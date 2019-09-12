 Все менше німців регулярно ходять до церкви - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2019

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Новини

Все менше німців регулярно ходять до церкви - дослідження

Найбільше відвідують церкву німці похилого віку, найменше - молодь. 38 відсотків опитаних зазначили, що взагалі ніколи не ходили до церкви.

Все менше німців регулярно відвідують церкву

Все менше німців регулярно відвідують церкву

Усе менше німців регулярно відвідують церкву. Про це свідчать дані дослідження "Моніторинг вільного часу - 2019" (Freizeit-Monitor 2019), яке проведене на замовлення "Фонду з питань майбутнього" (Stiftung für Zukunftsfragen), заснованого компанією BAT. Результати дослідження були представлені в четвер, 12 вересня, у Гамбурзі, інформує агенція новин KNA. За результатами дослідження, 14 відсотків опитаних запевнили, що ходять до церкви принаймні один раз на місяць. У 2007 році хоч раз на місяць церкву відвідував 21 відсоток опитаних, а у 2014 році - 15 відсотків.

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Згідно з новим дослідженням, проведеним на замовлення Конференції єпископів Німеччини, з 1946 до 2014 року у ФРН понад 3600 осіб зазнали сексуальної наруги з боку католицьких священників. (13.09.2018)

Існує чимало причин, котрі пояснюють таку тенденцію, каже директор фонду Ульріх Райнгардт (Ulrich Reinhardt). Тут і конкуренція з іншими видами проведення дозвілля (опитування вказує на збільшення часу, котрий німці проводять онлайн: у чатах, іграх чи за отриманням інформації в Інтеренеті), і втрата довіри до церкви через скандали, і відсутність належного зв'язку громадян з церквою. Проте важливість релігії залишається високою. "Особливо у непевні часи чимало громадян шукають тут відповіді на ключові питання життя, бажають надійності і сталості", - каже Райнгардт.

Більшість німців, котрі ходять до церкви належать до вікової групи понад 65 років (24 відсотки). Найменше відвідує церкву молодь віком від 18-ти до 24-х років (6 відсотків). 38 відсотків опитаних зазначили, що ніколи не ходили до церкви.

Для дослідження опитали 2200 осіб віком від 14 років.

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