торонто, Токіо, Копенгаген і Аделаїда.

З міст Німеччини найкращі показники у рейтингу має Франкфурт, котрий опинився на 12-му місці. Ще одне німецьке місто Гамбург, що торік увійшло до десятки найкомфортніших міст світу, цього разу посіло лише 18-ту позицію. Найдорожче місто Німеччини - Мюнхен - посіло 21-шу позицію.

Щодо відомих європейських туристичних столиць, найкращу позицію має Париж - 19 місце. Берлін опинився на 25-му місці. Лондон розташувався на 48-му місці.

У Києві стало комфортніше

Примітним у цьогорічному рейтингу стало також істотне покращення позицій української столиці. Київ піднявся з 131-ї торік до 118-ї позиції у цьогорічному переліку.

Найгіршим для проживання з міст світу, які увійшли до рейтингу, визнано сирійський Дамаск, який посів останнє 140-е місце. Крім Дамаска, "пасуть задніх" у списку Дакка (Бангладеш), Лагос (Нігерія), Карачі (Пакистан) та Порт-Морбсі (Папуа-Нова Гвінея).

Німецькими слідами в Києві Німецька гора Німецька гора - історична назва кварталу вздовж вулиці Лютеранська. Упродовж 19-го й на початку 20-го століть тут проживала німецька громада. За проектами німецьких архітекторів було споруджено жіночу гімназію, школу для хлопчиків, церкву, низку соціальних та комерційних будівель. 1937 року німецька громада була розпущена. Повноцінне її життя відродилось лише після здобуття Україною незалежності.

Німецькими слідами в Києві Церква Святої Катерини Церкву Святої Катерини побудували як церкву німецької лютеранської громади за проектом архітекторів німецького походження Йоганна Вальдемара Штрома та Пауля Йоганна Шлейфера. Церкву було освячено 1857 року. За радянських часів у будівлі церкви певний час діяв клуб, пізніше там розташувався склад. Лише 1998 року церкву повернули німецькій громаді.

Німецькими слідами в Києві "Будинок вдови, що плаче" Двоповерховий будинок, що розташований на розі вулиць Банкової та Лютеранської, зведено за проектом архітектора німецького походження Едуарда Брадтмана у 1907 році. Свою назву будинок дістав через маскарон у вигляді жіночої голови, чоло якої прикрашене каштановим листям. Коли падає дощ, сльози котяться по жіночих щоках. Зараз цей будинок є однією з резиденцій президента України.

Німецькими слідами в Києві Аптека-музей Перша приватна аптека Києва була заснована німецьким колоністом Йоганном Ґейтером понад 300 років тому. У 1750 році керувати нею почав Ґеорґ Бунґе. Один з його синів став першим дитячим лікарем у Києві. Бунґе також заснував німецьку євангельську громаду, а перше богослужіння відбулось у приміщенні аптеки.

Німецькими слідами в Києві Дзвіниця Києво-Печерської лаври Дзвіниця Києво-Печерської лаври була споруджена в 1731-1745 роках німецьким архітектором Ґотфрідом Йоганном Шеделем. До середини 20-го століття ця дзвіниця 96,5 метра заввишки була найвищою будівлею в Києві. Донині дзвіниця Києво-Печерської лаври належить до найвищих дзвіниць православних церков.

Німецькими слідами в Києві Дзвіниця Софійського собору Голландський художник Абрахам ван Вестерфельд зобразив першу дерев'яну дзвіницю Софійського собору, яку 1696 року зруйнувала пожежа. Її замінила кам'яна дзвіниця, яку, однак, частково зруйнував землетрус. У 18 столітті дзвіницю відбудували вже за проектом Шеделя. Поєднання візантійських і барокових елементів з козацькими мотивами й народними орнаментами - особливість стилю німецького архітектора.

Німецькими слідами в Києві Управління Південно-Західної залізниці Будівля Управління Південно-Західної залізниці була зведена у 1887-1889 роках за проектом німецького архітектора Александра фон Гоґена та його російського колеги Валерьяна Куликовського. Побудований у цегляному стилі з елементами бароко та ренесансу будинок тривалий час мав статус найбільшої офісно-адміністративної будівлі в Києві.

Німецькими слідами в Києві На розі Володимирської та Прорізної Будівля на розі Володимирської та Прорізної у центрі Києва свого часу вважалася найрозкішнішою і найвищою житловою будівлею в місті. Її зведено у 1900 році за проектом архітектора німецького походження Карла Шімана в стилі неоренесансу. На першому поверсі була кондитерська "Маркіз", згадана в "Білій гвардії" Булгакова. У 1960-х роках тут відкрили ресторан "Лейпциг". Нині будинок стоїть порожнім.

