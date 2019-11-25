Всеукраїнська рада церков засудила наругу над пам'ятником Шолом-Алейхему

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, яка об'єднує понад 90 відсотків вірян християнського, іудейського та мусульманського віросповідання, рішуче засуджує наругу над пам'ятником письменнику Шолом-Алейхему в Києві. Про це йдеться у заяві ради, оприлюдненій у понеділок, 25 листопада.

Там назвали такі акти неприпустимими та зазначили, що системність, з якою зловмисники вчиняють акти вандалізму, свідчить про зацікавленість третьої сторони завдати шкоди українсько-єврейським відносинам та "виставити українців перед світом як закоренілих антисемітів".

"Але ми знаємо, що антисемітизм та вандалізм не користуються підтримкою широкого загалу українського суспільства. Тому ми просимо усіх наших співгромадян поставити рішучий заслін ворожим спробам розпалити вогонь міжнаціональної і міжрелігійної ворожнечі в Україні", - йдеться в заяві ради церков. Також у раді звернулися до Національної поліції і МВС України з проханням розслідувати цей інцидент та притягнути винних до відповідальності.

Як повідомлялося, в ніч на понеділок невідомі намалювали червоною фарбою дві свастики спереду і збоку пам'ятника Шолом-Алейхему, розташованого неподалік від центральної синагоги імені Бродського. У поліції Києва повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею "хуліганство" за фактом осквернення пам'ятника.