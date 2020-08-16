Відверта неправда: Офіс президента України відповів на закиди Лукашенка

Офіс президента України (ОПУ) в неділю, 16 серпня, оприлюднив заяву щодо звинувачень Лукашенка на адресу керівництва України, яке нібито "наказує" провести нові вибори в Білорусі.

"Це не просто відверта неправда. Це свідоме нагнітання. Свідома провокативна поведінка. Для чого? Чи навіть не так: до чого тут Україна, якщо події стосуються суто Білорусі та внутрішньої недовіри?...", - йдеться у заяві ОПУ, оприлюдненій на офіційному порталі.

У заяві наголошується, що Україна поважає і географічні, й політичні кордони кожної нації та не втручається у вирішення питань про вибори або чиюсь перемогу на них.

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Також в Офісі президента зауважили, що звинуваченнями на адресу керівництва іншої країни не заповнити дефіцит довіри з боку власного народу.

"Безсумнівно, посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх же співгромадян. Якщо довіри немає, - а світ бачить, що довіри й близько немає - то цей дефіцит несправедливими звинуваченнями на адресу "керівництва іншої країни" не заповнити. Швидше, можна викликати ще більшу недовіру", - йдеться у заяві.

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Наостанок у Зеленського пригадали історію зі звільненням "вагнерівців" і наголосили, що такі дії з боку офіційного Мінська демонструють що "історична близькість наших двох народів та принцип взаємної допомоги сусідів для нього особисто нічого не вартує".

"Єдине, що хотілося б справді сказати білоруській державі, це - поважайте право своїх співгромадян на життя, здоров'я та свободу. І на політичну зрілість... Від цього залежатиме не тільки майбутнє Білорусі, а й майбутнє багатьох людей, включно з будь-якими політиками", - підсумували в Офісі президента України.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко в неділю, 16 серпня, виступаючи перед своїми прихильниками на мітингу на площі Незалежності в Мінську, перед Будинком уряду, заявив, що країни Балтії та Україна "наказують" провести в країні нові президентські вибори. Він категорично відкидає таку можливість.

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"Танки і літаки в 15 хвилинах льоту від наших кордонів. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори. Як тільки ми підемо на поводу у них - ми зірвемося в штопор", - заявив Лукашенко.

У неділю в Мінську пройшов мітинг на підтримку чинної влади, а також триває марш "За свободу", організований протестувальниками, незадоволеними результатами виборів президента Білорусі. При цьому ЗМІ повідомляють, що на проурядову демонстрацію примусово звезли працівників бюджетних установ з усієї країни.

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня відбуваються акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за даними ЦВК, нинішній президентЛукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 10,12 відсотка.

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