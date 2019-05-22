 Вчені знайшли ефективні ліки проти грипу? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 12.11.2019

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Культура й стиль життя

Вчені знайшли ефективні ліки проти грипу?

Вакцинація вважається єдиним способом захисту від вірусів грипу. І коли вона не спрацьовує, залишається лише відпочивати, пити чай та пітніти, щоб одужати. Можливо, незабаром з'являться й ефективні ліки проти грипу?

Вчені шукають ефективні методи лікування грипу

Вчені шукають ефективні методи лікування грипу

На грип щороку хворіє близько мільярда людей в усьому світі, підрахували у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). У трьох-п'яти мільйонах випадків хвороба протікає з ускладненнями. За даними ВООЗ, від 290 до 650 тисяч осіб помирають від респіраторних захворювань.

Команда дослідників на чолі з науковцем-біомедиком Річардом Племпером (Richard Plemper) з Атланти провели успішні тестування антивірусних лікарських препаратів проти грипу. Щоправда, у межах експериментів із тваринами - тхорами - та у лабораторії на тканині дихальних шляхів людини.

Вчені з'ясували, що сполука EIDD-2801 блокує фермент під назвою РНК-полімераза, який відіграє важливу роль у швидкому розповсюдженні вірусів. У результаті виникають мутації у геномі віруса. Якщо виникає достатня мутація, геном стає неефективним, і вірус більше не може відтворюватися. Лікарі опублікували результати свого дослідження 23 жовтня у журналі Science Translational Medicine.

Ефективний проти багатьох штамів вірусів 

"Сполука є дуже дієвою проти грипу", - запевняє доктор Племпер, який викладає біомедицину в Університеті штату Джорджія і розробив EIDD-2801 спільно з колегами з Університету Еморі.

"Це - препарат для перорального застосування, він був протестований на широкому спектрі штамів вірусу грипу. І найважливіше, що він встановлює високий бар'єр проти того, щоб вірус зміг уникнути інгібування (пригнічення протікання фізіологічних і фізико-хімічних процесів. - Ред.)", - пояснює вчений. Крім іншого, сполуку було також протестовано проти свинячого грипу, який спалахнув в усьому світі у 2009 році.

DW.COM

За оцінками, щороку в Європі від спричинених грипом ускладнень помирає 40 тисяч людей. На тлі нової хвилі грипу єврокомісар з охорони здоров'я закликав не нехтувати щепленням. (21.02.2018)

Діти в Німеччині, як і в інших країнах, звичайно, також хворіють. Але викликати лікаря додому для дитини з ГРВІ або шлунковим грипом практично неможливо. (13.02.2019)

Тхори дуже схожі до людей за своєю реакцією на віруси грипу. Після лікування медичними препаратами у тхорів було встановлено значно коротшу тривалість лихоманки, ніж у тварин з контрольної групи.

Резистентності не встановлено

З попередніми антивірусними препаратми завжди існувала проблема того, що  віруси могли успішно розвивати резистентність до ліків шляхом мутації.  Доктор Марк Тутс, один з авторів дослідження, зауважив, що вірусам буде важко уникнути таким чином дії на них нових ліків.

"Ми поки що не виявили специфічних резистентних мутацій", - додає доктор Племпер. Він відзначив, що впевнений у тому, що "генетичний бар'єр проти вірусної резистентності є високим". Ця сполука має "високий клінічний потенціал як ліки проти грипу нового покоління".

Лікарі планують вперше провести тестування препарату на людині наступного року.

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