Всесвітній протест проти насильства щодо жінок (фотогалерея)

25 листопада - це вже понад 50 років день боротьби з насильством щодо жінок і дівчат. Цьогоріч, як і щороку, відбуваються акції протесту та демонстрації у різних містах світу.
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