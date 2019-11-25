 Всеукраїнська рада церков засудила наругу над пам′ятником Шолом-Алейхему | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2019

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Всеукраїнська рада церков засудила наругу над пам'ятником Шолом-Алейхему

Всеукраїнська рада церков розцінює наругу над пам'ятником Шолом-Алейхему як безумовний акт вандалізму та замах на міжнаціональний і міжрелігійний мир в Україні.

Пам'ятник розташований неподалік від синагоги в Києві

Пам'ятник розташований неподалік від синагоги в Києві

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, яка об'єднує понад 90 відсотків вірян християнського, іудейського та мусульманського віросповідання, рішуче засуджує наругу над пам'ятником письменнику Шолом-Алейхему в Києві. Про це йдеться у заяві ради, оприлюдненій у понеділок, 25 листопада.

Там назвали такі акти неприпустимими та зазначили, що системність, з якою зловмисники вчиняють акти вандалізму, свідчить про зацікавленість третьої сторони завдати шкоди українсько-єврейським відносинам та "виставити українців перед світом як закоренілих антисемітів".

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"Але ми знаємо, що антисемітизм та вандалізм не користуються підтримкою широкого загалу українського суспільства. Тому ми просимо усіх наших співгромадян поставити рішучий заслін ворожим спробам розпалити вогонь міжнаціональної і міжрелігійної ворожнечі в Україні", - йдеться в заяві ради церков. Також у раді звернулися до Національної поліції і МВС України з проханням розслідувати цей інцидент та притягнути винних до відповідальності.

Як повідомлялося, в ніч на понеділок невідомі намалювали червоною фарбою дві свастики спереду і збоку пам'ятника Шолом-Алейхему, розташованого неподалік від центральної синагоги імені Бродського. У поліції Києва повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею "хуліганство" за фактом осквернення пам'ятника.

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