 Відбір суддів у Антикорупційний суд: до останнього етапу пройшов 71 кандидат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2019

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Новини

Відбір суддів у Антикорупційний суд: до останнього етапу пройшов 71 кандидат

Міжнародні експерти пропустили до подальшого конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду України 71 кандидата, 39 претендентів відсіяли. ВККС планує завершити конкурсний відбір до 20 лютого.

Відбір суддів Антикорупційного суду мають завершити до 20 лютого

Відбір суддів Антикорупційного суду мають завершити до 20 лютого

Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) завершила відбір і пропустила до подальшого конкурсу 71 кандидата на посади суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Як заявив у понеділок, 28 січня, голова  Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Сергій Козьяков, вони спільно з міжнародними експертами провели шість засідань з відбору кандидатів, повідомляє агенція "Українські новини".

До конкурсу було допущено 113 претендентів, з яких 81 - у судді Антикорупційного суду, а ще 32 - в апеляційну палату цього суду. За підсумками розгляду ГРМЕ відсіяла 39 кандидатів, які не відповідають критеріям. Ще три кандидати самі вирішили завершити участь у конкурсі.

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Наступного місяця в Україні буде завершено створення Вищого антикорупційного суду, заявив президент Петро Порошенко. З конкурсу на посаду суддів виключено ще дев'ятьох сумнівних кандидатів. (24.01.2019)

14 листопада розпочинається наступний етап конкурсу для відбору кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду. Закритість доступу до робіт претендентів викликає занепокоєння у антикорупційних активістів. (14.11.2018)

Серед претендентів, які пройшли до подальшого конкурсу, - 42 чинних судді, 17 адвокатів, шість наукових діячів і шість претендентів із загальним досвідом. Претендентам залишилося пройти стадію співбесіди з членами ВККС. За словами Козьякова, співбесіди ВККС проведе на початку лютого. "У Вищу раду правосуддя я хочу, щоб ми передали матеріали 20-го числа (лютого, - Ред.). Можливо, на два раніше, можливо, на два дні пізніше", - додав очільник ВККС. Після розгляду Вища рада правосуддя внесе подання на розгляд президенту України Петру Порошенку.

Останній підписав закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. Створення цього суду - одна з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Згідно з вимогами МВФ, Київ має кінця квітня 2019 року призначити не менше 35 суддів до Вищого антикорупційного суду. Установа має розпочати роботу до кінця червня.

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