Відбір суддів у Антикорупційний суд: до останнього етапу пройшов 71 кандидат

Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) завершила відбір і пропустила до подальшого конкурсу 71 кандидата на посади суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Як заявив у понеділок, 28 січня, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Сергій Козьяков, вони спільно з міжнародними експертами провели шість засідань з відбору кандидатів, повідомляє агенція "Українські новини".

До конкурсу було допущено 113 претендентів, з яких 81 - у судді Антикорупційного суду, а ще 32 - в апеляційну палату цього суду. За підсумками розгляду ГРМЕ відсіяла 39 кандидатів, які не відповідають критеріям. Ще три кандидати самі вирішили завершити участь у конкурсі.

Серед претендентів, які пройшли до подальшого конкурсу, - 42 чинних судді, 17 адвокатів, шість наукових діячів і шість претендентів із загальним досвідом. Претендентам залишилося пройти стадію співбесіди з членами ВККС. За словами Козьякова, співбесіди ВККС проведе на початку лютого. "У Вищу раду правосуддя я хочу, щоб ми передали матеріали 20-го числа (лютого, - Ред.). Можливо, на два раніше, можливо, на два дні пізніше", - додав очільник ВККС. Після розгляду Вища рада правосуддя внесе подання на розгляд президенту України Петру Порошенку.

Останній підписав закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. Створення цього суду - одна з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Згідно з вимогами МВФ, Київ має кінця квітня 2019 року призначити не менше 35 суддів до Вищого антикорупційного суду. Установа має розпочати роботу до кінця червня.