 Всесвітній протест проти насильства щодо жінок (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 25.11.2019

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Світ

Всесвітній протест проти насильства щодо жінок (фотогалерея)

25 листопада - це вже понад 50 років день боротьби з насильством щодо жінок і дівчат. Цьогоріч, як і щороку, відбуваються акції протесту та демонстрації у різних містах світу.

  • Троє з тисяч

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Троє з тисяч

    Ці жінки в столиці Еквадору Кіто вимагають покласти край насильству. Низка феміністичних груп закликала людей приєднатися до демонстрації проти мачизму та насильства з боку партнерів. Це лише троє з тисяч жінок, які приєдналися до протесту в центрі Кіто.

  • 66 вбивств жінок

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    66 вбивств жінок

    "Reseteate" - "Перезавантаження" вимагають демонстрантки в столиці Домініканської республіки Санто-Домінго. До протесту закликали жіночі правозахисні організації. Незадовго до цього генпрокуратура країни оприлюднила статистику насильства проти жінок. І хоч загальне число випадків зменшується, лише цього року 66 жінок у цій країні було вбито.

  • Свічки пам'яті в Гватемалі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Свічки пам'яті в Гватемалі

    571 - число, виставлене активістками на одній з площ міста Гватемала свічками. Причина сумна - згідно з даними жіночих правозахисних організацій, 2019 року в Гватемалі було вбито 571 жінку.

  • Заходи проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Заходи проти насильства

    Минулої суботи демонстрантки в південнофранцузькому місті Тулуза вийшли на вулиці. Адже лише 2019 року, за даними активісток, у Франції партнери чи колишні чоловіки вбили щонайменше 130 жінок. Президент Еммануель Макрон назвав це "ганьбою Франції". Уряд обіцяє електронні ніжні браслети для злочинців та тисячу нових місць у будинках-прихистках для жінок.

  • Червоні туфлі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Червоні туфлі

    Не оминули демонстрації й бельгійську столицю Брюссель. Там на вулиці вийшли 10 тисяч людей. Вони виставили на вулицю червоні туфлі. "Червоні туфлі символізують жінок, які були вбиті їхніми чоловіками", - каже Жулі Вотер з організації Mirabal. За її словами, у Бельгії за останні три роки було близько ста таких випадків. Неофіційна статистика, за її словами, може бути набагато вищою.

  • Червона смужка проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Червона смужка проти насильства

    Червоний був символічним кольором минулих вихідних і в Генуї. Під час футбольного матчу італійської серії між командами "Сампдорія" (Генуя) та "Удінезе" (Удіне) у футболістів, офіційних представників клубів та дітей гравців були червоні смужки на щоках - на знак протесту проти домашнього насильства.

  • 16 днів проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    16 днів проти насильства

    У Києві 25 листопада стартувала серія заходів "16 днів проти гендерного насильства". Її мета - привернути увагу до проблем домашнього насильства та торгівлі людьми, повідомили в київській мерії. За статистикою ПРООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 1,8 мільйона жінок. Лише 2019 року системне насильство в сім'ї було визнано в країні злочином. Фото архівне.

  • Солідарність у телеграфі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Солідарність у телеграфі

    Уже втретє у російській столиці Москві напередодні міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок відбувся Femfest - щорічний фестиваль про фемінізм, гендерну грамотність та свободу вибору. Відбувся від у Telegraph Hall - майданчику, організованому в колишній будівлі телеграфу в центрі Москви.

  • Тиха пам'ять

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Тиха пам'ять

    У місті Малага на півдні Іспанії ввечері неділі відбувся Caminata del silencio - "Марш мовчання". Жінки несли транспаранти з іменами жінок, вбитих минулими роками в Іспанії їхніми партнерами.

  • Дуже тривожні цифри

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    "Дуже тривожні цифри"

    У Німеччині, згідно з даними поліції, торік 122 жінки були вбиті своїми партнерами чи експартнерами. Загалом близько 115 тисяч жінок ставали жертвами домашнього насильства чи погроз. Згідно з даними досліджень, кожна третя жінка хоча б раз у житті ставала жертвою насильства. Ці цифри міністерка у справах сім'ї Франциска Ґіффай назвала "дуже тривожними".

  • Справжні чоловіки не ґвалтують!

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    "Справжні чоловіки не ґвалтують!"

    Після зґвалтування та вбивства студентки Уїнене Мрветьяни в Кейптауні всією Південною Африкою прокотилася хвиля громадського обурення. У різних куточках країни у вересні відбувалися протести і мітинги, зокрема й у Йоганнесбурзі (на фото).

  • Фемініст

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Фемініст

    У Пакистані патріархат глибоко вкорінився в суспільство. На феміністок дивляться скоса, навіть чоловіки ліберальних поглядів називають їхні вимоги "вульгарними". Тим не менш, один із найактивніших борців за права жінок у країні чоловік - Наім Мірза. "Ще багато що треба зробити", - сказав Мірза в розмові з DW. Але дедалі більше жінок починають говорити та вимагати дотримання їхніх прав, каже він.

    Автор: Свен Теніґес, Данило Білик


  • Троє з тисяч

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Троє з тисяч

    Ці жінки в столиці Еквадору Кіто вимагають покласти край насильству. Низка феміністичних груп закликала людей приєднатися до демонстрації проти мачизму та насильства з боку партнерів. Це лише троє з тисяч жінок, які приєдналися до протесту в центрі Кіто.

