Все менше німців регулярно ходять до церкви - дослідження

Усе менше німців регулярно відвідують церкву. Про це свідчать дані дослідження "Моніторинг вільного часу - 2019" (Freizeit-Monitor 2019), яке проведене на замовлення "Фонду з питань майбутнього" (Stiftung für Zukunftsfragen), заснованого компанією BAT. Результати дослідження були представлені в четвер, 12 вересня, у Гамбурзі, інформує агенція новин KNA. За результатами дослідження, 14 відсотків опитаних запевнили, що ходять до церкви принаймні один раз на місяць. У 2007 році хоч раз на місяць церкву відвідував 21 відсоток опитаних, а у 2014 році - 15 відсотків.

Існує чимало причин, котрі пояснюють таку тенденцію, каже директор фонду Ульріх Райнгардт (Ulrich Reinhardt). Тут і конкуренція з іншими видами проведення дозвілля (опитування вказує на збільшення часу, котрий німці проводять онлайн: у чатах, іграх чи за отриманням інформації в Інтеренеті), і втрата довіри до церкви через скандали, і відсутність належного зв'язку громадян з церквою. Проте важливість релігії залишається високою. "Особливо у непевні часи чимало громадян шукають тут відповіді на ключові питання життя, бажають надійності і сталості", - каже Райнгардт.

Більшість німців, котрі ходять до церкви належать до вікової групи понад 65 років (24 відсотки). Найменше відвідує церкву молодь віком від 18-ти до 24-х років (6 відсотків). 38 відсотків опитаних зазначили, що ніколи не ходили до церкви.

Для дослідження опитали 2200 осіб віком від 14 років.

Дивитись відео 01:29 Поділитись Нове життя старих церков як готелів, ресторанів і навіть скейт-парків (27.01.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2WY44 Нове життя старих церков як готелів, ресторанів і навіть скейт-парків (27.01.2017)