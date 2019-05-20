Відділ політики газети "Коммерсантъ" звільнився через тиск

Співробітники відділу політики російської газети "Коммерсантъ" подали заяви на звільнення, повідомив у понеділок, 20 травня, заступник головного редактора видання Гліб Черкасов на своїй сторінці в Facebook. За його словами, журналісти пішли на такий крок у зв'язку зі звільненням спеціального кореспондента Івана Сафронова і заступника редактора відділу політики Максима Іванова.

Як повідомив Сафронов у Facebook, вони з Івановим залишають видання "не з власної волі", а у зв'язку з рішенням акціонера, який висловив серйозні претензії до їхньої статті. У матеріалі повідомлялося про можливу відставку з посади спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко.

З 21 травня Іван Сафронов припиняє роботу в видавничому домі "Коммерсантъ", його звільнення оформлено за угодою сторін. Як пише Черкасов, співробітники відділу політики планують завершити робочі обов'язки найближчим часом.

У березні журналістка газети "Коммерсантъ" Марія Карпенко оголосила про своє звільнення через ведення телеграм-каналу "Ротонда", в якому вона критично оцінювала дії т.в.о. губернатора Санкт-Петербурга. За словами журналістки, керівництво видавничого дому вважало, що вона пише те, що "суперечить редакційній політиці видання".

Головним акціонером "Коммерсанта" є російський мільярдер Алішер Усманов. У 2018 році Усманов потрапив до "кремлівської доповіді" мінфіну США - списку осіб, наближених до президента Росії Володимира Путіна.