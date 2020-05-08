 Вступну кампанію в Україні перенесли на серпень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2020

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Новини

Вступну кампанію в Україні перенесли на серпень

Для випускників, що вступатимуть до вишів за результатами ЗНО, прийом заяв та документів триватиме з 13 по 22 серпня, а для тих, хто складатиме вступні іспити - до 16 серпня.

Через коронавірус цьогорічну вступну кампанію перенесли

Через коронавірус цьогорічну вступну кампанію перенесли

Міністерство освіти і науки України у п'ятницю, 8 травня, повідомило про перенесення цьогорічної вступної кампанії на місяць - на серпень. Відповідний наказ було підписано 4 травня.  Терміни зсунуто з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації в країні.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів почнеться 1 серпня. Прийом заяв та документів для вступників за результатами ЗНО триватиме з 13 по 22 серпня, а для вступників, які складатимуть вступні іспити, - до 16.

Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитися з 1 по 12 серпня. Надання рекомендацій для зарахування на бюджет буде не пізніше 27 серпня, а подання абітурієнтами документів для зарахування - до вечора 31 серпня.

Також перенесені терміни проведення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту і єдиного кваліфікаційного вступного випробування. Реєстрація триватиме з 12 травня до 5 червня та відбуватиметься онлайн. Водночас дати проведення іспитів залишаються незмінними - 1 і 3 липня відповідно. Дати реєстрації електронних кабінетів вступників до магістратури, прийому документів, рекомендацій також перенесено на місяць.

Випускники зможуть подати документи до вишів поштою - через це інтервал між останнім днем подачі документів і виданням наказу про зарахування збільшений до п'яти днів. Сканкопії необхідних документів можна буде надіслати електронною поштою, наклавши на них кваліфіковані електронні підписи, а самі документи донести після початку навчання.

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