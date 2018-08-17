Вужчі - означає безпечніші: як у ЄС і світі зменшують смертність на дорогах

Чергове випробування чекає на українських водіїв: за оновленими Державними будівельними стандартами (ДБН), автошляхи в містах мають стати вужчими. Із звичних 3,5-3,75 метрів смуги "схуднуть" на головних магістралях із безперервним рухом до 3,5 метрів; на вулицях загальноміського та районного значення, де є "перешкоди" - світлофори, переходи, перехрестя, тощо, - до трьох метрів; на решті вулиць, зокрема, житлових, - до 2,75 метрів. Нові ДБН запрацюють із 1 вересня 2018 року і впроваджуватимуться поступово - під час реконструкції старих і проектування нових доріг.

"Європейська практика показала, що дороги з меншою шириною смуг руху (3-3,25 метра) підсвідомо спонукають водіїв їхати обережніше та з меншою швидкістю. Тому кількість аварій в них набагато менша", - пояснив причину нововведень заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе. Він додав, що на вивільнених після перепланування площах облаштують велодоріжки або додаткові смуги, зокрема, для громадського транспорту.

Ширина має значення

Як повідомляють у Національній поліції, саме перевищення швидкості є причиною більшості смертельних аварій в Україні: за перші півроку 2018 у таких ДТП загинули 212 людей, тоді як внаслідок порушення правил маневрування - 52 особи, через водіння напідпитку - 23. Про точність цих даних можна сперечатися, однак на думку іноземних експертів, є доведена залежність між шириною смуг у містах, швидкістю руху та рівнем небезпеки.

Так, за даними дослідників World Research Institute (WRI Ross Center for Sustainable Cities), найбільш небезпечними є дороги, ширші за 3,6 метра. Такі, приміром, як у Пекіні, Форталезі або Ченнаї, де на 100 тисяч населення в ДТП гине понад 15 людей. Дещо вужчі вулиці Нью-Йорка, Сан-Паулу або Нью-Делі, зазначають експерти, - безпечніші: 6-12 смертей у ДТП на 100 тисяч населення. Найбезпечнішими ж вважаються ще "стрункіші" автошляхи Амстердама, Берліна, Парижа, Токіо, Торонто або Копенгагена: на них гине не більше 3 людей на 100 тисяч населення.

Дослідники WRI Субха Банерджі та Бен Велле пояснюють: "Широкі дороги будували для безпеки і зручності автомобілів, думаючи так: що ширші дороги, то вища пропускна спроможність. Згодом з'ясувалось: просторіші смуги генерують більше трафіку з усіма його наслідками". Банерджі та Велле додають, що навіть незначне звуження смуг не надто ускладнює міський рух, тоді як безпековий ефект відчувається добре: "пропускна здатність смуги в 3 метри становить 93 відсотки від показників смуги в 3,6 метра. А зменшення швидкості лише на 1,6 кілометра на годину на міських вулицях - це "мінус шість відсотків смертності в ДТП", зазначають дослідники.

Німеччина: стандарти, проблеми і психологія

У Німеччині ширина автосмуг у місті - 2,75-3,5 метра. Регламентується не лише тип дороги - магістраль безперешкодного руху або дорога в житловому кварталі, а й кількість смуг, машинопотік і тип транспорту. Приміром, для односторонніх вулиць із найвужчими полосами - у 2,75 метра - розрахунковий трафік не може перевищувати трьох тисяч авто на день. Коли кількість перевищує 20 тисяч автівок, а дорога має державне значення, смуга має бути не меншою від трьох з половиною метрів. Ширші полоси передбачені для вулиць із двостроннім рухом - від 3,25 метра, а найпросторіші - 3,75 метра - для найбільш швидкісних ділянок автобанів. Ці норми діють у ФРН з 1996 року. Смертність на автошляхах, як свідчить офіційна статистика, рік-у-рік зменшується: у 2017-му загиблих у ДТП було 3177.

Утім, ці дані не дуже переконують водіїв. У Німецькому клубі автомобілістів (ADAC) зазначають, що дороги навіть у 3,25-3,50 метри - завузькі. В ADAC пояснюють: йдеться не про водіїв малолітражок, а про випадки, коли на дорозі з триметровими полосами мають розминутися два автобуси по 2,95 метра завширшки. Проблеми виникають і у власників приватних авто. За даними того ж ADAC, німці почали купувати більше великих автомобілів - з 1996 по 2015 рік частка позашляховиків зросла з двох до 20 відсотків. Ширшими стали й самі авто - стандартні паркомісця завширшки 2,3 метра для багатьох "мерседесів" і BMW просто затісні. І на найвужчих вулицях вони часто залишаються без дзеркал.

Та ці проблеми автовласників, зазначають експерти, дрібниці порівняно з вартістю життя. Вужчі шляхи так чи інакше змушують водіїв бути обережнішими. "Коли вулиця настільки широка, що ви почуваєтеся в безпеці або не відчуваєте великого ризику, то збільшуючи швидкість, ви підходите до прийнятного рівня ризику", - пояснює професор Технічного університету Дрездена Тібор Петцольдт (Tibor Petzoldt). Він додає, що на поведінку водія впливає те, як він сприймає своє завдання за кермом: "Я міг би їхати автобаном 10 кілометрів на годину, але це надто легко і, цілком очевидно, небажано. Що легше завдання переді мною стоїть, то швидше я їхатиму".

