 Втрати серед українських військових на Донбасі: один загиблий і троє поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2020

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Новини

Втрати серед українських військових на Донбасі: один загиблий і троє поранених

Під час обстрілів позицій Збройних сил України збройними формуваннями проросійських сепаратистів загинув один і поранено ще троє українських військових, повідомили в штабі Операції об'єднаних сил.

Війна на Донбасі

Український військовий на Донбасі (архівне фото)

У зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зафіксовано втрати серед українських військових. Згідно з оприлюдненим зранку неділі, 14 червня, повідомленням пресцентру штабу Операції об'єднаних сил, за минуло добу було 15 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань проросійських сепаратистів. У результаті обстрілів загинув один українських військовослужбовець, ще троє поранені, йдеться в повідомленні.

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За даними пресцентру штабу ООС, обстріл вівся із "заборонених мінськими домовленостями 122 міліметрових артилерійських систем, мінометів калібрів 120 міліметрів і 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї". Обстрілу піддалися наступні населенні пункти: Луганське, Калінінське, Горлівка, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Пищевик, Катеринівка, Авдіївка, Новотроїцьке, Славне, Старогнатівка.

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    Автор: Дженніфер Ваґнер


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