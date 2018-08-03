Вчені: На Землю чекає епоха спеки

Результати спільного дослідження вчених-кліматологів з Німеччини, Швеції, Данії та Австралії малюють досить невтішне майбутнє. Вони доводять, що навіть за умови досягнення намічених у Паризькій кліматичній угоді цілей, тобто обмежити глобальне потепління 1,5-2 градусами за Цельсієм порівняно з доіндустріальною епохою, баланс нашої кліматичної системи може погіршитися. Зростання показників середньої температури підвищує ризик виникнення процесів, котрі й надалі нагріватимуть планету, застерігають вчені.

"Висновки нашого дослідження не виключають, що спричинене людиною глобальне потепління на два градуси за Цельсієм призведе до інших планетарних процесів, тобто зворотної реакції, котрі потягнуть за собою подальше потепління", - каже головний автор дослідження, кліматолог з Австралійського національного університету Вілл Стеффен. Він також є співробітником шведського науково-дослідного інституту Стокгольмський центр сталого розвитку (Stockholm Resilience Centre).

В такому разі, запевняє дослідник, зростання глобальної середньої температури в довгостроковій перспективі становитиме 4-5 градусів за Цельсієм, порівняно з середніми температурами до початку індустріальної доби. Як наслідок, рівень моря зросте на 10-60 метрів, тобто під водою опиняться багато островів та такі міста як Венеція, Нью-Йорк, Токіо та Сідней, а багато куточків Землі знелюдніють. Науковці називають цей сценарій "епохою спеки".

Ефект доміно у кліматичних процесах

Вченим вже давно відомо про так звані зворотні процеси та пов'язані з цим явища, за яких можливі несподівані зміни в кліматичній системі. Сюди належать, приміром, ліси та ґрунти, де панує вічна мерзлота. Такі регіони можуть у кліматичному плані швидко перетворитися з "друзів" на "ворогів" захисників клімату. Адже вони містять багато вуглекислого газу, метану та інших так званих "парникових газів", а в майбутньому може статися неконтрольований викид всіх цих сполук у атмосферу.

За останні десятиліття кліматичних аномалій побільшало

В попередніх дослідженнях предметом вивчення ставали окремі зворотні процеси та пов'язані з цим явища, але ще ніколи дотепер дослідники не намагалися з'ясувати, яким чином ці явища та процеси впливають одне на одного, та й чи впливають взагалі. Результати нинішніх спостережень оприлюднили в спеціалізованому академічному виданні PNAS.

Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея) ​​​​​​​Фонтан Треві, Рим Жбурнете в воду монетку - побуваєте в Римі ще раз. У цю легенду вірять чимало туристів. У фонтані Треві щороку опиняється близько мільйона євро! Цю споруду полюбляють і кінематографісти. Одна з найвідоміших сцен: як у Треві купається акторка Аніта Екберг (зі стрічки Федеріко Фелліні "Солодке життя").

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Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея) Варшавський фонтан, Париж Варшавський фонтан у садах Трокадеро в Парижі - величезний витвір мистецтва. Особливо вражають двадцять водяних гармат, з яких регулярно вилітають потужні струмені у напрямку Ейфелевої вежі і влучають у довгий басейн. Ідеальне місце, щоб освіжитися!

Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея) Магічний фонтан Монжуїк, Барселона Магічний фонтан біля підніжжя пагорба Монжуїк звели в 1929 році з нагоди Всесвітньої виставки в Барселоні. Увечері він найефектніший: вода струменить під музику та зі світловими ефектами. Щосекунди в нутрощах фонтану шумить близько 2000 літрів води. Справді магічне видовище!

Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея) Же До, Женева Же До вистрілює на 140 метрів заввишки. Спершу цей символ Женеви зовсім не мав бути атракцією. Він слугував запобіжним клапаном для водяної помпи, яку використовували для роботи промислового обладнання. Коли міська влада помітила, що фонтан вабить багатьох людей, його перенесли до Женевського озера й посилили водяний тиск.

Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея) Водяні каскади в парку Вільгельмсгое, Кассель Високо над німецьким Касселем є гірський парк Вільгельмсгое (Bergpark Wilhelmshöhe), відомий бароковим садовим мистецтвом. У 2013 році його внесли до переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Центральний елемент парку - водяні каскади, які працюють від травня до жовтня. Цілу годину вода ефектно спадає каскадами донизу. Видовище довершує гейзер, який вистрілює на 50 метрів догори.

Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея) Велетень у Ваттенсі Велетень у Ваттенсі поблизу Іннсбрука - одна з найпопулярніших туристичних місцин Австрії. Це фонтан і водночас музей кришталевих витворів мистецтва. Його створив мультимедіа-митець Андре Геллер. Так Геллер розповів історію велетня, який покинув домівку, щоб побачити світ. У Ваттенсі велетень знайшов спочинок, а також охороняє свої скарби.

Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея) Водяний кран, Менорка Кран висить у повітрі? Як таке можливо? Фонтан на іспанському острові Менорка заворожує, адже здається, що вода береться нізвідки. Та це не диво, а ілюзія: конструкція-носій прихована в воді! Це не єдиний фонтан-кран у світі: схожі є в бельгійському містечку Іпр та іспанському Кадісі.

Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея) Manneken Pis - хлопчик, який дзюрить у Брюсселі Такий маленький, але всесвітньо відомий. Хлопчик, який дзюрить у Брюсселі, заввишки лише 61 сантиметр, але саме він - символ міста. Бронзовий малюк голий, але часто міняє вбрання. У його гардеробі - понад 1000 костюмчиків, серед них і вишиванка з шароварами. Усі штанці хлопчика - з розстібнутими ширіньками. Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Аніта Грабська



Загалом міжнародна група науковців у різних моделях проаналізувала всю кліматичну систему за умови зростання середніх температур на два градуси. Серед іншого вони розглянули взаємозв'язки та ланцюгові реакції в тому числі між таненням льодовиків, вічної мерзлоти, діяльністю бактерій у Світовому океані та зменшенням кількості вуглецевих сполук, які зберігаються у лісах та океанах, і вивільнення їх, відповідно, у атмосферу.

В принципі, окремі зворотні процеси можуть мати ефект доміно, поясняє директор Stockholm Resilience Centre Джонатан Рокстрем, котрий також брав участь у дослідженні. "Коли перевертається один елемент, то він звалить і другий. Було б украй складно чи навіть неможливо попередити падіння всього ряду плиток доміно", - каже він. У такому разі Земля нагріватиметься дедалі швидше, навіть тоді, коли людство не виділятиме парникових газів.

Скорочення викидів вуглекислого газу замало

У Паризькій кліматичній угоді 197 країн погодилися досягти мети щодо обмеження глобального потепління двома градусами. Але чи стане цього, щоб врятувати людство від кліматичної катастрофи, й досі невідомо, застерігає директор Потсдамського інституту кліматології (PIK) Ганс Йоахім Шнеллтгубер (Hans Joachim Schellnhuber). Він теж належить до колективу авторів дослідження.

"Нам невідомо, чи кліматична система безпечно зможе "припаркуватися" при двох градусах", - каже дослідник. Щоб відповісти на це питання, потрібні подальші дослідження. На сьогоднішній день глобальна середня температура десь на один градус перевищує показники середньої температурну до початку промислової доби.

Один з колег ученого - Йонатан Донґес (Jonathan Donges) - також працював над цим дослідженням. Донґес зазначає: "Повне втілення Паризької кліматичної угоди, яке супроводжуватиме значна декарбонізація (зменшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері. - Ред.), лише зменшить небезпеку змін клімату, котрі посилюватимуться взаємопов'язаними ефектами", - каже експерт. Тож, на думку Донґеса, світовій спільноті варто ставити перед собою ще амбітніші цілі в справі захисту клімату. Саме такий підхід - "найкраща з відомих стратегій, щоб зменшити в системі Землі небезпеки зворотних реакцій, що посилюватимуться", запевняє вчений.

Самого лише зменшення викидів замало. Науковець доводить, що водночас слід захищати екосистему в цілому, створювати більше природних можливостей для зменшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері, спинити безоглядну вирубку лісів, менше споживати, контролювати зростання населення та інвестувати в технології, котрі допомагають вибирати вуглекислий газ з атмосфери тощо.

Попри апокаліптичні результати дослідження, одна з його співавторок Кетрін Річардсон не хоче, щоб воно породжувало настрої з очікування майбутнього кінця світу. "Наше дослідження містить вкрай позитивну думку. Адже ми дедалі краще розуміємо, яку роль відіграємо в системі планети Земля, та можемо відповідно діяти", - розповіла Річардсон, що працює в Університеті Копенгагена, журналістові DW. "Ми лише програли б, якби не визнали, що на сьогоднішній день нами робиться замало", - підсумувала дослідниця.

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Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом Рятівні гілячки для корів Один з фермерів видерся на дерево, спилює зелені гілляки й кидає їх додолу зголоднілим коровам. Це - єдиний харч, що ще залишився для його худоби. Адже в деяких регіонах Австралії цього разу метеорологи зафіксували друге за спекотою літо (грудень-лютий) та вкрай теплу й суху осінь (березень-травень).

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