На думку Петцольдта, найефективніше з вуличними "гонщиками" боротися - зробивши вулиці менш безпечними, принаймні з точки зору водіїв. Серед таких ознак небезпеки, додає психолог, зелені острівки або звуження. Однак, це задоволення - не з дешевих, додає Петцольдт, а ще й не скрізь можливе.

Нідерланди: дороги-підказки

Саме таку модель, орієнтовану на створення суб’єктивної небезпеки, обрали Нідерланди. Про те, як знизити смертність на дорогах, у країні всерйоз замислились у 1990-ті роках. Розробили концепцію "Сталої безпеки", яка передбачала системне запобігання аваріям, а надто - ДТП із загиблими. Як зазначає експертка Інституту з вивчення дорожньої безпеки SWOV Летті Аартс, нідерландські спеціалісти й чиновники вирішили зробити ставку на те, що люди реагують підсвідомо. У 1997 році дорожню розробку запустили в дію, а вже у 2007 в Нідерландах підсумували: "Стала безпека" допомогла знизити рівень дорожньої смертності на 30 відсотків.

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Що ж вони зробили? Дослідивши поведінку за кермом, фахівці з’ясували: водії підсвідомо обирають стиль водіння, залежно від типу вулиці. А на вибір швидкості - впливає низка аспектів: чи є над дорогою дерева, наскільки віддалені будівлі, чи є додаткові смуги для громадського транспорту, велосипедистів, чи є розділювальні огорожі та які саме, наскільки висока оглядовість, чи є повороти, перешкоди, знаки, яка розмітка.

Фахівці з’ясували, що лише глянувши на дорогу, водії здатні зрозуміти швидкісний ліміт. А це важливо, пояснює Летті Аартс, коли людина, приміром, пропустила знак. Ще одна особливість доріг у Нідерландах - їх оформили таким чином, щоби на максимально довгих відрізках підтримувати рівномірну швидкість. Це, підкреслюють у SWOV, також допомогло зменшити кількість смертельних ДТП.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Без обмежень швидкості Німеччина - єдина європейська країна, де не діють жодні обмеження швидкості руху на більшості автобанів. Ці дороги підтримуються у бездоганному стані та ніби закликають водіїв ними поїхати. Вже з 17-річного віку у ФРН можна отримати водійське посвідчення та їздити за кермом за умови присутності у салоні авто опікуна, а з 18-річного віку цим документом можна користуватись без обмежень.

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Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати "Ні" мобільним телефонам за кермом Коли ви за кермом, абсолютно заборонено навіть тримати в руках мобільний телефон. Якщо порушника упіймають, він сплатить штраф у розмірі 100 євро та отримає штрафний бал до водійського посвідчення. Штраф буде більшим, якщо розмови по телефону в дорозі стали причиною аварії, тоді можуть позбавити права керувати автомобілем. До речі, за користування телефоном можуть оштрафувати і велосипедистів.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Смуга для спецтранспорту Під час заторів німецькі водії зобов'язані заздалегідь створювати вільний простір для руху екстреного транспорту. Така смуга завжди створюється праворуч від лівої смуги для руху - іще до того, як позаду заблимають проблискові маячки автомобілів поліції, швидкої чи пожежної служби. Якщо ви не дотримуватиметесь цього правила, штраф може скласти щонайменше 200 євро, із нарахуванням штрафних балів.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Будьте пильними У випадку, якщо ви потрапили в аварію або ваш автомобіль зламався в дорозі, напоготові мають бути аварійні знаки. В такій ситуації ви маєте виставити на дорозі знак аварійної зупинки та одягнути флуоресцентний жилет, які ви зобов'язані мати у своєму авто. Також має бути і аптечка для надання першої медичної допомоги.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Водіння під "градусом" У Німеччині нульова толерантність до водіння в нетверезому стані. Це стосується як початківців, так і досвідчених водіїв. Встановлена допустима межа - це 0,5 відсотка проміле алкоголю в крові. У велосипедистів вміст алкоголю не може перевищувати 1,6 відсотка. Штрафи за керування в нетверезому стані починаються від 500 євро. Найкраще - не сідати за кермо після того, як приклались до чарки!

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Зимові шини Щойно дороги стають слизькими чи вкриваються льодом або снігом, водії зобов'язані використовувати зимові шини. У Німеччині такі погоді умови можуть бути у період з жовтня і до Великодня. Якщо їздити під час ожеледиці на літніх шинах, доведеться заплатити штраф та отримати штрафні бали.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Розслабтеся у дорозі Під час пересування німецькими автобанами та містами, найкраще дотримуватись принципу дзен: не поспішайте та бережіть свої сили. До того ж, системи залізничного сполучення та громадського транспорту у Німеччині настільки розгалужені, що, можливо, вам взагалі не знадобиться автомобіль. Автор: Луїза Шефер, Маріанна Присяжнюк

