 Відверта неправда: Офіс президента України відповів на закиди Лукашенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2020

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Відверта неправда: Офіс президента України відповів на закиди Лукашенка

В Офісі президента України назвали відвертою неправдою і свідомим нагнітанням заяву Олександра Лукашенка про те, що Україна нібито "наказує" провести нові вибори в Білорусі.

Лукашенко на мітингу в Мінську

Лукашенко на мітингу в Мінську

Офіс президента України (ОПУ) в неділю, 16 серпня, оприлюднив заяву щодо звинувачень Лукашенка на адресу керівництва України, яке нібито "наказує" провести нові вибори в Білорусі.

"Це не просто відверта неправда. Це свідоме нагнітання. Свідома провокативна поведінка. Для чого? Чи навіть не так: до чого тут Україна, якщо події стосуються суто Білорусі та внутрішньої недовіри?...", - йдеться у заяві ОПУ, оприлюдненій на офіційному порталі.

У заяві наголошується, що Україна поважає і географічні, й політичні кордони кожної нації та не втручається у вирішення питань про вибори або чиюсь перемогу на них.

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Також в Офісі президента зауважили, що звинуваченнями на адресу керівництва іншої країни не заповнити дефіцит довіри з боку власного народу.

"Безсумнівно, посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх же співгромадян. Якщо довіри немає, - а світ бачить, що довіри й близько немає - то цей дефіцит несправедливими звинуваченнями на адресу "керівництва іншої країни" не заповнити. Швидше, можна викликати ще більшу недовіру", - йдеться у заяві.

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Наостанок у Зеленського пригадали історію зі звільненням "вагнерівців" і наголосили, що такі дії з боку офіційного Мінська демонструють що "історична близькість наших двох народів та принцип взаємної допомоги сусідів для нього особисто нічого не вартує".

"Єдине, що хотілося б справді сказати білоруській державі, це - поважайте право своїх співгромадян на життя, здоров'я та свободу. І на політичну зрілість... Від цього залежатиме не тільки майбутнє Білорусі, а й майбутнє багатьох людей, включно з будь-якими політиками", - підсумували в Офісі президента України.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко в неділю, 16 серпня, виступаючи перед своїми прихильниками на мітингу на площі Незалежності в Мінську, перед Будинком уряду, заявив, що країни Балтії та Україна "наказують" провести в країні нові президентські вибори. Він категорично відкидає таку можливість.

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"Танки і літаки в 15 хвилинах льоту від наших кордонів. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори. Як тільки ми підемо на поводу у них - ми зірвемося в штопор", - заявив Лукашенко.

У неділю в Мінську пройшов мітинг на підтримку чинної влади, а також триває марш "За свободу", організований протестувальниками, незадоволеними результатами виборів президента Білорусі. При цьому ЗМІ повідомляють, що на проурядову демонстрацію примусово звезли працівників бюджетних установ з усієї країни.

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня відбуваються акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за даними ЦВК, нинішній президентЛукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.

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Протести в Білорусі: як ОМОН Лукашенка бив людей (14.08.2020)

  • Громадська непокора

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Громадська непокора

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі в неділю, 9 серпня, за якими переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, тисячі білорусів у Мінську та інших містах країни вийшли на акції протесту, не визнаючи офіційних результатів голосування.Опозиція говорить про маніпуляції та обман виборців.

  • Опір режиму

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Опір режиму

    Влада відправила на боротьбу з протестувальниками численні загони сил безпеки. Між демонстрантами та правоохоронцями відбулися сутички. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту, після перебування кілька годин в автозаку.

  • Головна суперниця Лукашенка

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Головна суперниця Лукашенка

    Уже наступного дня після виборів Світлана Тихановська подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Але через два дні після виборів вона її змусили залишити Білорусь. Тихановська виїхала до Литви.

  • Відчай протестувальників

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Відчай протестувальників

    Тим часом протести в Білорусі проти режиму Лукашенка не припиняються. Демонстранти час від часу намагаються вести діалог із правоохоронцями, утім, поки що загалом безрезультатно.

  • Аби нікого не вбили

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Аби нікого не вбили

    Загиблі під час протестів - нове явище у новітній білоруській історії. Ця жінка тримає в руках плакат із написом: "Сьогодні в мене день народження. Я загадала, аби ніколо більше не вбили".

  • Жіночий протест

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Жіночий протест

    Особливу роль у білоруських протестах відводять жінкам. Уже кілька днів поспіль у країні відбуваються так звані "ланцюги солідарності", основні учасниці яких жінки. Вони одягнені здебільшого в біле та несуть у руках квіти. Перший подібний ланцюг відбувся у Мінську, після чого акції перекинулися на інші міста країни.

  • Майже сім тисяч затриманих

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Майже сім тисяч затриманих

    Загалом з 9 серпня затримано за участь у протестах близько 6,7 тисячі людей. Родичі багатьох із них довгий час не знали нічого про їхнє місцезнаходження. Водночас голова МВС Білорусі вибачився перед тими, хто "випадково" постраждав від дій сил безпеки під час протестів.

  • Масові звільнення

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Знущання в ізоляторах

    Лише в ніч на п'ятницю, 14 серпня, влада Білорусі почала звільняти затриманих учасників протесту. Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.

  • Солідарність за кордоном

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Солідарність за кордоном

    У різних країнах Європи відбулися акції солідарності з протетсувальниками в Білорусі. Приміром, у Копенгагені, як на цьому фото. Учасник протесту тримає плакат із надписом англійською: "Ми - 97 відсотків, ми кажемо "ні" Лукашенкові".

  • Акції в Україні

    Як минув тиждень протестів у Білорусі

    Акції в Україні

    У четвер, 13 серпня, відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі під посольством країни в Києві. Демонстранти підпалили димову шашку. На акцію зібралися приблизно три сотні людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.


 

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