Німецькими слідами в Києві Пожежна частина на Подолі Будівлю пожежної частини на Подолі було зведено в 1910-1912 роках за проектом архітектора німецького походження Едуарда Брадтмана. На той час це була надсучасна споруда. Вражала висота пожежної вежі, оскільки такими високими раніше будували лише дзвіниці. Пожежна частина тут розташовувалась до 1987 року. З 1992 року в одній із частин будівлі було розміщено Національний музей "Чорнобиль".

Німецькими слідами в Києві Театр імені Івана Франка Будівля нинішнього театру імені Івана Франка була зведена за проектом архітекторів Ґеорґа Шлейфера та Едуарда Брадтмана у 1898 році. Це був перший київський стаціонарний театр. Невелику і затишну театральну площу на початку 20-го століття називали "Київським Парижем". Театральна будівля у неогрецькому стилі сильно постраждала під час Другої світової війни, в 1946 році її відреставрували.

Німецькими слідами в Києві Національна опера України Київський оперний театр зведено в стилі неоренесансу за проектом архітектора німецького походження Віктора Шрьотера у 1898 році. Архітектор зробив понад 250 малюнків та креслень. Театр мав справляти враження не лише ззовні, а й бути затишним для глядачів і зручним для акторів. Глядацька зала розрахована на 1650 місць. Автор: Анастасія Магазова



Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet Перше місце: Севілья, Іспанія Перше місце в рейтингу рекомендованих для поїздки наступного року міст світу посіла Севілья. Після успіху серіалу "Гра престолів" визначні місця Севільї посідатимуть беззаперечне перше місце серед найпривабливіших для туристів місць. Крім того, останніми роками Севілья, що раніше постійно мала проблеми через затори на дорогах, стала містом велосипедистів.

Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet Друге місце: Детройт, США Після років тривалого занепаду колись столиця автомобілебудування США повільно оговтується. До міста повертаються не лише мешканці, а й туристи, вважають аналітики популярного путівника Lonely Planet. Свій блискавичний злет популярності Детройт завдячує й молодим креативщикам, котрі перетворили велетенські занедбані виробничі площі на мануфактури, магазини та галереї.

Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet Третє місце: Канберра, Австралія Кажуть, хто побував у Канберрі, той зазирнув у саму душу Австралії. У Національній галереї, Національній бібліотеці та Австралійському воєнному меморіалі є що відкрити для себе. Або прогулятися Національним дендрарієм. У цьому лісопарковому комплексі площею 250 гектарів багато велосипедних доріжок та хідників. У лісах комплексу проживають занесені у Червону книгу австралійські види тварин.

Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet Четверте місце: Гамбург, Німеччина Привабливим для туристів північнонімецьке портове місто на Ельбі робить не лише нещодавно відкрита Ельбська філармонія. Гамбург завдячує статус однієї з найкращих метрополій Європи своїй відкритості до світу та нічному життю.

Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet П'яте місце: Гаосюн, Тайвань З усіх метрополій Азії до десяти найпривабливіших для туристів міст світу потрапило лише друге за чисельністю населення місто Тайваню Гаосюн. Тут можна побачити як традиційні храми, так і сучасний центр мистецтв та культури, розташований у порту міста.

Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet Шосте місце: Антверпен, Бельгія Класична елегантність та модерний шарм. Саме таке поєднання дозволило одному з найбільшим міст Європи Антверпену посісти шосте місце в рейтингу. 2018 року тут відбудеться культурна мегаподія - Antwerp Baroque 2018. Цей захід - ніби символічний міст, що поєднає епоху найвідомішого сина цього міста Рубенса, з інноваційною сценою дизайну та архітектури сьогоднішнього Антверпена.

Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet Сьоме місце: Матера, Італія Скелясте підземелля під Матерою приховує розлогий лабіринт печерних помешкань, церков та храмів, вік деяких з них сягає дев'яти тисяч років. Тож Матера вважається одним з найдавніших міст планети, де постійно проживають люди. 2019 року саме вона буде культурною столицею Європи. Автори путівника Lonely Planet рекомендують відвідати це місто 2018 року, поки воно не опинилося в центрі уваги.

Куди поїхати наступного року: 10 найпривабливіших міст за рейтингом Lonely Planet Восьме місце: Сан-Хуан, Пуерто-Рико У вересні 2017 року потужний ураган "Марія" безжально пронісся й над Сан-Хуаном. Але аналітики в галузі туризму впевнені, що після відбудови місто швидко поверне собі статус перлини Карибського регіону.

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