  • 66 вбивств жінок

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    66 вбивств жінок

    "Reseteate" - "Перезавантаження" вимагають демонстрантки в столиці Домініканської республіки Санто-Домінго. До протесту закликали жіночі правозахисні організації. Незадовго до цього генпрокуратура країни оприлюднила статистику насильства проти жінок. І хоч загальне число випадків зменшується, лише цього року 66 жінок у цій країні було вбито.

  • Свічки пам'яті в Гватемалі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Свічки пам'яті в Гватемалі

    571 - число, виставлене активістками на одній з площ міста Гватемала свічками. Причина сумна - згідно з даними жіночих правозахисних організацій, 2019 року в Гватемалі було вбито 571 жінку.

  • Заходи проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Заходи проти насильства

    Минулої суботи демонстрантки в південнофранцузькому місті Тулуза вийшли на вулиці. Адже лише 2019 року, за даними активісток, у Франції партнери чи колишні чоловіки вбили щонайменше 130 жінок. Президент Еммануель Макрон назвав це "ганьбою Франції". Уряд обіцяє електронні ніжні браслети для злочинців та тисячу нових місць у будинках-прихистках для жінок.

  • Червоні туфлі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Червоні туфлі

    Не оминули демонстрації й бельгійську столицю Брюссель. Там на вулиці вийшли 10 тисяч людей. Вони виставили на вулицю червоні туфлі. "Червоні туфлі символізують жінок, які були вбиті їхніми чоловіками", - каже Жулі Вотер з організації Mirabal. За її словами, у Бельгії за останні три роки було близько ста таких випадків. Неофіційна статистика, за її словами, може бути набагато вищою.

  • Червона смужка проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Червона смужка проти насильства

    Червоний був символічним кольором минулих вихідних і в Генуї. Під час футбольного матчу італійської серії між командами "Сампдорія" (Генуя) та "Удінезе" (Удіне) у футболістів, офіційних представників клубів та дітей гравців були червоні смужки на щоках - на знак протесту проти домашнього насильства.

  • 16 днів проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    16 днів проти насильства

    У Києві 25 листопада стартувала серія заходів "16 днів проти гендерного насильства". Її мета - привернути увагу до проблем домашнього насильства та торгівлі людьми, повідомили в київській мерії. За статистикою ПРООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 1,8 мільйона жінок. Лише 2019 року системне насильство в сім'ї було визнано в країні злочином. Фото архівне.

  • Солідарність у телеграфі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Солідарність у телеграфі

    Уже втретє у російській столиці Москві напередодні міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок відбувся Femfest - щорічний фестиваль про фемінізм, гендерну грамотність та свободу вибору. Відбувся від у Telegraph Hall - майданчику, організованому в колишній будівлі телеграфу в центрі Москви.

  • Тиха пам'ять

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Тиха пам'ять

    У місті Малага на півдні Іспанії ввечері неділі відбувся Caminata del silencio - "Марш мовчання". Жінки несли транспаранти з іменами жінок, вбитих минулими роками в Іспанії їхніми партнерами.

  • Дуже тривожні цифри

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    "Дуже тривожні цифри"

    У Німеччині, згідно з даними поліції, торік 122 жінки були вбиті своїми партнерами чи експартнерами. Загалом близько 115 тисяч жінок ставали жертвами домашнього насильства чи погроз. Згідно з даними досліджень, кожна третя жінка хоча б раз у житті ставала жертвою насильства. Ці цифри міністерка у справах сім'ї Франциска Ґіффай назвала "дуже тривожними".

  • Справжні чоловіки не ґвалтують!

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    "Справжні чоловіки не ґвалтують!"

    Після зґвалтування та вбивства студентки Уїнене Мрветьяни в Кейптауні всією Південною Африкою прокотилася хвиля громадського обурення. У різних куточках країни у вересні відбувалися протести і мітинги, зокрема й у Йоганнесбурзі (на фото).

  • Фемініст

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Фемініст

    У Пакистані патріархат глибоко вкорінився в суспільство. На феміністок дивляться скоса, навіть чоловіки ліберальних поглядів називають їхні вимоги "вульгарними". Тим не менш, один із найактивніших борців за права жінок у країні чоловік - Наім Мірза. "Ще багато що треба зробити", - сказав Мірза в розмові з DW. Але дедалі більше жінок починають говорити та вимагати дотримання їхніх прав, каже він.

    Автор: Свен Теніґес, Данило Білик


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    "Вірте у свій хист"

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    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

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  • Палома Ґранеро з іспанського Мадрида працює інструкторкою зі скайдайвінгу. Чоловікам не потрібно доводити свої здібності так, як жінкам. Нас щодня випробовують. Більшість інструкторів - чоловіки, а жінки здебільшого на адміністративних посадах.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Жінок щодня тестують на міцність"

    Палома Ґранеро з іспанського Мадрида працює інструкторкою зі скайдайвінгу. "Чоловікам не потрібно доводити свої здібності так, як жінкам. Нас щодня випробовують. Більшість інструкторів - чоловіки, а жінки здебільшого на адміністративних посадах".

    Автор: Надін Берґгаузен, Дмитро Каневський


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