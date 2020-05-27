Втрати серед українських військових на Донбасі: один загиблий і троє поранених

У зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зафіксовано втрати серед українських військових. Згідно з оприлюдненим зранку неділі, 14 червня, повідомленням пресцентру штабу Операції об'єднаних сил, за минуло добу було 15 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань проросійських сепаратистів. У результаті обстрілів загинув один українських військовослужбовець, ще троє поранені, йдеться в повідомленні.

Читайте також: Порушення перемир'я на Донбасі: загинув український військовий

За даними пресцентру штабу ООС, обстріл вівся із "заборонених мінськими домовленостями 122 міліметрових артилерійських систем, мінометів калібрів 120 міліметрів і 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї". Обстрілу піддалися наступні населенні пункти: Луганське, Калінінське, Горлівка, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Пищевик, Катеринівка, Авдіївка, Новотроїцьке, Славне, Старогнатівка.

Читайте також: На Донбасі внаслідок влучання міни загинув український військовий